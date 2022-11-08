Юбилейный УАЗ-469 продают прямо с завода

Объявлено, что особый Хантер получил «исторические черты», кроме того, у новой версии расширенный список оборудования. Первые автомобили уже нашли своих владельцев.

Публичный показ спецверсии Хантера провели еще 5 ноября на гоночной трассе в селе Арское (Ульяновская область) в ходе чемпионата по автокроссу на приз УАЗа, причем там же была распродана первая десятка таких вездеходов. Но официальный релиз, посвященный новинке, опубликовали только сегодня. Выпуск особого исполнения приурочен к 50-летию с момента начала производства модели УАЗ-469, и именно «родной» индекс присутствует в названии спецверсии, ее полное имя звучит как «УАЗ-469 Юбилейная серия».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы УАЗа, новый вариант получил «исторические черты УАЗ-469» — это откидной задний борт, сворачивающийся мягкий тент с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши, и дополнительные складные сиденья в багажном отделении. От экспедиционного Хантера юбилейному внедорожнику достались металлические бамперы, кенгурятник, дополнительные подножки, внедорожная резина BF-Goodrich АТ TA KO 2 235/85R16, электрическая лебедка и силовая защита снизу. На кузов и приборную панель особого вездехода нанесено матовое покрытие «Раптор», устойчивое к механическим повреждениям. Также в арсенале УАЗ-469 значатся штатный шноркель и подогрев передних кресел (сиденья обиты «экокожей» с красной прострочкой), а еще для модели заявлены диодные фары. А вот ABS отсутствует – как и у других «антисанкционных» УАЗов.



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Спецверсия имеет мосты «Спайсер» (с сапунами, выведенными на раму), 112-сильный мотор ЗМЗ-40911 экостандарта Евро-0 (для стандартного Хантера двигатель тоже «упрощен» — из-за нехватки импортных комплектующих), пятиступенчатую «механику» от китайского концерна BAIC, подключаемый полный привод Part-time и блокировку дифференциала.



Приобрести юбилейный УАЗ-469 можно прямо с завода – без дилерских наценок. Кроме того, покупателям предложат выбрать порядковый номер автомобиля (его нанесут на кузов в виде шильда, плюс он будет отражен в VIN-номере). Наконец, для тех, кто купит спецверсию непосредственно на предприятии, устроят персональную экскурсию на производство и в музей истории УАЗа.



Цена УАЗ-469 – 1 650 000 рублей, то есть юбилейный внедорожник на 290 000 рублей дороже обычного Хантера с мотором Евро-0.