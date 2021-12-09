«Заряженные» во всех смыслах: в Audi намерены пересадить всю R-линейку на электротягу

Судя по всему, преемник «двухдверки» Audi R8 действительно окажется электрокаром. Сроки появления этой новинки в компании пока не озвучили.

Немецкая компания наладила производство спортивного двухдверного автомобиля Audi R8 ещё в 2007 году. За прошедшие годы модель лишь один раз сменила поколение – в 2015-ом. Отметим, показатели «двухдверки» на старосветском рынке постепенно снижаются в течение последних нескольких лет. Согласно данным сайта Carsalesbase, по итогам прошлого «ковидного» года дилеры реализовали здесь 747 экземпляров, что на 21,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в пиковом для этого поколения 2016-ом клиенты купили 1428 единиц. В текущем году продажи нишевого автомобиля остались практически такими же: за январь-октябрь реализовано 575 машин (против 573 шт. за первые 10 месяцев 2020-го).



На фото: актуальный спорткар Audi R8

Ранее стало известно, что у Audi R8 будет преемник. Ещё в середине октября сообщалось, что новинка, вероятно, получит электрическую «начинку». Теперь эту информацию косвенно подтверждает издание Roadshow, которое пообщалось с главой отдела маркетинга Audi Sport Линдой Курц. Она рассказала, что компания намерена «преобразить» всю R-линейку: в частности, речь идёт о том, что все входящие в неё «заряженные» автомобили станут электрокарами.



﻿Однако стоит отметить, что в компании так и не рассказали, каким будет преемник Audi R8. Минувшей осенью глава Audi по продажам и маркетингу Хильдегард Вортманн отмечал, что преемником спорткара будет вовсе не тот же автомобиль, просто оснащённый «зелёной начинкой», он сказал, что «это должен быть R8, но другой». До сих пор неизвестно, будет ли следующий R8 продаваться под прежним названием или же ему дадут новое, а нынешнее имя станет частью истории немецкой марки.



Электрификация затронет в том числе и автомобили линейки RS. По словам Линды Курц, уже к 2026 году 80% автомобилей с шильдиками RS будут либо гибридами (предусмотрены различные варианты силовых установок, вероятно, включающие в себя и MHEV), либо электрокарами.

Напомним, актуальный спорткар Audi R8 оснащается двигателем V10 объёмом 5,2 литра. У базовой версии отдача составляет 562 л.с., у топовой – 612 л.с. В пару к этому мотору предлагается безальтернативная семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением. Стартовая цена купе на домашнем рынке, в Германии, составляет 208 тыс. евро (эквивалентно примерно 17,3 млн рублей по текущему курсу), а за Spyder нужно отдать не менее 221 тыс. евро (около 18,4 млн рублей).



На фото: салон актуального спорткара Audi R8

Официальной информации о сроках появления преемника Audi R8 пока нет. Ранее предполагалось, что модель следующего поколения будет представлена в этом году, но позднее в компании заявили, что в 2021-ом новинку точно ждать не стоит. По предварительным данным, компания может показать её в 2023 году. Впрочем, в Ауди эту информацию пока так и не подтвердили.

В июне текущего года стало известно, что в Audi определились с датой прощания с традиционными двигателями внутреннего сгорания: так, марка собирается представить свой последний новый автомобиль, оснащённый «обычным» ДВС в 2026 году. После компания намерена разрабатывать только гибриды и электрокары.

