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  • Запуск Mitsubishi Pajero Sport в Калуге: небольшое обновление и общий конвейер с Outlander

Запуск Mitsubishi Pajero Sport в Калуге: небольшое обновление и общий конвейер с Outlander

01.06.2021 289 0 0

Уже в самое ближайшее время собранные в Калуге внедорожники поступят в дилерские центры марки. Примечательно, что запуск производства означает прекращение импорта этой модели с завода в Таиланде: в России будут продаваться исключительно автомобили локальной сборки. На сегодняшний день локализация Pajero Sport не столь велика и составляет порядка 15%: у отечественных поставщиков закупаются сиденья и некоторые пластиковые детали, однако скоро этот показатель должен серьезно возрасти – двигатели для этого автомобиля также будут производить на российской территории.

 

Кроме торжественной процедуры передачи ключей журналисты увидели и сам процесс производства автомобиля. Пожалуй, главным открытием этой экскурсии стала необычайная гибкость, заложенная в саму систему организации производства. И рамные внедорожники Pajero Sport, и кроссоверы Outlander с несущим кузовом собирают на одной и той же нитке конвейера! Правда, не на всем её протяжении. На ряде участков неторопливо текущий поток собираемых автомобилей все же делится на отдельные рукава, и сборка рамы со всеми агрегатами происходит на отдельном участке. 

Изменения, которые претерпел  Pajero Sport в ходе рестайлинга, позволяют руководству MMC Рус надеяться на существенный рост продаж. С одной стороны, вся техническая начинка, включая гамму двигателей, коробки передач и, главное, легендарную систему полного привода SuperSelect, осталась неизменной. Зато внешность автомобиля стала более мужественной и брутальной. Очертания передней части «оквадратились», передний край капота поднялся на 6 см, изменилась светотехника, в том числе и задние фонари, нижние ветви которых стали короче на несколько сантиметров. 

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Зато очень много изменений произошло во внутреннем оснащении автомобиля. Новая медиасистема Nissan Connect c 8-дюймовым тачскрином, дополнительные места для хранения мелочей (многие владельцы Pajero Sport жаловались, что их очень раздражает отсутствие места, куда можно положить ключи и смартфон), возможность выбрать комплектацию с системой Yandex Auto, цифровая панель приборов с несколькими вариантами представления информации, возможность открыть дверь багажного отсека несколькими различными способами, в том числе – по команде с установленного на смартфон приложения Mitsubishi Remote Control, новые «теплые опции»… 

Всё это вместе с умеренной по нынешним временам ценой (автомобили будут стоить от 2 789 000 руб. за базовую комплектацию Invite с турбодизелем 2,4 DID до 3 769 000 за комплектацию Ultimate с бензиновым 3,0 MPI) позволяет рассчитывать на то, что по меньшей мере спрос на Mitsubishi Pajero Sport восстановится до уровня 2019 года.

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Россия производство Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport

 

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