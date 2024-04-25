«Золото Кагана – 2024»: гонка на грани возможностей

Баха «Золото Кагана – 2024» завершена! За четыре дня пилоты проехали 1000 «боевых» километров, а с лиазонами маршрут гонки составил 1400 километров. Астрахань встретила спортсменов жарой, и все четыре дня погода не опускалась ниже +25 градусов. Почти 80 экипажей, множество поломок и сходов – «Золото Кагана – 2024», по оценкам спортсменов, стала одной из самых сложных гонок за последние несколько лет.

В рамках «Золото Кагана – 2024» проходило несколько соревнований:



второй этап Чемпионата России по ралли-рейдам в классах Т2, Т3, R;

первый этап Чемпионата России по ралли-рейдам в классе Т5;

первый этап Чемпионата России по кросс-кантри ралли в зачётах кросс-кантри (класс открытый), эндуро-квадроциклы, кросс-кантри (класс 450);

Кубок Астраханской области по ралли-рейдам в категории N2;

соревнования для участников на стандартных серийных автомобилях ТРЕК RACE.

Участников много: 41 экипаж в автомобильном зачете (14 багги в Т3, 10 машин в Рейд-спорт, в зачете Т5 – 9 грузовиков и в Т2 – 5 внедорожников), 27 участников кросс-кантри ралли (15 мотоциклов, 9 квадроциклов и 3 мотовездехода) и 13 экипажей «ТРЕК RACE».



Первый день – легкий и быстрый 8-километровый пролог, хоть и не без навигационных ловушек. Самым сложным и выматывающим стал второй день – 360 километров по пескам и бездорожью. Третий день оказался быстрым и рулежным. Но все же два круга по 225 километров выбили много экипажей. Финальный день: развернутый в обратную сторону спецучасток второго гоночного дня – 250 километров по пескам с некоторыми изменениями маршрута второго дня. Техника не выдерживала. Одним удавалось устранить поломки, другие досрочно завершали борьбу. Механики работали на износ, за ночь приводили машины в чувства, и экипажи и вновь выходили на старт.

В Абсолютном зачете лидером по итогам четырех дней стал экипаж Вячеслава Папуцкого, который смог обойти братьев Черкесовых и опытнейшего Бориса Гадасина. На СУ3 Папуцкий даже опередил всех представителей «Синей Армады», да и в последующие дни не спускался ниже пятерки лучших Абсолюта. Алексею Черкесову и Борису Гадасину Папуцкий привез 22 и 49 минут соответственно. В итоге Алексей Черкесов на втором месте, а пилот G-Force Motorsport – на третьем. Подиум в «Абсолюте» точно копировал подиум в категории Т3 – те же самые экипажи.

Завершился второй этап чемпионата для нас отлично, по результатам первые. Ехали хорошо, мне понравилось. Вчера учились ехать первыми, сегодня уже научились, и все получилось. Сегодня был зубодробительный спецучасток местами, жуткая тряска. Но в целом – все нормально. Я получил удовольствие.

Вячеслав Папуцкий, пилот команды TRACK GARAGE RACING TEAM

Последний день гонки прошел в спокойном темпе, у нас не было задачи торопиться, у нас была задача аккуратненько доехать и удержать третье место. Борис Гадасин, пилот G-FORCE Motorsport



Плотность результатов и скорости движения по трассе были такими, что даже простой прокол колеса или любые другие технические проблемы сразу же отбрасывали экипаж от пьедестала, поскольку отыграть потерянное время было практически невозможно. Так получилось с экипажем команды ГАЗ Рейд Спорт Анастасии Нифонтовой, которая хорошо прошла пролог, первой открывала трассу второго гоночного дня, но проблема с вариатором перечеркнула все надежды на призовые места. Досадно сломаться за 20 километров от зоны сервиса! Товарищи по команде пришли на помощь, но потерянное время и насчитанные судьями штрафные санкции отбросили Нифонтову в конец турнирной таблицы.

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В зачете грузовиков белорусский МАЗ Сергея Вязовича в одиночку пытался противостоять «Синей армаде». Но в этот раз фортуна отвернулась от Вязовича. В преддверии гонки у белорусов возникли проблемы с двигателем, и они прямо на бивуаке меняли головку блока цилиндров, которую оперативно доставили из Минска прямо накануне первого гоночного дня. Пролог команда прошла отлично, но по итогам жеребьевки была поставлена в непростые условия: за МАЗом Вязовича мчали все пять грузовиков КАМАЗ-мастер. Да и трасса второго гоночного дня оказалась настолько сложной, что техника не выдержала: на грузовике команды МАЗ-СПОРТавто лопнула рама, и стало понятно, что за призы в этот раз белорусы точно не борются. Но и для экипажей КАМАЗ-мастер в отсутствие основного соперника гонка не стала легкой прогулкой. Каждый гоночный день камазовцев преследовали различные поломки, летели привода, возникали иные технические проблемы. И если поначалу Богдану Каримову удавалось удерживать лидерство, то на СУ3 поломка и финиш на 18 позиции перекроили тройку лидеров. На первое место вырвался опытнейший Дмитрий Сотников, Каримов оказался на второй позиции. Темной лошадкой гонки стал УРАЛ, которому удалось заехать на третье место.

