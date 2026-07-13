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  • Народный хэтчбек BYD Seagull готовится к смене поколений: первые фотографии

Народный хэтчбек BYD Seagull готовится к смене поколений: первые фотографии

13.07.2026 312 0 0
Народный хэтчбек BYD Seagull готовится к смене поколений: первые фотографии

В электронной базе китайского Минпрома всплыл субкомпактный электрический хэтчбек BYD Seagull второго поколения: он крупнее и мощнее предшественника, но сохранил ключевые особенности его дизайна.

Электрический хэтчбек Seagull (его название переводе с английского на русский означает «чайка») дебютировал в 2023 году как самая дешёвая модель BYD и мгновенно стал хитом, летом прошлого года его совокупный объём выпуска достиг миллиона экземпляров, а к настоящему моменту изготовлено без малого полтора миллиона.

Вместе с тем с середины прошлого года кривая продаж BYD в Китае начала загибаться на фоне обострения конкуренции. Падение усилилось в этом году из-за снижения налоговых льгот на покупку NEV-моделей (электромобили и plug-in гибриды), но руководство BYD оперативно переориентировало бизнес на внешние рынки, поэтому глобальные продажи BYD в июне выросли на 5,46% до 403 472 автомобилей при сохранении негативного тренда в Китае.

BYD Seagull первого поколения для Китая
BYD Seagull первого поколения для Китая
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BYD Seagull первого поколения для Китая
BYD Seagull первого поколения для Китая
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BYD Seagull первого поколения для Китая
BYD Seagull первого поколения для Китая
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BYD Seagull первого поколения для Китая
BYD Seagull первого поколения для Китая
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BYD Seagull — это нынче глобальная модель, спрос на которую, по данным CnEVPost, в первой половине 2026 года просел на 42,63% до 163 174 шт., но это в основном из-за обвала в Китае, а вот например в Бразилии продажи этой модели (здесь она известна как BYD Dolphin Mini) в январе-июне выросли на 170% и достигли 35 681 шт. В целом марка BYD сейчас четвёртая по популярности в Бразилии после Fiat, Volkswagen и Chevrolet.

В Европе BYD Seagull продаётся как BYD Dolphin Surf, в Австралии и Новой Зеландии — как BYD Atto 1.

Новый BYD Seagull

В этом году BYD Seagull перейдёт во второе поколение. Габаритная длина китайской версии «второго» Seagull — 4205 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2650 мм. Для сравнения укажем, что габаритная длина BYD Seagull первого поколения в китайской спецификации составляет 3780 мм, ширина — 1715 мм, высота — 1540 мм, колёсная база — 2500 км. Короче говоря, хэтчбек вырос по всем направлениям.

Новый BYD Seagull

Выросла и мощность единственного электромотора на передней оси: было 55 кВт (75 л.с.), стало 95 кВт (129 л.с.), но это в Китае. У европейского Dolphin Surf уже есть версия с электромотором на 115 кВт (156 л.с.). Другие технические подробности станут известны после премьеры.

Актуальный BYD Dolphin Surf для Европы
Актуальный BYD Dolphin Surf для Европы
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Актуальный BYD Dolphin Surf для Европы
Актуальный BYD Dolphin Surf для Европы
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Актуальный BYD Dolphin Surf для Европы
Актуальный BYD Dolphin Surf для Европы
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Добавим, что компания BYD отложила запуск своего нового завода в Венгрии до конца 2026 года. BYD Seagull/Dolphin Surf — главный кандидат на локализацию на этом заводе, но пока неясно, какое поколение здесь будет производиться — первое или второе. Мощность венгерского завода BYD — 150 000 машин в год с возможностью увеличения в будущем до 300 000 машин в году. За первые пять месяцев этого года продажи BYD в Европе, по данным ACEA, выросли на 145,2% до 135 307 автомобилей. В Германии BYD Dolphin Surf сейчас стоит от 22 990 евро.

Между тем строительство завода BYD в Турции так и не началось, на данный момент этот проект заморожен.

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