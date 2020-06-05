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Выживали как могли: российский мотоспорт и COVID-19

05.06.2020 113 0 0

Нет ни одного человека в России, Европе или США, который бы мог сказать, что его жизнь течет как прежде. 

 

Партнерский материал

Запрет массовых мероприятий, ограничения на въезд, двухнедельная изоляция, масочно-перчаточная истерия — все это коснулось и мотоспорта, сводя на нет прогресс последнего десятилетия. Говоря о таких глобальных вещах хочется сократить дистанцию — хотя бы до пресловутых 1,5 метров — и разобраться в деталях. 

Как вирус ударил по мотоспорту? Что делают спортсмены в изоляции? Будут ли в этом сезоне гонки? Расскажем об этом в статье и попробуем найти ответ на главный вопрос — что делать и как быть дальше.

Как пострадал гоночный календарь

Russian Superbike Championship International Cup (RSBK), в рамках которого проходит зачет Чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, в этом сезоне должен был стартовать 19 апреля. Это событие могло стать знаковым для дисциплины кольцевых мотогонок: ранее гоночные этапы не проходили раньше майских праздников из-за климатических особенностей средней полосы. Новый автодром “Крепость Грозная”, расположенный в Чеченской Республике, позволял добавить к сезону целых 2 месяца! К сожалению, меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции укоротили его на те же 2 месяца… 

Организаторы RSBK перенесли гоночные этапы в апреле и мае, а также отменили предсезонные сборы. Комментируя эту ситуацию, руководство чемпионата отметило вероятность проведения пропущенных этапов в формате “doubleheader” — две зачетные гонки в один уикенд, как это было в сентябре 2019 года. 

Главными пострадавшими, конечно же, являются мотогонщики, которые потеряли возможность вкатиться в гоночный режим после межсезонья. Кроме этого, им также стали недоступны полноценные тренировки на треке из-за режима самоизоляции, повлиявшего на все спортивные объекты. 

Как тренировались гонщики на карантине

Как и любой другой технический вид спорта, шоссейно-кольцевые мотогонки (ШКМГ) требуют регулярных тренировок на трассе. Пилоты RSBK уже рассказывали, как проводили время на карантине. 

Алексей Иванов из команды ЦСКА “DMC Racing” “купил себе домой гриф, гантели, блины, скамью для жима, разные резинки, коврики”, чтобы поддерживать физическую форму в домашних условиях. Александр Гордийчук из команды SPB Racing Team также тренировался дома с помощью велосипеда, турника и брусьев, воспринимая возможность выехать на питбайке как роскошь нового времени. 

Радикальнее всего высказался сокомандник Александра Гордийчука — Макар Юрченко, который хорошо известен всем нам, как боец, пробившийся в чемпионат мира.

“Не будем друг друга обманывать”, — сказал он. “Никакой спортзал не заменит мотоцикл и то, что он может дать райдеру. Взять к примеру сложнейший 2019 год, в котором я проехал полностью чемпионат мира. Ты настолько привыкаешь к перегрузкам, что выстроить правильную тренировочную программу без мотоцикла в условиях самоизоляции — это нереально. Сейчас такая ситуация, что не понятно, будут ли вообще трек-дни и гонки в этом году. Но вы можете быть уверены, что мы с командой готовы и по свистку загрузим мотоциклы и выедем на тренировки на большие треки, примем участие в соревнованиях”.

 Когда начнутся соревнования 

Организаторы гонок связаны по рукам и ногам. Согласование проведения гоночных этапов усложняется отдельными указами властей: одни запрещают въезд, другие требуют соблюдения двухнедельного карантина после пересечения границы области — и не будем забывать об общем запрете на массовые мероприятия. 

Лето и ослабление ряда мер дарит надежду на начало гоночного сезона в июне. Все смотрят в будущее с надеждой: остановившие свою деятельность спортивные команды и объекты могут не выдержать еще один месяц простоя. 

Что будет дальше

Ждать, ждать, ждать… Кажется, что в сложившейся ситуации не остается ничего другого. Говорят, что время лечит. 

Но было бы странно услышать такие рассуждения, например, от хирурга во время операции — его бы просто никто не понял. Также и в случае с мотоспортом: можно бесконечно ждать лучших времен, но спасать гоночную сферу нужно здесь и сейчас. Самое удивительное и парадоксальное, что все необходимые для этого ресурсы есть у каждого члена большой и разноплановой мотоспортивной семьи. 

В новом мире, который по-своему перекроил коронавирус, владельцам команд, управляющим автодромов, профессиональным спортсменам и организаторам гоночных серий необходимо объединить усилия. Стратегические альянсы, временные союзы и коллаборации позволят минимизировать финансовые потери кризиса и создадут условия для выхода из крутого пике. 

История циклична, как и кризисы. Есть множество примеров, как разобщенность перед лицом опасности была фатальной — и еще больше примеров, как союзы спасали своих участников в бури куда более сильные, чем те, что мы наблюдаем сейчас. 

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