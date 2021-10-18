Audi готовит преемника R8: спорткар может получить электрическую «начинку»

Раньше предполагалось, что модель сменит поколение в 2021-ом. По более свежим данным, новинка немецкого бренда появится в 2023 году.

Выпуск спортивного двухдверного автомобиля Audi R8 был налажен в 2007 году. За прошедшее время модель лишь единожды сменила генерацию – в 2015-ом. На старосветском рынке продажи нишевого автомобиля постепенно снижаются в течение последних нескольких лет. По итогам прошлого года, серьёзно пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса, дилеры реализовали 747 экземпляров, что на 21,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в пиковом для этого поколения 2016-ом клиенты купили 1428 единиц.



На фото: актуальное купе Audi R8

Ранее предполагалось, что модель нового поколения будет представлена в 2021 году, однако в компании уже давно не было никакой свежей информации о разработке новинки (хотя до конца этого года остались считанные месяцы). Не так давно глава Audi по продажам и маркетингу Хильдегард Вортманн сказал, что нового R8 в текущем году ждать не стоит.

По словам представителя бренда, R8 сейчас является символом Audi, при этом он пояснил, что «иконы прошлого не обязательно являются иконами будущего». В интервью Top Gear Хильдегард Вортманн отметил, что преемником спорткара будет не просто тот же автомобиль, оснащённый электромотором. Топ-менеджер пояснил, что «это должен быть R8, но другой». Пока что неизвестно, будет ли следующий R8 продаваться под прежним названием.



Теперь появилась свежая информация, касающаяся преемника Audi R8. По данным немецкого издания Auto Bild, компания представит совершенно новый спорткар относительно скоро, вероятно, в 2023 году. Подробностей о будущем автомобилей пока немного, и они, конечно же, гипотетические.

По сведениям немецкого издания, R8, который ожидается в 2023 году, может получить под капот 4,0-литровый битурбомотор V8. Сейчас его отдача варьируется в диапазоне от 460 до 650 л.с. На сегодняшний день этот двигатель используется в различных автомобилях брендов, входящих в состав немецкого концерна Volkswagen: речь идёт в том числе о моделях линейки Audi RS, а также о Lamborghini Urus.



По предварительным данным, преемника Audi R8 оснастят гибридной силовой установкой, подробностей о ней пока нет. Ожидается, что совокупная мощность системы у нового спорткара окажется равной 700 л.с. При этом в Auto Bild считают, что будущая новинка может получить и полностью электрическую «начинку». Её характеристики пока не сообщаются. В целом, это было бы вполне логично, если учесть, что Европа продолжает ужесточать эконормы, а в Ауди в дальнейшем готовятся к полному переходу на электротягу.



Отметим, актуальный спорткар Audi R8 оснащается двигателем V10 объёмом 5,2 литра. В базовой версии отдача составляет 562 л.с., в топовой – 612 л.с. В пару к этому мотору предлагается безальтернативная семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением. Стартовая цена купе на домашнем рынке, в Германии, составляет 208 тыс. евро (эквивалентно примерно 17,2 млн рублей по текущему курсу), а за Spyder нужно отдать не менее 221 тыс. евро (около 18,2 млн рублей).

