Завершен московский этап главной ретро-серии лета!

Сезон 2024 проходит при поддержке титульного партнера мировой компании-производителя шин YOKOHAMA. Спонсором московских этапов Classic Touring выступил «Земский банк». Гонки Серии проходят при поддержке Российской автомобильной федерации.

Этапы Classic Touring неизменно сталкивают на одном гоночном полотне участников самых разных возрастов, поколений и мастерства. Всего на втором этапе выступило 67 пилотов. И география участников, объединенных любовью к классике, как всегда оказалась широкой – Кемеровская область, Краснодарский край, Удмуртская республика, Республика Беларусь, Москва, Санкт-Петербург и многие другие города и регионы.

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Летний гоночный день открыл заезд Объединенный 1, где выступили пилоты классов А2/1-1300 и А2/1-1600. В классе А2/1-1300 пилот Евгений Трушин, несмотря на пропуск квалификации, с ходу задает хороший темп и уверенно захватывает лидерство первой гонки. Но, увы, пилот заканчивает заезд возвращением в боксы из-за технических проблем. Во втором заезде пилота УГМК Моторспорт также постигла неудача, и Евгений Трушин вновь не добирается до финиша. Лидерство класса перехватывает Алексей Петров, завершившийся обе гонки победным дублем. Вторую позицию оба раза занял мастер спорта СССР Игорь Ташаев, а на третью позицию обеих гонок приехал Петр Семенов. Самую яркую дуэль первой гонки подарили пилоты класса А2/1-1600 Денис Кириллов и Даниил Герасимов в борьбе за пятую позицию и с разницей менее секунды по времени. Первую гонку класса выиграл Иван Вершинин, но пилоту не удалось совершить победный дубль на этом этапе, и победа во втором заезде досталась Вахтангу Димитрадзе, показавшему к тому же и лучшее время круга гонки.

Победители этапа в классе А2-1300:

первое место – Алексей Петров

второе место – Игорь Ташаев

третье место – Петр Семенов

Победители этапа в классе А2/1-1600:

первое место – Вахтанг Димитрадзе

второе место – Иван Вершинин

третье место – Олег Соколкин

Заезд Объединенный 2 в этот раз объединил пилотов класса А5 и класса автомобилей «Волга» А2/1-2500. В классе А5 уже на стартовой решетке внимание было приковано к единственному представителю Горьковского Автомобильного Завода, а именно – ГАЗ-21 «Волга» известного российского гонщика Алексея Васильева. Пилот впервые вывел свой авто на старт Серии CT в прошлом сезоне, и это был дебют для этой уникальной раллийной «Волги» в кольцевых гонках. На втором этапе Серии пилот смог принять участие только в первой гонке и финишировал шестым. Фаворит класса А5 пилот Владимир Черевань уверенно реализовал преимущество поул-позиции первой гонки и пришел к ее финишу первым. Даже остановка заезда под красные флаги из-за досадного столкновения «Волги» и «Жигулей» и рестарт с места не дали его конкурентам никакого шанса. Но проблемы с коробкой передач существенно снизили темп Череваня во втором заезде, и закончил он его третьим, пропустив вперед своих ближайших соперников Павла Цепляева и Тараса Лаукарта. В классе А2/1-2500 первую гонку великолепно начал Павел Пастушков, захватив лидерство, но уступил позицию Вадиму Антипову и пришел к финишу вторым. Вадим Антипов по итогам этапа реализовал победный дубль, показав при этом лучшее время круга в обеих гонках. Пилот Николай Бордодымов, закончивший первую гонку на третьем месте, во втором заезде вынужден был сойти с дистанции по техническим причинам. Третье место второй гонки досталось Иреку Тенишеву.

Победители этапа в классе А5:

первое место – Павел Цепляев

второе место – Владимир Черевань

третье место – Тарас Лаукарт

Победители этапа в классе А2/1-2500:

первое место – Вадим Антипов

второе место – Павел Пастушков

третье место – Ирек Тенишев

Пилоты сразу в пяти классах выступили в заезде Объединенный 3. Здесь вновь можно было увидеть дебют Алексея Васильева в Серии, на этот раз в классе Open 2000 на своем не менее известном ярко-красном Ferrari F430 Challenge. Пилот стартовал с пит-лейн и взял хороший темп, постепенно подбираясь к лидерам класса. К финишу гонки Алексей Васильев пришел на пятой позиции, а во втором заезде уже не принял участие. В борьбу за первую позицию класса вступили сразу четыре пилота – Станислав Агафонов, Алексей Денисов, Денис Братцев и Максим Елизаров. В результате победа в обеих гонках досталась Станиславу Агафонову, сумевшему оторваться от своих конкурентов. В классе Open 1600 первый заезд выиграл Владимир Черевань, стартовавший с пит-лейн. Но второй заезд и здесь оказался для пилота неудачным, он сходит с дистанции после третьего круга, а победа во второй гонке досталась Дмитрию Равикову. В классе Open Classic вне конкуренции вновь оказался Олег Чеботарев, оставивший своих соперников Семена Черниса и Сергея Чикунова конкурировать за оставшиеся места на подиуме. В классе Туризм 1600 в борьбу за лидерство вновь вступили два главных соперника – Наталья Гольцова и Кирилл Еникеев. Первый заезд Наталья финишировала на второй позиции, пропустив Кирилла вперед, но во второй гонке сумела отыграть себе перовое место. Самый молодой участник Серии четырнадцатилетний Ярослав Греков, который также выступает в этом классе, занял третье место в обеих гонках. Первую гонку класса Touring Classic 16V выиграл пилот Илья Козлов, но, как и некоторых других участников этапа, его тоже настигла неудача второй гонки. Пилот сходит с дистанции еще на прогревочном круге из-за возгорания двигателя. Вторую гонку класса выигрывает Михаил Тюрин.

