«Заряженный» универсал на подходе: BMW M5 Touring показался в праздничном камуфляже

«Горячая» новинка баварской марки появится в продаже в следующем году. Известно, что модель оснастят подключаемой гибридной установкой, в основе которой находится V8.

Компания BMW начала выпускать 5 series в 1972 году, модель актуального восьмого поколения (серии G60), а также его полностью электрическая версия BMW i5 были рассекречены в мае текущего года; четырёхдверка с подзаряжаемой гибридной установкой дебютировала в сентябре. В дальнейшем на рынок выйдет «сарай» 5 series Touring; кроме того, сейчас баварцы продолжают готовиться к премьере «заряженных» седана M5 и универсала M5 Touring.

Напомним, пятидверная версия имелась не у каждого поколения М5, в последний раз такой вариант присутствовал в семействе модели с индексом E61: этот «горячий» универсал выпускался в период с 2007 по 2010 годы. Так что готовящуюся премьеру можно смело назвать возвращением: известно, что старт продаж BMW M5 Touring намечен на 2024 год, более точный срок появится позже.



Пока что компания держит внешность BMW M5 Touring в секрете, но продолжает дразнить поклонников марки тизерами. Теперь баварцы опубликовали несколько снимков и рождественское видео модели в камуфляже, причём маскировочная плёнка оформлена в праздничном стиле – со снежинками, оленями, ёлочками, которые соседствуют с логотипами бренда и эмблемами подразделения BMW M.



Ожидается, что у «заряженного» седана будет сравнительно небольшая решётка радиатора в виде фирменных «ноздрей», головная оптика, очевидно, перейдёт с актуальной четырёхдверки 5 series без изменений. Иначе будет оформлена нижняя часть переднего бампера с воздухозаборниками иной формы. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, возможно, будет выглядеть этот «заряженный» универсал.



Судя по тизерам, у BMW M5 Touring будут слегка расширенные колёсные арки, большой раздвоенный спойлер на верхней части багажной двери и по паре патрубков выхлопной системы с каждой стороны в нижней части заднего бампера. Между ними, вероятно, разместится диффузор, а ещё у «заряженного» универсала ожидаются другие фонари (скорее всего, более привычной для марки формы).



Официальной информации о технике BMW M5 Touring пока практически нет, в компании рассказали только, что модель оснастят подключаемой гибридной установкой, в основе которой находится V8. По предварительным данным, речь идёт о моторе S63 V8 объёмом 4,4 литра, который в тандеме с электродвигателем будет выдавать около 710 л.с. мощности. Ожидается, что у этого гибридного универсала будет полный привод.



Тем временем, баварская компания продолжает развивать и направление полностью «зелёных» моделей. Недавно стало известно о том, что BMW намекнула на разработку электрического суперседана M3. Ожидается, что он будет создан по мотивам концепта Vision Neue Klasse, который был представлен в ходе автосалона в Мюнхене, прошедшего в начале минувшей осени.

