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  • BMW продолжает разработку нового флагманского кроссовера: «обычная» крыша и три ряда кресел

BMW продолжает разработку нового флагманского кроссовера: «обычная» крыша и три ряда кресел

19.10.2020 271 0 0

Баварский производитель готовится к появлению в линейке очередного SUV – X8. Ожидается, что он выйдет на рынок в конце 2021 года.

 

Слухи о том, что модельный ряд BMW пополнится новым флагманским кроссовером, появились после того, как на автосалоне во Франкфурте в 2017 году был представлен шоу-кар X7 iPerformance. Официального подтверждения всё ещё нет, но ожидается, что новинкой станет кроссовер с названием X8, ведь в нынешней «икс-линейке» есть SUV с цифрами от 1 до 7. Также предполагается, что у модели будет полноценная «горячая» версия с прибавкой в виде буквы M (они есть у всех кроссоверов бренда, кроме X1).

На фото: концепт BMW X7 iPerformance

Ещё весной текущего года информация о названиях новинок косвенно подтвердилась заявкой, которую баварский производитель подал в патентное бюро Германии: речь идёт о праве на новый товарный знак – X8 M. Предполагается, что «обычный» X8 выпустят в конце следующего года, а его «заряженная» версия появится в 2022-ом.

Изначально предполагалось, что BMW X8 (в соответствии с современными тенденциями) получит купеобразный кузов, однако теперь британский Autocar сообщает о том, что у будущего флагмана сохранится традиционная «квадратная» линия крыши, хотя она всё же, вероятно, окажется чуть более покатой, по сравнению с X7.

BMW X8, вероятно, сохранит три ряда сидений: салон может быть рассчитан либо на семерых седоков, либо на шестерых – в этом случае водителя и пассажиров ждут роскошные капитанские кресла.

Ранее предполагалось, что X8 получит платформу, которую «с нуля» разработают в подразделении M Perfromance. Но, скорее всего, в основу нового флагмана всё-таки ляжет модернизированная версия платформы CLAR (Cluster Architecture), на которой базируется кроссовер X7, от него же модели достанутся и некоторые узлы. В моторную гамму могут войти шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с «электродовесками» (так называемые «мягкие гибриды»). Кроме того, в линейку, вероятно, войдёт подключаемый гибрид, а у версии X8 M50i под капотом ожидается твин-турбо V8 объёмом 4,4 литра с отдачей в 530 л.с.

Самым мощным серийным автомобилем линейки M баварского бренда предположительно станет X8 M (его внутреннее название – Project Rockstar). Ожидается, что он получит систему полного привода xDrive и гибридную силовую установку, в основу которой ляжет 4,4-литровый V8 от BMW X6 M. Мощность электромотора системы окажется свыше 200 л.с. По предварительной информации, совокупная отдача гибридного X8 M составит около 760 л.с.

На фото: салон концепта BMW X7 iPerformance

Как мы сообщали ранее, новинку точно не оснастят двигателем V12 (от M760i), так как ранее в компании заявили, что этот 6,6-литровый мотор отправляется в отставку: в BMW решили не тратиться на дорогостоящую модернизацию, которая требуется для приведения двигателя в соответствие с более строгими нормами выбросов.

Официальной информации о ценах будущего флагманского кроссовера и его «заряженной» версии, разумеется, пока нет. В Autocar считают, что за базовый BMW X8 на британском рынке попросят не менее 80 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно почти 8,07 млн рублей на по текущему курсу), а за версию с прибавкой M, скорее всего, придётся заплатить порядка 100 тыс. фунтов стерлингов (около 10,07 млн рублей).

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