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Дмитрий Сотников, пилот КАМАЗ-мастер: «Гонка традиционно сложная и, можно сказать, даже в каких-то старых традициях. Я помню ее еще с самого первого года проведения. Она на выносливость и машин, и людей – нужно доехать, сохранить... Всегда много работы, всегда много запчастей, и она всегда непредсказуемая. Для нас гонка в этот раз была вообще лотереей, каждый день менялось распределение сил. У всех были проблемы с надежностью, и у МАЗов, и у КАМАЗов, и всех остальных. Сегодня на подиуме, наверное, самые надежные. Радует то, что нашлись новые дороги, где еще нет следов наших грузовиков. И это здорово, что есть свежие маршруты или резервы, которые позволят делать гонку лучше и лучше, а проекту развиваться и быть еще более зрелищным».

Сегодня со старта у нас возникли проблемы. Гидроусилитель не в полную силу работал. Было сложно рулить, но мы справились с этим. Мы считаем наше выступление удовлетворительным. Все ломались и сходили, КАМАЗы тоже не избежали поломок, но мы успешно финишировали. Из четырех дней самым сложным стал второй: жара, 360 километров – это очень много. Мы пока что получаем опыт, тренируем нового штурмана и механика. Если сравнить общий темп по гонке, то к финишу он у нас вырос – значит, тренировка проходит успешно. Мы готовим экипаж для второй машины, которую сейчас строим и на которой потом штурманом будет Антон Кушников, а пилотом выступит Алексей Попов. Думаю, как раз к «Шелковому пути» успеем. Юрий Найман, пилот URAL MOTORSPORT



Для грузовиков команды ГАЗ Рейд Спорт этот этап был настоящим испытанием: постоянные поломки, очень напряженная командная работа, поломки полуосей... Для грузовиков Садко NEXT команды ГАЗ Рейд Спорт этот этап стал настоящим испытанием: возникали неисправности, которые, впрочем, успешно устраняли. На втором этапе Александр Филякин успел поработать спасателем и дотянул экипаж Анастасии Нифонтовой до зоны сервиса. В категории Т5 Александр Филякин и Александр Лагута заняли шестое место, Михаил Шкляев и Александр Шелудько – седьмое, оставив позади два более мощных грузовых прототипа.

В зачете Рейд-Спорт все четыре дня шли настоящие гонки на выбывание. Из 10 автомобилей, которые начали бороться в этом зачете, до финиша добрались лишь трое самых стойких! К финальному дню гонки экипаж Алексея Игнатова из команды ГАЗ Рейд Спорт проигрывал Михаилу Расторгуеву почти 30 минут, да и Константин Иванов опережал на три минуты. Но в итоговый день гонки все проблемы, которые преследовали экипаж Игнатова в предыдущие дни, испарились. Алексей Игнатов задал со старта высочайший темп и, не допуская ошибок, первым добрался до финиша в своей зачетной группе, значительно опередив Иванова. И уже только на финише узнал, что Расторгуев потерял почти час на трассе из-за технических проблем. В результате экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова завоевал заслуженное первое место в категории Рейд-спорт.

Сегодня классный день, мне понравился. Лучший из четырех, потому что он объединил в себе второй и третий дни и получился такой достаточно разнообразный и сбалансированный. Не так вымотал, как предыдущие дни. Но в то же время были тяжёлые дороги, немного песочка, было где поработать и мне, и штурману. Мы старались, сражались изо всех сил. Алексей Игнатов, пилот команды ГАЗ Рейд Спорт



В зачете Т2 УАЗ Карго экипажа Паристый/Марзалюк промчал все четыре дня гонки, как ракета, опередив и экипаж на Toyota Land Cruiser 200 команды Подмосковье, и УАЗ Патриот Вадима Новикова/Дмитрия Рыбина из заводской команды УАЗ-Спорт. Как Мельников ни старался обогнать УАЗы, у него это получилось сделать лишь единожды на СУ4. В итоге первые два места всё равно поделили экипажи Паристого и Новикова.

