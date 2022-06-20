Завод смазочных материалов ЛУКОЙЛ в Казахстане начал производство продукции в мелкой таре

ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») – производитель смазочных материалов ЛУКОЙЛ в Казахстане – расширил ассортимент фасовки масел с целью удовлетворения растущих потребностей в мелкой таре в Республике и регионе Центральной Азии.

Партнерский материал

На заводе ЛУКОЙЛ по производству смазочных материалов, расположенном в Алматинской области Республики Казахстан, введены в эксплуатацию линии фасовки готовых масел в канистры объемом 1,4 и 5 литров. Теперь завод по производству смазочных материалов ЛУКОЙЛ обеспечит потребности в маслах не только индустриальных и оптовых клиентов, но и покупателей в розничной сети.

«Новые линии фасовки смазочных материалов ЛУКОЙЛ позволяют снизить зависимость локального рынка от импорта продукции в мелкой фасовке, а также нарастить объёмы экспорта смазочных материалов казахстанского производства в регионы Центральной Азии», – отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» Сергей Новоселов.

Сегодня ассортимент выпускаемой продукции включает в себя высокотехнологичные продукты, в числе которых – премиальная линейка моторных масел LUKOIL GENESIS и другие продукты, пользующиеся спросом у розничных клиентов и крупнейших промышленных предприятий страны.