Победители этапа в классе Open Classic:

первое место – Олег Чеботарев

второе место – Семен Чернис

третье место – Сергей Чикунов

Победители этапа в классе Touring Classic 16V:

первое место – Михаил Тюрин

второе место – Илья Козлов

третье место – Дмитрий Козлов

Победители этапа в классе Туризм 1600:

первое место – Кирилл Еникеев

второе место – Наталья Гольцова

третье место – Ярослав Греков

Победители этапа в классе Open Class (Open 1600):

первое место – Дмитрий Равиков

второе место – Николай Квитко

третье место – Владимир Черевань

Победители этапа в классе Open Class (Open 2000):

первое место – Станислав Агафонов

второе место – Денис Братцев

третье место – Алексей Денисов

В заезде Объединенный 4 выступили пилоты зачета Спортпрототип CN на болидах с открытым кокпитом ShortCut и автомобилях MitJet 1.3. Это единственный гоночный заезд в Серии, где старт дается с хода. В классе MitJet победу в обеих гонках одержал пилот Сергей Лапицкий. Но главную борьбу первой гонки ему навязали не соперники его класса, а Екатерина Бояринова, выступающая на ShortCut. Екатерина отлично стартовала, захватив лидерство класса ShorctCut, и повела за собой гоночный пелотон, но в итоге уступила Сергею первую позицию в абсолюте. Вторая гонка сложилась для Екатерины не так удачно, и из-за технических проблем она финишировала пятой в своем классе. Победа во второй гонке в классе ShortCut досталась Николаю Врулину.

Победители этапа в классе MitJet:

первое место – Сергей Лапицкий

второе место – Владимир Горлач

третье место – Дмитрий Баборико

Победители этапа в классе ShortCut:

первое место – Николай Врулин

второе место – Артем Леонтьев

третье место – Екатерина Бояринова

Победители этапа в командном зачете:

первое место – Sofit Racing Team

второе место – Moscow-Leningrad Motorsport

третье место – ДЕБОШ МОТОРСПОРТ

День был насыщенным не только для пилотов, но и для гостей! Для зрителей второго этапа была открыта прогулка на стартовую процедуру и в боксы команд, работала зона фудкорта, была возможность прокатиться на дрифт-такси на специально отведенной площадке, а также проехаться по треку пассажиром рейс-такси от партнеров Серии Kamenskiy Racing School.

На закате дня по треку Moscow Raceway проехал парад ретро-автомобилей! В нем приняли участие представители клубов «Автомобили детства», «АвтоРетроСмоленск», «Автоклуб Москвич», «Клуб ГАЗ-21», «Клуб ГАЗ-24» и многие другие участники на классических авто. Они же стали частью традиционной для этапов Серии ретро-выставки, развернувшейся в паддоке автодрома, где организаторы стараются объединить и привлечь любителей и ценителей классических автомобилей из самых разных городов.

Второй этап Серии CT состоялся совместно с дружественным Чемпионатом и Кубком Республики Беларусь.

Партнерскую поддержку Серии Classic Touring в сезоне 2024 оказывает СПКБ Техно «приТЯГАтельный завод», подготовивший для призеров второго этапа уникальные кубки, сделанные вручную, а также оказавшие помощь в организации детской зоны.

Партнерами сезона 2024 Серии CT также выступают официальный дистрибьютер техники для активного отдыха HISUN в России и компания TSS Group. Одним из билетных партнеров второго этапа выступил сервис KudaGO.

Информационную поддержку Classic Touring в сезоне 2024 оказывают интернет-журнал новостей и событий моторной индустрии MOTORCITY.PRO, интернет-газета «Ридус», авторский телеграм-канал First Place, информационно-развлекательный проект Ruevents.ru, онлайн-глянец Somanyhorses.ru, сетевое издание Kolesa.ru.

Classic Touring открыли летний сезон, который обещает быть очень насыщенным!

Следующий этап Серии пройдет 12-13 июля на треке «Нижегородское кольцо». И также в конце июля нас ждет этап на «Игоре Драйв», который пройдет совместно с масштабным фестивалем Garage Fest!

Подробные результаты второго этапа можно найти на официальном сайте Серии.

Партнёрский материал