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Гонка очень сложная. Тяжело и для машины, и для экипажей, сложнее даже, чем Дакар или «Шелковый путь». Нагрузка очень большая на машину, она чудом выдержала. Тем не менее у нас есть финиш, финиш в призах, плюс первое место команды. Все было не зря! Организаторы очень правильно поступили, что раньше сделали старты, что позволило, во-первых, нормально вернуться, а во-вторых, выехать из города без пробок, что для Астрахани немаловажно. С машиной у нас возникали сложности все дни гонки, один раз она даже загорелась, но успели быстро потушить и, даже несмотря на это, смогли быть самыми первыми на финише четвертого спецучастка. Больше всего понравилась трасса третьего дня, мы получили огромное удовольствие от обоих кругов, от пилотирования, от штурманской работы. Организаторы подобрали идеальное сочетание того, что должно быть в ралли-рейдах: убойные кусочки компенсировались рулежными, а также быстрыми прямиками, штурманскими загадками. Все это в совокупности принесло огромное удовольствие. Антон Мельников, пилот команды «Подмосковье»



Итоги командного зачета – первое место у команды Подмосковье, второе – у УАЗ-спорт, а на третьем – ГАЗ Рейд Спорт.

Помимо автомобильных и грузовых зачетов в гонке приняли участие еще 27 представителей мотоциклетных зачетов. И Илья Щеглов как с первого дня взял высокий темп в кросс-кантри 450, так и не сбавлял до финиша, хотя «Золото Кагана – 2024» лишь вторая его гонка в ралли-рейдах. Но, как и Шелковый путь прошлого года, эту гонку Илья выиграл практически играючи, хотя преодолевать почти тот же маршрут на двухколесной технике было намного сложнее. На втором месте – Айдар Галеев, а Павел Ванин – на третьем. Астраханец Василий Глухов по итогам гонки занял 12 место.



В эндуро-квадроциклах спортсмены команды «Русская механика» застолбили за собой два первых места: Алексей Зверев и Михаил Орлов стали обладателями золотого и серебряного всадников соответственно. А вот на третье место претендовали разные спортсмены, но у Александра Гилемова получилось успешнее выступить и завоевать бронзу «Золота Кагана – 2024».

В кросс-кантри открытым лидером стал экипаж Павла Андреева/Глеба Мокеева. Динар Сибгатуллин и Станислав Кудинов – вторые. А дуэт Евгения Фрезоргера/Кирилла Шубина оформил сход уже практически на финишной прямой гонки.

Было тяжело, но классно. В целом мне все понравилось. Но во второй день, на втором спецучастке были мысли: как бы собраться и поехать домой. Было очень тяжело. Я вообще в Астрахани на «Золоте Кагана» в первый раз. Очень тяжелые условия, очень тяжелые треки, очень высокая конкуренция. В мотозачете было 15 гонщиков, парни молодые, быстрые. Победа легко не далась: все делали ошибки, были падения и травмы. Падения были очень жесткие, особенно в четвертый день гонки – я потом бегал за мотоциклом и искал, где он лежит. Навигация была сложная: наверное, самая сложная в моей карьере. Дюны астраханские – это сметана какая-то 70-процентная. Я в разных песках бывал, такого нигде не видел. Илья Щеглов



В соревновании ТРЕК RACE, где принимали участие любители на стандартных серийных машинах, доехали не все: финишировало 9 экипажей из 13. В этой категории два экипажа выставила команда ГАЗ Рейд Спорт: в гонке на стандартных Соболях 4х4 приняли участие управляющий директор Горьковского завода Андрей Софонов и руководитель пресс-службы завода Николай Марков. Цель у команды достаточно амбициозная: пока попробовать «вкатиться» в автоспорт в любительских зачетах, чтобы на будущий год уже полноценно выступать в категории Т2 на новых Соболях NN. И экипажи получили бесценный опыт: когда еще можно попробовать практически все типы покрытий, испытать себя в условиях бездорожья, где даже автомобили победителей «Дакара» и «Шелкового пути» не выдерживали нагрузки, побороться с песками и получить опыт ремонта в полевых условиях? Экипаж Софонова успешно прошел два этапа гонки, возглавив свою зачетную группу в первый день. На третий день пилот вынужден был улететь по рабочим делам, поэтому экипаж далее не стартовал. А вот экипаж Николая Маркова боролся до конца и завоевал третье место в категории Р3К, пропустив на первое место экипаж Артема Халлиуллина и Екатерины Ковалевой, а на второе – Константина Добровольского/Евгения Шакирова.

Первое место в ралли 3 категории среди SSV по итогам у Виталия Лубешкина и Дениса Калинина. Станислав Степанов и Александр Скворцов – на втором, а на третьем – Алексей Федоров и Олег Заикин.

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Гонка завершена, эмоций она вызвала много, борьба была серьезной. Но, несмотря на все трудности и суровую трассу, которая не прощала ни малейшей ошибки, спортсменам гонка понравилась, и «Золото Кагана – 2024» стало еще одной вехой в истории отечественного автоспорта. Многие отметили, что она была одной из самых сложных гонок за последние годы, на финиш пришли самые стойкие, но тем ценнее победа.



У экипажей есть месяц, чтобы восстановить технику, ведь с 16 по 19 мая в Волгоградской области состоится 2 этап Чемпионата России в категории грузовиков, 1 этап Кубка России по ралли-рейдам и Чемпионат Волгоградской области по ралли-рейдам.

Партнёрский материал