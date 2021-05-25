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  • Lamborghini Urus и родственные Audi и Porsche отзывают из-за трещины в двигателе

Lamborghini Urus и родственные Audi и Porsche отзывают из-за трещины в двигателе

25.05.2021 293 0 0

Концерн Volkswagen бесплатно заменит двигатели на своих топовых кроссоверах, оснащённых бензиновой 4,0-литровой «битурбовосьмёркой» EA825. При изготовлении отливки блока цилиндров произошёл сбой, который может привести к появлению трещины в шестом цилиндре, аварийной остановке мотора и пожару.

 

В конце прошлого года Lamborghini Urus сотоварищи уже попадал под отзыв в связи с риском возгорания мотора EA825, но тогда проблема заключалась в дефектном топливопроводе, который было несложно заменить. Теперь же речь идёт о куда более сложном и дорогостоящем дефекте, виноват в котором немецкий филиал мексиканской компании Nemak — именно она, как оказалось, отливает блоки цилиндров двигателя EA825 для топовых кроссоверов концерна Volkswagen.

Официально отзыв объявлен пока только в США и только для Lamborghini Urus, изготовленных в период с 6 октября по 20 октября 2020 года. В США попали всего четыре Уруса, изготовленных в это время, но, по данным журнала Carscoops, отзыв также коснётся пятнадцати автомобилей Audi RS6, RS7, SQ7, SQ8 и RS Q8 и двенадцати кроссоверов Porsche Cayenne Turbo, Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe — на них также установлен высокофорсированный EA825, изначально, кстати, разработанный специалистами Audi.

Из документов Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) следует, что при формировании шестого цилиндра произошло временное несанкционированное смещение инструмента, и это создало отклонения в его геометрии. Дефект был выявлен самим поставщиком в ходе одной из проверок, о чём в марте этого года он сообщил в Volkswagen. Сколько машин будет отозвано за пределами США, пока неизвестно.

Ремонтные работы в рамках объявленного отзыва предусматривают полную замену двигателей из группы риска, что наверняка обрадует владельцев кроссоверов, успевших намотать на них тысячи километров в отнюдь не щадящем режиме — всё-таки спортивные SUV покупают не для того, чтобы «тошнить» на них в правом ряду.

Lamborghini Urus располагает самой мощной версией двигателя EA825 — 650 л.с., хотя Porsche Cayenne уже очень близок: на прошлой неделе была анонсирована версия Turbo S без гибридного довеска, мощность которой составит порядка 640 л.с.

Гибридный Cayenne Turbo S E-Hybrid располагает мощностью в 680 л.с., но электрические компоненты увеличивают снаряженную массу кроссвоера более чем на три центнера, что плохо сказывается на управляемости. Urus после ожидаемого в следующем году рестайлинга, скорее всего, тоже обзаведётся гибридной модификацией мощностью около 830 л.с., о чём ещё в марте сообщил журнал Car Magazine.

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