Дрифт ×

Зимний дрифт в Красноярске: там, где рождаются легенды

25.12.2024 46 0 0

В морозном воздухе Красноярска прогремела первая сенсация сезона: Иннокентий Кайгородов, один из самых ярких пилотов Winter Drift Battle, одержал убедительную победу на стартовом этапе чемпионата.

Преодолевая трудности, оттачивая мастерство на каждой тренировке и постоянно совершенствуя свой стиль вождения, он доказал, что настоящий талант в сочетании с упорным трудом способен покорить любые вершины. Крупнейший чемпионат России по зимнему дрифту более десяти лет собирает самых отважных пилотов из России и других стран, превращая заснеженную трассу в арену незабываемых баталий.

«Эта победа – результат долгой подготовки и правильных решений», – делится Иннокентий, чей путь в дрифте начался пять лет назад благодаря близкому другу Максу Гроссману, пилоту Российской дрифт серии RDS GP.

Winter Drift Battle стал не просто соревнованием, а образом жизни, где высокая конкуренция и концентрация талантливых пилотов создают неповторимую атмосферу.

«В зимнем дрифте мелочей не бывает, особенно когда борешься за первое место», – рассказывает победитель. Его ВАЗ-2102 – яркий пример того, как внимание к деталям определяет успех. Классический мотор объёмом 1,8 литра, выдающий 152 лошадиные силы, кулачковая коробка передач LST, специально подготовленная подвеска SwapWorks x ClubTurbo – каждый элемент автомобиля доведён до совершенства.

Особое внимание чемпион уделяет защите двигателя. «В условиях экстремальных температур и нагрузок важно доверять проверенным решениям», – поделился Иннокентий Кайгородов. Его выбор – линейка синтетических масел Sintec Platinum 7000 с технологией MolyGuard, в основе которой – комплекс противоизносных компонентов с органическим молибденом.

Snow Drift Cup в Красноярске продолжает удивлять болельщиков захватывающими заездами, а победа Иннокентия на старте зимнего сезона задала высокую планку для всех участников снежных гонок, доказывая, что в мире зимнего дрифта нет ничего невозможного, когда технологии и мастерство эффективно работают сообща.

Партнёрский материал

спортивные авто автоспорт дрифт
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии «Пять бутылок для автовладельца»: какую автохимию для ухода и обслуживания стоит иметь в машине Современная автохимия позволяет решать многие задачи комплексно и с разных сторон. Одни средства дополняют другие и совместно усиливают эффект. Мы собрали три комплексных набора «по пять бут... 254 0 1 24.12.2024
Статьи / Популярные вопросы Почему дизельные моторы крутятся до меньших оборотов, чем бензиновые Извечная дилемма выбора между бензиновыми и дизельными моторами для многих заключается в непонимании того, почему бензиновые крутятся до высоких оборотов и развивают высокую мощность, а дизе... 13351 1 0 23.12.2024
Статьи / Новые авто Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01 Под конец года список китайских автомобильных брендов, официально представленных в России, пополнился ещё одной строкой. Молодая компания Rox Motor, основанная в 2021 году, привезла к нам св... 1833 6 0 21.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66668 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53368 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21947 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
6 Грузовик Первый на родине, не последний в мире: репортаж с китайских заводов Sinotruk
6 Кроссовер Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01
6 Внедорожник Ваше величество, добро пожаловать в грязь: тест-драйв Tank 700
Новые комментарии
Change privacy settings