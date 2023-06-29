Модель BMW M5 впервые появилась в 1984 году и была сделана на базе седана 5 серии в кузове Е28. Тот автомобиль предлагался только в качестве седана, однако уже в следующем поколении (Е34) «эмка» обзавелась вариантом в кузове универсал с приставкой Touring, который является одним из самых редких серийных автомобилей подразделения BMW Motorsport (выпущен 891 экземпляр). М5 на базе Е39 также существует в виде универсала, только в единственном экземпляре: был построен один прототип, а в серию машина не пошла из-за финансовых трудностей. Наконец, последний на данный момент М5 Touring с индексом Е61 (на базе некогда популярного в России седана Е60) появился в 2007 году и серийно производился до 2010 года, всего было выпущено чуть более 1000 экземпляров. Два последующих поколения обладают исключительно четырьмя дверьми, однако в компании решили возродить грузопассажирскую версию, одним из подтверждений чего являются официальные фотографии прототипа.

Универсалы BMW M5 Touring в кузовах E34 и Е61 1 / 4 Универсалы BMW M5 Touring в кузовах E34 и Е61 2 / 4 Универсалы BMW M5 Touring в кузовах E34 и Е61 3 / 4 Универсалы BMW M5 Touring в кузовах E34 и Е61 4 / 4





Пока кузов автомобиля скрыт под маскировочной плёнкой, однако можно ожидать, что вплоть до центральных стоек он будет идентичен будущему седану М5, рендеры которого мы сделали недавно. Универсал получит такие же расширенные колёсные арки, массивный передний бампер и оригинальную решётку с горизонтальными перекладинами. Что же касается задней части, то здесь могут появиться новые фонари более привычной для BMW формы, на что намекают имеющиеся фотографии прототипа. Бампер получит диффузор, по краям от которого будут располагаться четыре круглых патрубка выхлопной системы.



Рендер нового M5 Touring

Согласно имеющейся информации, новый универсал станет подзаряжаемым гибридом. В основу силовой установки ляжет двигатель S63 V8 объёмом 4,4 литра мощностью 626 л.с., а совокупная отдача может составить около 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Для сравнения, М5 нынешнего поколения в самой мощной версии CS располагает 635 л.с. и 750 Нм.



Рендер нового M5 Touring

Дорожные испытания нового универсала М5 стартуют на днях, а его премьера ожидается в следующем году.

Новый седан 5 серии 1 / 3 Новый седан 5 серии 2 / 3 Новый седан 5 серии 3 / 3

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