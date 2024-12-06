Авто и общество ×

Зима близко: спрос на отогрев авто вырос на 42%

06.12.2024 33 0 0

Несмотря на относительно теплый ноябрь, в некоторые регионы России уже пришли зимние морозы. А значит, вырос спрос автомобилистов на услуги помощи на дороге – например, отогреть, «прикурить», отбуксировать машину или заменить аккумулятор. По данным Авито, спрос на такие услуги за последний месяц вырос на 24%. Наибольшей популярностью пользуется услуга «прикуривания» авто. 

«Горячие» услуги

Как подсчитали аналитики Авито, спрос на помощь на дороге в ноябре 2024 года вырос на 24% по сравнению с октябрем 2024 года и на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди самых популярных услуг – прикуривание авто (доля спроса в общем объеме автоуслуг раздела «Помощь на дороге» – 21%), выездной шиномонтаж (14%) и замена аккумулятора (12%).

Наибольший рост спроса за последний месяц показал отогрев авто. За этой услугой в ноябре 2024 года россияне обращались на 42% чаще, чем в предыдущем месяце. Отогреть машину в среднем стоит от 2000 рублей. На втором месте по востребованности – буксировка. За последний месяц спрос на нее вырос на 33%. Вызволить авто из снега и льда обычно стоит от 2500 рублей.

Третье место в списке популярных зимних услуг занимает зарядка аккумулятора. За такой услугой в ноябре по сравнению с октябрем россияне обращались на 29% чаще, в среднем она стоит от 1500 рублей. Также на 27% вырос спрос на выездной шиномонтаж и на 24% – на замену аккумулятора. Услугу по прикуриванию авто искали чаще на 19%.

Вместе со спросом растет и объем предложения таких автоуслуг. За последний месяц он увеличился почти на треть. Количество предложений по отогреву авто выросло почти в два раза, по прикуриванию — на 39%, а по зарядке аккумулятора — на 31%. Также на 31% чаще пользователи предлагали доставку топлива, а на 23% чаще — услуги по буксировке.
Алексей Головин
руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито

Гаджеты для отогрева

Аналитики Авито также зафиксировали рост продаж автомобильных гаджетов, которые могут помочь автолюбителям справиться с морозами – автовладельцы в этом сезоне предпочли купить их заранее. Так, интерес пользователей к тепловентиляторам за последний месяц вырос в 3 раза. Такие устройства работают от прикуривателя, моментально нагревая воздух в салоне. Средняя цена – 1800 рублей. На 60% увеличились продажи складных лопат – они помогают «откопать» машину, если ее занесло снегом. В среднем они стоят от 400 рублей.

Продажи пускозарядных устройств выросли на 36%. Это своего рода «пауэрбанк», который может оживить севший на морозе аккумулятор. Чем больше емкость аккумулятора и пусковой ток устройства, тем больше шансов запустить двигатель при низкой температуре или после долгого простоя автомобиля. Такой гаджет на Авито в среднем стоит 6200 рублей. Выросли продажи и других аксессуаров: так, подогрев для руля покупали чаще на 31%, а пусковые провода – на 29%.

авто и общество
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