«Золото Кагана – 2025»: ГАЗ Рейд Спорт первые в зачёте!

Баха «Золото Кагана-2025» завершена. Четыре дня напряженной борьбы, в рамках которой спортсмены преодолели около 1350 км (с лиазонами), из которых около тысячи – спортивная трасса. Практически марафон! Из 76 единиц техники – внедорожников, грузовиков, багги, квадроциклов, мотоциклов – не смогли добраться до финиша шесть экипажей автозачета, шесть машин участников «Кубка Губернатора» и двое мотоспортсменов. Для команды ГАЗ Рейд Спорт всё прошло удачно: спортсмены на подиуме, а в копилке золото и серебро в рейд-спорте и бронза в командном зачете.

Финальные 222 километра воскресного спецучастка выдались скоростными, хотя трасса по-прежнему показывала свой непростой нрав, а жесткие дорожки не прощали ошибок. Напряженная борьба была до самого конца, и именно заключительные километры преподнесли неожиданные результаты сразу в нескольких зачетах.

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Первым пересек финишный створ СУ4 КАМАЗ Богдана Каримова, и именно его экипаж забрал «золото» в классе грузовиков. Второе место удержал, несмотря на атаки Алмаза Ахмедова, Павел Мурылев из команды МАЗ-СПОРТавто. В результате белорусский экипаж на втором месте, а Ахмедов – на третьем.

Для грузовиков команды ГАЗ Рейд Спорт гонка прошла неплохо, оба на финише и заняли девятое и десятое места в зачетной группе.

В финальный день в одном месте заблудились, но из-за того, что срезку увидели. Пошли на срезку. Несколько позиций по одометру не бились, ехали по треку правильно, но километраж не бился. А так сегодня отличная трасса, нам понравилась. Довольно жестковатая, но скоростная. Александр Лагута штурман команды ГАЗ Рейд Спорт

Сегодня было намного быстрее, чем вчера. Но возникали проблемы с навигацией. Не знаю, то ли я какие-то ошибки допускал, то ли просто что-то не билось. Но в целом, можно сказать, понравилось. Однозначно, конечно, день был лучше, чем вчера. В целом всё хорошо. Александр Шелудько штурман команды ГАЗ Рейд Спорт

В зачете мотовездеходов Т3 и Абсолюте последний спецучасток перевернул ситуацию: Андрей Новиков столкнулся с техническими проблемами, растерял все преимущество предыдущих дней и пропустил вперед обоих Черкесовых. В результате Алексей на 3 с половиной минуты обогнал Новикова, забрал «золото» в обоих зачетах, оставив сопернику только «серебро». В абсолютном зачете Борис Гадасин стал бронзовым призером, а в Т3 третье место у Евгения Фрезоргера.

В зачете стандартных внедорожников Т2 Иван Паристый, имея хорошее преимущество, спокойно доехал до первого места. Андрей Сушенцов завоевал «серебро». А третьим стал Евгений Соколов со штурманом Денисом Калининым.

В зачете «Рейд-спорт» не было равных пилотам команды ГАЗ Рейд Спорт: Алексей Игнатов всю гонку доминировал в зачете и без проблем преодолел весь маршрут гонки. А его сокомандник Александр Семенов под конец вынужден был немного притормозить и ехать в щадящем режиме: проблемы с двигателем не позволили рисковать, но тем не менее получилось забраться на вторую ступеньку подиума. Третьим местом отметился экипаж Lada SPORT Raid Михаила Митяева.

Сегодня песка не хватало, конечно. В целом дорожки интересные. Рулёжные, быстрые, скоростные. Ну и поровнее всё-таки. Не было «долбежки», как в предыдущие два дня. Погоняли с удовольствием. Алексей Игнатов пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

Гонка выдалась сегодня очень скоростной, начиналось всё хорошо, ближе к финишу у нас машина начала очень сильно греться. Мы сбавили темп и ехали уже на доезд. Мне кажется, вчерашние песочки были лучше. Сегодня же скоростной день и долбежка, просто прямик и скорость. В целом всё сложилось, как и планировали. Александр Семенов пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

В командном зачете «ГАЗ Рейд Спорт» с бронзой, G-FORCE Motorsport – вторые, а S&A Racing – золото.

Мы достигли сегодня того результата, который хотели и к которому готовились. Наши усилия не пропали даром, все настройки, изменения по машинам – по трансмиссиям в грузовиках и по подвескам среди наших ГАЗЕЛЬ NN – оказались верными. Скорость была высокая, и без приключений не обошлось. Были проблемы с Газелью Александра Семенова по мотору: он стал сдавать, и, видимо, пришло время его менять – все-таки практически два сезона отъездил. Но тем не менее преследователи были далеко от нас. В абсолюте мы присматривались к очень быстрым автомобилям и тоже показали хорошие очень позиции. Отлично была построена гонка, спасибо организаторам. Четыре гоночных дня, из них три очень длинные, а два – абсолютно песочные. Песочные, степные, быстроходные… Финальный день был на ориентирование на скорости и на мастерство пилотирования. Все сложилось в этой гонке, спасибо нашим пилотам, спасибо нашим механикам, конструкторам, инженерам, ну и, конечно, нашему головному предприятию, которое выдает отличные автомобили, из которых же мы строим спортивные болиды! Вячеслав Субботин спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт

МФР также подвели итоги бахи «Золота Кагана – 2025». Долгожданная победа в зачете кросс-кантри 450 для Ивана Ли как итог 11-летней борьбы с собой и соперниками. В квадроциклах уверенно доехал до финиша Алексей Зверев, и новая разработка компании «Русская механика» показала себя отлично. А в категории моторалли Открытый лучше всех проявил себя Андрей Кукуц.

В «Кубке губернатора» сошла чуть ли не половина участников – шесть экипажей. Еще бы! Трасса, тяжелая для спортивных болидов, для любительских зачетов стала и вовсе вызовом. Это астраханская гонка, славящаяся исключительной «долбежкой», оказалась катастрофической для обычных, неподготовленных машин. В категории мотовездеходов N2 забрал очередные медали за первое место Евгений Фрезоргер, а в Р3К смогли максимально проявить себя спортсмены из Элисты Давид Бараев и Мингиян Будыев. К сожалению, все три «Соболя NN» не выдержали нечеловеческих нагрузок и сошли.

Баха «Золото Кагана-2025» получилась интересной, по-астрахански сложной и изматывающей гонкой. Многим даже именитым звездам отечественного автоспорта, таким как Анастасия Нифонтова и Никита Мазепин, не повезло и не удалось добраться до финиша. Но это технический вид спорта, и гонка, которая не прощает ошибок. Сезон набирает обороты, и следующий этап уже скоро состоится в Волгоградской области.

Партнёрский материал