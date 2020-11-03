Заглушка вместо фирменных «ноздрей»: BMW представит кроссовер iNext через неделю

История будущего электрокара баварского бренда началась ещё весной 2018 года: также в BMW опубликовали первое изображение iNext. В начале осени того же года компания распространила эскизы и видеотизер шоу-кара Vision iNext, а чуть позже в сети оказались снимки экстерьера и интерьера концепта. В августе 2019-го производитель приступил к выпуску прототипов, которые отправили на дорожные тесты. Через неделю немцы наконец рассекретят внешность «зелёной» новинки – её продемонстрируют с помощью предсерийного концепта.



На фото: прототип BMW iNEXT

Детали внешности пока держатся в секрете, однако, шпионские снимки модели в камуфляже уже дали некоторое представление об экстерьере BMW iNext. Ожидается, что кроссовер будет размером с X5, плавную линию крыши – от ветрового стекла до перехода в багажную дверь. Место традиционной решётки радиатора займёт заглушка, которая по форме копирует большие фирменные «ноздри», как у BMW 4 series. Кроме того, у прототипа были замечены заподлицо установленные дверные ручки и рельефный капот.

Новинка станет первым автомобилем компании на новой платформе. На ней смогут базироваться не только электрокары, но и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а также подключаемые гибриды. Впоследствии «тележка» станет основой для многих других моделей бренда.



Официальной информации о «начинке» электрокроссовера пока нет. По предварительным данным, максимальный запас хода «зелёных» моделей семейства «X» может составить около 725 км (ёмкость батареи пока не называется). У подключаемых гибридов показатель (при движении только на электротяге) составит порядка в то время как подключаемые гибриды будут управлять дальностью свыше 96 км.

Известно, что BMW оснастит iNext новой технологией автономного управления. В дальнейшем её планируется довести до пятого уровня, когда автомобилю для движения по заданному маршруту вообще не требуется водитель (для города будет действовать ограничение – не больше 70 км/ч). У серийного нового кроссовера пока что будет автопилот третьего уровня – водителю не нужно держать руки на руле при движении на автомагистралях на скорости до 130 км/ч.



Баварская компания намерена наладить серийное производство iNext на своём заводе в Дингольфинге (Германия) в следующем году. Также в 2021-ом должна начаться и продажи «электрокросса». На днях появилась ориентировочная информация о ценнике будущей модели. Так, в BMW Blog отметили, что покупателям «зелёного» SUV придётся потратить примерно 100 тыс. долларов (эквивалентно примерно 7,9 млн рублей по текущему курсу).

Тем временем, в линейке BMW может появится новый флагманский кроссовер. Предполагается, что он получит название X8 и выйдет на рынок в конце следующего года. Кроме того, у модели, скорее всего, будет полноценная «заряженная» версия с прибавкой в виде буквы M.

