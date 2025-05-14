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  • «Заряженный» кроссовер Opel Mokka GSE показался на первых тизерах

«Заряженный» кроссовер Opel Mokka GSE показался на первых тизерах

14.05.2025 71 0 0

По предварительным данным, такой кроссовер может получить такую же технику, какой оснащается спортивный паркетник Abarth 600e (оба бренда входят в состав автогиганта Stellantis).

Суббренд, предназначенный для «подогретых» версий моделей Opel и Vauxhall, дебютировал в 2022 году: прибавка GSe изначально была предназначена для электрифицированных моделей. Модификации с соответствующей прибавкой к названию и перенастроенной подвеской появились у нескольких подключаемых гибридов – хэтчбека Astra, универсала Astra Sports Tourer и кроссовера Grandland.

Новый логотип суббренда GSE

Теперь в компании заявили, что наименование суббренда состоит только из заглавных букв, причём его получат «горячие» модификации моделей Opel/Vauxhall, оснащённые только полностью электрическими силовыми установками, то есть plug-in гибриды «тремя большими литерами» украшать не будут. Известно, что первенцем «новой эры» развития суббренда станет паркетник Mokka GSE.

Тизер кроссовера Opel Mokka GSE

Напомним, кроссовер Mokka актуального второго поколения дебютировал в 2020 году. Он базируется на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), которая была разработана совместно с китайской компанией Dongfeng. Плановое обновление этот паркетник пережил в октябре 2024-го, продажи посвежевшей модели на европейском рынке стартовали в конце того же года. Теперь семейство будет расширено за счёт «заряженной» версии с прибавкой GSE к названию, премьера такой новинки намечена на конец 2025 года.

Тизер кроссовера Opel Mokka GSE

Известно, что Mokka GSE получит «оспортивленную» внешность и пересмотренное шасси, а информации о технике «горячего» кроссовера пока нет. Судя по первым тизерам будущей новинки, у заглушки на месте радиаторной решётки появится окантовка, кроме того, вероятно, иначе будет оформлена нижняя часть переднего бампера с интегрированными в него воздухозаборниками. Ещё такой паркетник могут снабдить оригинальными легкосплавными дисками увеличенного диаметра и ярко-жёлтыми тормозными суппортами.

По предварительным данным, Opel Mokka GSE может разделить технику с «горячим» кроссовером Abarth 600e. Как Kolesa.ru сообщал ранее, «испанец» получил единственный электромотор, расположенный на передней оси, который в топовом исполнении выдаёт 280 л.с. (максимальный крутящий момент – 345 Нм). У 600e максимальная скорость равна 200 км/ч, а на разгон с места до «сотни» паркетник тратит 5,85 секунды. Ёмкость тяговой батареи у него равна 54 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у самого горячего исполнения составляет 321 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: актуальный кроссовер Opel Mokka GS Electric
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На фото: актуальный кроссовер Opel Mokka GS Electric
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На фото: актуальный кроссовер Opel Mokka GS Electric
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Обычный Opel Mokka на европейском рынке на сегодняшний день предлагается в трёх модификациях. Базовому варианту положен 136-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра. Далее следует гибридная версия, в основе установки которой лежит тот же мотор, работающий в тандеме с 28-сильным электродвигателем и eDCT. Доступно и полностью электрическое исполнение, которое оснащается единственным 156-сильным электромотором и батареей ёмкостью 54 кВт*ч (запас хода без подзарядки равен 403 км по циклу WLTP).

Цена Opel Mokka GSE станет известна позже, но очевидно, что она окажется выше, чем у актуального обычного «зелёного» кроссовера. Отметим, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, за такой паркетник сейчас просят не менее 36 740 евро, что эквивалентно примерно 3,31 млн рублей по текущему курсу.

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