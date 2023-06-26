«Заряженный» универсал BMW M5 Touring показался на фото

Модель баварского бренда окажется подключаемым гибридом с двигателем V8 в основе. Новинка появится в продаже в 2024 году.

Производство BMW 5 series стартовало ещё в 1972 году. Модель актуального восьмого поколения (серии G60), а также его полностью электрическая версия BMW i5 были рассекречены примерно месяц назад. В сравнительно скором будущем линейка пополнится за счёт заряженных версий: седан М5 уже находится на тестах, а универсал M5 Touring отправят на дорожные испытания в ближайшее время. Пока что баварский производитель показал несколько официальных снимков замаскированного прототипа «горячей» пятидверки.

На фото: прототип BMW M5 Touring

Стоит напомнить, что не у каждой М5 была пятидверная версия: так, соответствующая модификация была у поколения с индексом E61, такой автомобиль выпускался в период с 2007 по 2010 годы. Теперь «заряженный» универсал возвращается: по плану, его продажи начнутся в 2024 году вместе с «горячим» седаном M5.



Автомобиль на снимках тщательно «спрятан» с помощью плотной маскировочной плёнки и тканевого чехла. Судя по фото, у этого автомобиля слегка расширенные колёсные арки, большой раздвоенный спойлер на верхней части багажной двери и по паре патрубков выхлопной системы с каждой стороны в нижней части заднего бампера. Передняя часть на этих изображениях не засветилась, вероятно, она будет такой же, как и у «заряженного» седана. Напомним, несколько недель назад дизайнер Kolesa.ru представил вариант потенциальной внешности новой BMW M5.



Информации об интерьере пока нет. Ожидается, что салон нового универсала M5 Touring будет мало отличаться от внутреннего убранства обычной новой «пятёрки». Это значит, что пятидверка получит информационно-развлекательную систему BMW iDrive 8 с 5G и навигационной системой дополненной реальности. Диагональ тачскрина мультимедиа составит 14,9 дюймов, а у цифровой приборки – 12,3 дюйма (они объединены в один большой изогнутый дисплей).



Рендер нового седана BMW M5

Известно, что новый «заряженный» универсал окажется подключаемым гибридом, в основе его силовой установки лежит двигатель S63 V8 объёмом 4,4 литра, его отдача составляет 626 л.с. По информации источников Autocar в подразделении BMW M, совокупная отдача системы составляет около 800 л.с., а максимальный крутящий момент равен 1000 Нм. У такого гибрида будет полный привод.



Вероятно, в состав силовой установки BMW M5 Touring войдет батарея ёмкостью 25,7 кВт*ч: такой же оснащается гибридный кроссовер XM. Кстати, SUV может проехать чисто на электротяге без подзарядки 88 км, а у нового «заряженного» универсала запас хода, скорее всего, окажется больше.



Отметим, в начале текущего месяца Kolesa.ru также публиковал рендеры нового универсала BMW 5 серии. В основу изображений легли шпионские снимки прототипа обычного «сарая», который пока также находится на этапе тестирования. У пятидверки будут версии как с бензиновыми и дизельными моторами, так и с полностью электрической «начинкой» и названием i5 Touring.