«Заряженный» Сhevrolet Сruze: без рестайлинга, зато с 300-сильным турбомотором

Мощность двигателя автомобиля выросла почти в два раза: если у обычного рестайлингового Cruze она составляет всего 153 л.с., то у версии, представленной в Бразилии, отдача увеличена до 300 л.с.

Новая «горячая» версия Chevrolet Cruze дебютировала накануне на автосалоне в Сан-Паулу, её фотографиями поделилось издание Autoblog.com.ar. В Бразилии хэтчбек называется Cruze Sport6, при этом «заряженный» вариант ещё обзавёлся приставкой SS. Раньше предполагалось, что этот автомобиль получит почти такой же дизайн, что и у рестайлинговой американской «пятидверки» Cruze RS, однако бразильский «хэтч» внешне обновился скромнее.

Так, у представленного на выставке автомобиля – прежнее оформление кормы и почти такое же исполнение передней части с минимальными отличиями в бампере. Помимо этого у новинки есть эмблемы в виде букв «SS», логотип бренда выполнен в чёрном цвете, плюс машина получила 20-дюймовые диски (у обычной версии – 17-18 дюймов). Также в арсенале Chevrolet Cruze Sport6 SS значатся перенастроенная подвеска, спортивные кресла и рулевое колесо, на педалях появились металлические накладки.

Под капотом новой версии установлена «турбочетвёрка» Ecotec объёмом 1,4 л – таким же мотором оснащается и стандартный хэтчбек Cruze Sport6. Однако, если у базовой «пятидверки» мощность составляет 153 л.с., то вариант SS выдает 300 л.с.! Обычный «хэтч» в Бразилии доступен только с шестиступенчатым «автоматом», видимо, та же коробка досталась и спорт-версии. Динамические характеристики новинки не раскрываются. Стандартный Cruze с таким мотором разгоняется с 0 до 100 км/ч за 8,7 с.

Бразильская спортивная версия дебютировала в статусе концепта, пока нет данных, отправят ли такой автомобиль в серию. Впрочем, это возможно, ведь в Штатах «хот-хэтч» продают. Правда, неизвестно, сохранит ли Cruze Sport6 SS 300-сильный турбомотор. Отметим, стандартные седан и хэтчбек Cruze в Бразилии представлены в дореформенном виде, обновленные машины должны поступить в продажу в конце 2019-го – начале 2020 года.

Наш рынок Cruze и другие массовые модели Chevrolet покинули ещё несколько лет назад. В 2017-ом сообщалось о том, что в российскую линейку марки Ravon, преемника Uz-Daewoo, под которой выпускают старые модели Chevrolet, может войти автомобиль С-класса – предположительно Cruze предыдущего поколения. Но с тех пор новой информации о машине не поступало.

Кстати, Ravon уже несколько месяцев не поставляет автомобили в Россию, продажи остановлены. Официальная версия – изменение бизнес-модели и необходимость пересмотра цен. Пока неизвестно, когда марка возобновит свою деятельность на российском рынке и возобновит ли вообще.