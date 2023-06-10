История 5 серии началась в 1972 году, когда появилось первое поколение седана с заводским индексом E12. Самую же мощную версию М5 впервые представили лишь во втором поколении (Е28), с тех пор она присутствует в каждой генерации модели. Не станет исключением и последнее поколение «пятёрки», премьера которого состоялась в конце прошлого месяца. На днях тестовые образцы новой М5 в очередной раз попались в объектив фотошпионов, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть спортседан.
Подобно предыдущим поколениям «эмки», одним из самых ярких отличительных черт новинки станут заметно расширенные колёсные арки – причём как передние, так и задние. Спереди появится новый массивный бампер с оригинальным дизайном и крупным воздухозаборником, также наверняка сделают новую решётку радиатора с горизонтальными перекладинами (как и на других новых «эмках» бренда). Автомобиль получит новые зеркала с «ушками» и изменённые пороги, которые, скорее всего, будут окрашены в цвет кузова, в отличие от обычной пятой серии. Сзади классическая для BMW выхлопная системы с четырьмя круглыми патрубками и диффузором между ними, новый бампер и спойлер на крышке багажника.
Как и предыдущее поколение, новая «пятёрка» построена на платформе CLAR (Cluster Architecture). Что касается силовой установки, то ожидается, что она будет аналогична устанавливаемой на флагманский кроссовер BMW XM. Он оснащается 4,4-литровым бензиновым битурбированным V8 в паре с электромотором, совокупная отдача составляет 653 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Конечно, показатели новой М5 могут отличаться, однако они в любом случае должны быть выше, чем у самой мощной на данной момент «пятёрки» — i5 M60 с двумя электромоторами общей мощностью 601 л.с. (820 Нм).
Премьера новинки может состояться в течение этого года.
Напомним, недавно состоялась премьера топ-версии кроссовера BMW XM Label Red с оригинальной внешней отделкой.
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