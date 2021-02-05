Засвечен кроссовер Toyota Crown, и он уже давно знаком россиянам

В Сеть выложили патентные изображения паркетника Тойоты, предназначенного для китайского рынка. На картинках без труда опознается Highlander последнего поколения, однако в Поднебесной его, вероятно, будут продавать под другим именем. Впрочем, SUV с родным названием там тоже появится.

В прошлом году японские СМИ облетела новость: Toyota готовит к премьере кроссовер Crown. Тогда предположили, что речь идет о смене формата носящего это имя большого седана, ведь тот теряет покупателей. Что ж, судя по всему, паркетнику Crown действительно быть, однако это вовсе не перерождение культовой «четырехдверки» — по крайней мере, пока. Так, недавно китайские профильные медиа обнаружили в документах СП FAW Toyota название Crown Kluger. Kluger – это австралийское имя Highlander, на основании чего китайцы, видимо, сделали вывод, что им SUV нового поколения предложат как Crown. Да, в КНР до сих пор продают кросс предыдущей генерации. Правда, не совсем понятно, зачем все же понадобилась приставка Kluger.

Как бы то ни было, сегодня «поднебесные» СМИ растиражировали патентные изображения Хайлендера, внесенные FAW Toyota, и у машины на этих картинках спереди вместо эмблемы Тойоты расположена «заглушка», которая повторяет характерный логотип Crown! Отметим «Корона» в виде седана была представлена в КНР, но модель пятнадцатого поколения до китайцев так и не добралась.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Компания FAW Toyota запатентовала дизайн не стандартного нового Highlander, а его оспортивленного варианта – такой есть в Штатах, там он носит индекс XSE. Особенности – сетчатая радиаторная решетка, огромный воздухозаборник и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выхлопной системы. У американского Highlander XSE еще перенастроена подвеска, но пока неизвестно, была ли доработана версия для Китая.



Между тем «обычный» Highlander четвертого поколения в Поднебесной тоже появится – и под родным именем. Напомним, для этой страны наличие в гамме марок моделей-двойников – обычная практика. Дело в том, что у иностранного бренда может быть несколько совместных предприятий с различными локальными компаниями. Например, в гамме той же Тойоты есть близнецы C-HR/Izoa, Corolla/Levin и RAV4/Wildlander. И если за выпуск кроссовера Crown в спортивном обличье будет отвечать FAW Toyota, то производство стандартного Highlander последней генерации наладят на заводе СП Тойоты и GAC (это предприятие производит и предыдущий «глобальный» Хайлендер).

Предназначенные для США Toyota Hihlander XSE и стандартный кросс нового поколения 1 / 5 Предназначенные для США Toyota Hihlander XSE и стандартный кросс нового поколения 2 / 5 Предназначенные для США Toyota Hihlander XSE и стандартный кросс нового поколения 3 / 5 Предназначенные для США Toyota Hihlander XSE и стандартный кросс нового поколения 4 / 5 Предназначенные для США Toyota Hihlander XSE и стандартный кросс нового поколения 5 / 5

Китайские СМИ прочат обоим новым SUV гибридную установку на основе «атмосферника» 2.5, версии только с ДВС тоже, скорее всего, будут.



Новые Highlander и Crown в Поднебесной ждут осенью. За пределы китайского рынка такой кроссовер Crown вряд ли выберется. Что же касается одноименного седана, то в будущем он вполне может переродиться в SUV, но, видимо, это окажется совсем другая модель.