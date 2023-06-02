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Новый универсал BMW 5 серии: первые изображения

02.06.2023 801 0 0

Баварский автопроизводитель готовит грузопассажирскую версию своей самой свежей новинки – «пятёрки» последнего поколения. Фотошпионам уже неоднократно попадались тестовые образцы, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

На прошлой неделе состоялась премьера нового поколения BMW 5 Series и его первой полностью электрической версии i5. Пока автомобиль представлен только в кузове седан, однако уже скоро компанию ему составит версия универсал с традиционной приставкой Touring. Кстати, история грузопассажирской модификации «пятёрки» началась в 1991 году, когда появился универсал в кузове Е34 (через четыре года после презентации седана).

Рендер нового универсала пятой серии

Пока у нас в распоряжении лишь шпионские фотографии закамуфлированных тестовых образцов, сделанные ещё до премьеры новой 5 серии, однако можно ожидать, что вплоть то центральных стоек универсал будет идентичен седану. По пропорциям новинка похожа на другие универсалы марки, пока загадкой является лишь форма задних боковых окон. Уже видно, что Touring, подобно седану, получит восходящую подоконную линию. Вполне вероятно, что и фонари будут позаимствованы у него же, такое решение уже применяется на втором универсале компании – 3 Series (хотя стоит отметить, что в предыдущем поколении «пятёрки» у универсала были фонари оригинальной формы).

Рендер нового универсала пятой серии

Как и седан, новый Touring будет представлен как в традиционных версиях с бензиновыми и дизельными моторами, так и в полностью электрической с именем i5. Базовым мотором для «пятёрки» стала 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 190 л.с. (310 Нм крутящего момента). При этом теперь все модификации комплектуются 8-ступенчатым «автоматом» с интегрированным 48-вольтовым стартер-генератором, благодаря чему совокупная отдача составляет 208 л.с. (330 Нм). Также есть вариант с 3,0-литровой рядной «турбошестёркой» мощностью 381 л.с. (540 Нм) в версии 540i xDrive, а в следующем году появятся шестицилиндровые дизели. Что же касается электрическиъ модификаций i5, то их пока две: стартовая eDrive40 с единственным электродвигателем на задней оси (340 л.с., 430 Нм) и топовая двухмоторная M60 xDrive мощностью 601 л.с. (820 Нм).

Нынешний 5 Series Touring
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Нынешний 5 Series Touring
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Нынешний 5 Series Touring
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Премьера новинки может состояться в течение этого года. Кстати, в этом поколении универсал также получит версию М5.

Между тем, на прошлой неделе также показали необычный 3-дверный универсал на базе BMW Z4.     

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