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Компания BMW намекнула на электрический суперседан iM3

30.11.2023 48 0 0

Баварский производитель подал заявку на регистрацию торгового знака BMW iM3 в патентные ведомства Германии и ЕС. Предполагается, что у модели будет четырёхмоторная силовая установка.

О том, что в BMW и в подразделении BMW M планируют выпустить спорткар M3 с полностью электрической «начинкой» известно уже не первый месяц. Ещё в сентябре руководитель отдела разработки продукции марки Фрэнк Вебер подтвердил, что «зелёный» суперседан M3 будет представлен через несколько лет, ориентировочно в 2027-м. Отметим, «батарейная» новинка будет запущена одновременно с версией «эм тройки» с ДВС, которая перейдёт в следующее поколение.

На фото: концепт BMW Vision Neue Klasse

Теперь, судя по всему, стало известно название, которое получит электрический «заряженный» седан – BMW iM3: баварская компания подала заявку на регистрацию соответствующего торгового знака в патентные ведомства Германии и Евросоюза. Об этом рассказало немецкое издание Auto Motor und Sport с пояснением, что отличающееся имя необходимо для разграничения электрической версии и варианта M3 с ДВС. Пока что неизвестно, какими будут отличия у этих моделей во внешности.

Предполагается, что «горячий» седан с электрической начинкой многое позаимствует у концепта Vision Neue Klasse, который был представлен в ходе автосалона в Мюнхене, прошедшего в начале этой осени. Ожидается, что в основу BMW iM3 ляжет платформа Neue Klasse (на ней же базируется и упомянутый шоу-кар).

На фото: салон концепта BMW Vision Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW Vision Neue Klasse
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По словам руководителя отдела разработок BMW Фрэнка Вебера, главной особенностью электромобилей на базе Neue Klasse окажется новый блок управления под названием «Heart of Joy» (дословно в переводе с английского – «Сердце радости»). Ранее он отмечал, что один интегрированный блок управления включает в себя «всё, что связано с ходовыми качествами, управлением шасси, силовой установкой».

На фото: актуальный спорткар BMW M3 CS

Ожидается, что BMW iM3 оснастят электрической четырёхмоторной силовой установкой с переменным количеством мощности, которая подаётся на каждое колесо по мере необходимости. По предварительным данным, совокупная отдача такой системы составит 1000 кВт (1360 л.с.). В компании пока не назвали точную мощность установки будущей электрической версии M3, однако отметили, что она окажется выше, чем у варианта с ДВС.

Напомним, актуальный спорткар BMW M3, дебютировавший осенью 2020 года, оснащается 3,0-литровой рядной битурбошестёркой, которая в базовой версии выдаёт 480 л.с. (максимальный крутящий момент – 550 Нм), в топовой Competition – 510 л.с. (650 Нм). В первом случае в пару предлагается шестискоростная механика, во втором – восьмиступенчатый автомат M Steptronic. На разгон с места до «сотни» у четырёхдверки уходит 4,2 и 3,9 секунды соответственно.

На фото: салон актуального спорткара BMW M3 CS

Баварская марка постепенно «озеленяется»: в прошлом месяце были представлены кросс-купе BMW X2 и его полностью электрическая версия iX2. Немногим позже появилась информация о том, что бренд может отказаться от X4 нового поколения с ДВС (его клиентов якобы возьмёт на себя «икс второй»), при этом предполагается, что уже идёт разработка «зелёного» кроссовера, которому могут дать название iX4.

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