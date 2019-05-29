Жжёт пальцы? Поворачивай! JLR придумала оригинальную систему подсказок водителю

Компания Jaguar Land Rover представила инновационный руль, который с помощью температурных сигналов подсказывает водителю, в какую сторону нужно поворачивать. Нагрев и охлаждение могут также оповещать о других важных событиях и объектах на пути.

Внимание водителя – бесценно, и автопроизводители ломают голову над тем, как в условиях всевозрастающего информационного давления, сконцентрировать его на дороге, а не многочисленных экранах и гаджетах. Инженеры Jaguar Land Rover совместно с учёными из Университета Глазго придумали руль с элементами быстрого нагрева/охлаждения. Исследования показали, что человек чутко реагирует на резкие перепады температуры при тактильном контакте, и это можно использовать, чтобы привлечь его внимание. В привязке к автомобилю это означает, что с помощью нагрева руля в местах хвата можно давать водителю навигационные подсказки, которые порой ускользают от него при другом способе взаимодействия. Даже стрелку на проекционном экране лобового стекла водитель может, что называется, проморгать – засмотреться на птичек, красивых девушек или просто задуматься о бренности сущего. Скачок температуры под пальцами гарантированно выведет его из оцепенения и заставит среагировать, то есть не пропустить нужный поворот, вовремя перестроиться, снизить скорость перед дорожной камерой и т.д.

Температурные сигналы можно также использовать для предупреждения водителя о том, что автомобиль готов перейти в режим самопилотирования, который, однако, требует контроля со стороны человека и наличия рук на руле (первый уровень автономности по классификации SAE). Нагрев или охлаждение подскажут, что заканчивается топливо в баке, что на маршруте находится классная достопримечательность – в общем, укажут на какое-либо несрочное событие, оповещение о котором с помощью звука или вибрации может раздражать. В ходе испытаний системы оказалось, что достаточно разницы температуры всего в 6 градусов Цельсия, чтобы водитель ощутил сигнал, но предполагается, что диапазон перепада температур будет настраиваться индивидуально.

Когда мы увидим умные терморули на серийных автомобилях Jaguar и Land Rover, разработчики не сообщили.

Между тем у компании Hyundai свой взгляд на руль автомобиля недалёкого будущего – подробности смотрите здесь.