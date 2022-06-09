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  • Законодатели снова думают о том, как стимулировать продажи электромобилей и гибридов в РФ

Законодатели снова думают о том, как стимулировать продажи электромобилей и гибридов в РФ

09.06.2022 74 1 0

В Министерстве транспорта предложили избавить владельцев такого транспорта от уплаты транспортного налога, а также дать им права бесплатно пользоваться платными дорогами.

 

Автопарк электромобилей в РФ можно назвать в лучшем случае скромным. Инфраструктура в большинстве регионов по-прежнему находится в «зачаточном» состоянии: относительно «преуспели» в вопросе появления зарядочных станций для «зелёного» транспорта местные столицы и Дальневосточный федеральный округ, куда «батарейные» машины с пробегом ввозятся из-за границы. Стоит отметить, что и раньше выбор электромобилей на российском рынке был весьма ограничен, а на фоне геополитических потрясений и отказа многих компаний вести деятельность в РФ, он ещё больше сократился. С гибридами ситуация в стране немногим лучше.

Согласно статистике ГИБДД, на момент конца 2021 года в РФ было зарегистрировано примерно 90 тыс. гибридов и 14,7 тыс. электромобилей. При этом, по информации «Автостата» спрос на электромобили в пробегом в апреле текущего года упал на 6% (по сравнению с показателем апреля 2021-го). Аналитики отметили, что снижение продаж было зафиксировано впервые с ноября 2016 года. Вероятно, это вызвано повышением цен, которое наблюдается как на рынке новых автомобилей, так и на вторичном.

Но всё это не помешало законодателям в очередной раз поднять вопрос стимулирования распространения электромобилей и подзаряжаемых гибридов в регионах РФ. Как сообщает «Коммерсант», предложения разработали в Минтрансе, их собрали в соответствующих методических рекомендациях, которые ведомство направило региональным властям. Документ появился в рамках правительственной концепции по развитию электромобилей до 2030 года.

Сообщается, что солидная часть рекомендаций посвящена организации машино-мест с зарядными станциями. Предполагается, что их дислокацию нужно определять с учётом мнения владельцев «розеточного» транспорта, а также «электросетевых» возможностей; ещё на количество «электрозаправок» будет влиять и климат региона. Минтранс предлагает в зонах жилой застройки, где проживают владельцы «розеточных» машин, делать все парковочные места сразу с зарядками «медленного» типа. Рядом с «быстрыми» зарядками должны быть установлены знаки, ограничивающие время стоянки.

В Минтрансе также предложили несколько льгот для владельцев электромобилей, в списке пониженная ставка транспортного налога (либо его отмена) для владельцев электрокаров и подключаемых гибридов, а также право бесплатно пользоваться платными дорогами на территории РФ. Кроме того, в ведомстве рекомендовали создать в регионах зоны «нулевого выброса», куда запрещён въезд автомобилей с традиционными ДВС. Стоит напомнить, что совсем недавно власти разрешили выпускать автомобили, соответствующие любому экоклассу, включая «Евро-0». Кстати, знаки, обозначающие зоны только для «зелёного» транспорта, существуют в России с 2017 года, однако их пока никто не применял.

Также в документе указано, что строительство зарядных станций стоит вести в рамках государственно-частного партнёрства. Помимо этого, регионам рекомендовано создавать инфраструктуру ещё и для сбора, хранения и утилизации батарей, которыми оснащаются электромобили.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, которого цитирует издание, рекомендации Минтранса выглядят «глобальной оторванностью от жизни». Он отметил, что «российского локализованного производства электромобилей нет и не будет», а также добавил, что ведомство «должно заниматься упрощением процедур ввоза электромобилей» в страну.

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1 комментарий
09.06.2022 19:53
Catsoi

В РФ 45 млн авто, 2,4 млн. мотоциклов, 41 тыс. квадроциклов
И 14,7 тыс. э/м:) Самая незащищенная и обездоленная часть населения:)
Больше трэша, больше угара, больше льгот!!!

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