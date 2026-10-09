Заметно подросший в новом поколении бюджетник BYD Seagull готовится выйти на рынок

Компания BYD вот-вот запустит в продажу недорогой электрохэтч Seagull новой, второй по счету генерации. Модель получила более «взрослый» дизайн. Кроме того, новинка, как ожидается, будет доступна в заднеприводном исполнении и с более мощным мотором.

В Китае электрический хэтчбек BYD Seagull стартовал в 2023 году. Впоследствии модель стала по-настоящему глобальной: например, в Европе она известна как BYD Dolphin Surf, в странах Латинской Америки ее знают под именем BYD Dolphin Mini, а в Юго-Восточной Азии и Австралии это BYD Atto 1. Тем временем, в Поднебесной уже готов хэтч следующего, второго поколения. В базе местного Минпрома такой BYD Seagull засветился в июле. Сама компания полностью раскрыла дизайн в конце сентября. Ну а сегодня BYD начала принимать «слепые» заказы. То есть цены и все характеристики еще не объявлены, но зато производитель рассказал о некоторых особенностях новой пятидверки.

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В новом поколении хэтчбек заметно подрос. Длина «второго» BYD Seagull равна 4205 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2650 мм. Для сравнения, размеры предназначенного для Китая предшественника: 3780/1715/1540 мм, расстояние между осями – 2500 мм.

BYD Seagull нового поколения

Минимальный объем багажника нового хэтча производитель еще не раскрыл, при этом BYD похвасталась показателем со сложенными спинками второго ряда кресел – 1380 литров. Кроме того, под крышкой капота появился дополнительный отсек на 94 литра.

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Свежий BYD Seagull выглядит солиднее предшественника. Фары вытянулись, в них теперь по три LED-секции. Задние фонари сделали раздельными. Хэтчу еще достались более рельефный капот и внушительные бамперы. Вставки в задних стойках стали больше. Как и для «первого» Seagull, в Китае для новой модели предусмотрен комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом.

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В салоне – более строгая передняя панель и двухспицевый руль. Центральные дефлекторы обдува перенесли выше, а ряд физических кнопок теперь расположен под ними (у прежнего Seagull клавиши над дефлекторами). Отдельного приборного экрана нет – основные показатели отображены в левой части крупного планшета мультимедийной системы. Хотя не исключено, что у хэтчбека еще есть проекционный дисплей. В торце тоннеля появились воздуховоды для задних пассажиров. А под задним диваном спрятаны отсеки для хранения.

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Судя по всему, новый BYD Seagull имеет задний привод. Известно, что хэтчбек предложат со 129-сильным электромотором. О батарее официальной информации пока нет. Прежний компакт – переднеприводный, в Китае электродвигатель выдает 75 л.с., там модель предыдущего поколения доступна с батареей емкостью 30,08 или 38,88 кВт*ч, запас хода – 305 или 405 км по циклу CLTC.

Предыдущий BYD Seagull для Китая 1 / 3 Предыдущий BYD Seagull для Китая 2 / 3 Предыдущий BYD Seagull для Китая 3 / 3

Полноценную презентацию BYD Seagull второй генерации проведут в ближайшее время. Предшественник сейчас стоит от 69 900 юаней, что эквивалентно примерно 886 000 рублей по текущему курсу.