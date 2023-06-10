Совсем недавно состоялась премьера «пятёрки» нового поколения , а сейчас баварская компания готовит её топовую модификацию с индексом M5. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, онлайн-журнал kolesa.ru составил собственное представление о внешнем виде будущей новинки.

История 5 серии началась в 1972 году, когда появилось первое поколение седана с заводским индексом E12. Самую же мощную версию М5 впервые представили лишь во втором поколении (Е28), с тех пор она присутствует в каждой генерации модели. Не станет исключением и последнее поколение «пятёрки», премьера которого состоялась в конце прошлого месяца. На днях тестовые образцы новой М5 в очередной раз попались в объектив фотошпионов, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть спортседан.

Рендер новой BMW M5

Подобно предыдущим поколениям «эмки», одним из самых ярких отличительных черт новинки станут заметно расширенные колёсные арки – причём как передние, так и задние. Спереди появится новый массивный бампер с оригинальным дизайном и крупным воздухозаборником, также наверняка сделают новую решётку радиатора с горизонтальными перекладинами (как и на других новых «эмках» бренда). Автомобиль получит новые зеркала с «ушками» и изменённые пороги, которые, скорее всего, будут окрашены в цвет кузова, в отличие от обычной пятой серии. Сзади классическая для BMW выхлопная системы с четырьмя круглыми патрубками и диффузором между ними, новый бампер и спойлер на крышке багажника.

Рендер новой BMW M5

Как и предыдущее поколение, новая «пятёрка» построена на платформе CLAR (Cluster Architecture). Что касается силовой установки, то ожидается, что она будет аналогична устанавливаемой на флагманский кроссовер BMW XM. Он оснащается 4,4-литровым бензиновым битурбированным V8 в паре с электромотором, совокупная отдача составляет 653 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Конечно, показатели новой М5 могут отличаться, однако они в любом случае должны быть выше, чем у самой мощной на данной момент «пятёрки» — i5 M60 с двумя электромоторами общей мощностью 601 л.с. (820 Нм).

Нынешняя BMW M5 (F90) 1 / 3 Нынешняя BMW M5 (F90) 2 / 3 Нынешняя BMW M5 (F90) 3 / 3

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Напомним, недавно состоялась премьера топ-версии кроссовера BMW XM Label Red с оригинальной внешней отделкой.