За скрученный пробег хотят сажать в тюрьму

В стране нужно ужесточить ответственность для продавцов подержанных автомобилей, которые обманывают покупателей.

В России машины с пробегом имеют право продавать как дилеры, так и обычные граждане. Нередко покупатели подержанных автомобилей сталкиваются с обманом: чаще всего это касается пробега и полученных машиной ранее повреждений. С инициативой сделать наказание для таких «нечестных на руку» продавцов более суровым, выступили депутаты Санкт-Петербурга.

Документ уже разработан, внесён на рассмотрение Законодательного собрания Северной столицы, а также предварительно поддержан на заседании комитета по законодательству. Как сообщает ТАСС, парламентарии предлагают внести поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие привлечение к ответственности за обман или введение в заблуждение о состоянии автомобиля при его перепродаже.

Статьи УК предлагается дополнить пунктом «Мошенничество при продаже автомобиля». Инициаторы хотят наказывать недобросовестных продавцов подержанных автомобилей, которые обманывают покупателей (если, например, речь идёт о повреждениях, которые ранее получило ТС или о состоянии пробега). Так, в числе санкций: штраф в размере до 500 тыс. рублей или обязательные работы сроком до 360 часов.

За изменение показаний одометра (то есть за предоставление услуги по скручиванию пробега), мошенников хотят наказывать лишением свободы на срок до 4 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей. Авторы инициативы считают, что степень наказания будет зависеть от разных факторов (в их числе марка автомобиля и тот пробег, который он «потерял» при перепродаже).

Теперь документ, предполагающий внесение поправок в Уголовный кодекс, должны одобрить в Заксобрании Санкт-Петербурга. После этого парламентарии планируют внести его на рассмотрение в Госдуму РФ.

Ранее о подобных предложениях говорили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). О том, что за любые операции с одометром автомобилей нужно наказывать согласно УК, дилеры говорят ещё с начала 2016 года. Однако, уже 2019-ый, «а воз и ныне там»: почему-то власти не спешат «прикрыть лавочку» этого криминального бизнеса. А в итоге не умудрённые опытом водители продолжают покупать подкрашенные «перевёртыши» с таким скромным пробегом, что почти верится в историю про «бабушку, которая на этой машине 10 лет только в церковь ездила»…

Помочь россиянам не купить «кота в мешке» должен единый госреестр с информацией обо всех машинах. Это федеральную систему создаст МВД, с её помощью покупатели автомобилей с пробегом смогут предварительно проверять их историю. Доступ к информации обещают сделать бесплатным. В выписке укажут год выпуска, VIN-номер, регистрационный знак, экокласс, мощность двигателя; а также сколько собственников было у авто и как долго они владели ТС. Запуск госреестра намечен на август 2019 года.