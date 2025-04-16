«Золото Кагана – 2025»: Команда ГАЗ Рейд Спорт выступит шестью экипажами

Команда ГАЗ Рейд Спорт выставит шесть экипажей: два в зачете рейд-спорт, два в грузовиках, а и еще два попробуют повторить успех в любительском ралли. Причем в любительском зачете за рулем серийных Соболь NN выступят директор Горьковского автозавода Андрей Софонов и руководитель пресс-службы завода Николай Марков.

С 16 по 20 апреля в Астрахани состоится баха «Золото Кагана – 2025». Соревнование пройдет в статусах:

2 этапа чемпионата России по ралли-рейдам в классах Абсолютный, Т2, Т3, R;

1 этапа чемпионата России по ралли-рейдам в классе грузовиков Т5;

1 этапа чемпионата России по кросс-кантри ралли в зачётах кросс-кантри (классы открытый и 450, квадроциклы и мотовездеходы);

Региональное соревнование по ралли-рейдам «Кубок губернатора»(зачеты N2, N и ралли третьей категории).

На этой неделе, уже сегодня, стартует одна из самых сложных гонок сезона – песчаная и жаркая как по погоде, так и по накалу страстей на трассе, – баха «Золото Кагана – 2025». В Астрахань съедутся более ста спортсменов из разных уголков страны и ближнего зарубежья. На набережной возле отеля «Азимут» будет размещено около 70 единиц спортивной авто- и мототехники. Всего в соревнованиях примут участие 38 экипажей в автомобильных зачетах и 33 мотоспортсмена в кросс-кантри ралли.

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Наиболее многочисленным ожидаемо стал Т3 – в нём выступят 14 экипажей на багги. Не менее острым будет противостояние в зачёте стандартных внедорожников Т2, где бороться за подиум будут пять экипажей. А вот в зачёте рейд-спорт конкуренцию прошлогодним чемпионам Алексею Игнатову и Евгению Павлову, а также Александру Семёнову и Дмитрию Охотникову из команды ГАЗ Рейд Спорт составит их давний соперник Богдан Вавренюк. Однако не стоит сбрасывать со счетов и остальных участников, ведь всего за право быть первым в зачете будут бороться семь экипажей. Грузовой зачет собрал десять экипажей, среди которых пять представителей команды «КАМАЗ-мастер», два от «красных зубров» MAZ-SPORTauto, один URALMotorsport и два ГАЗ Садко NN команды ГАЗ Рейд спорт.

Зная коварство Астраханских степей и непростой характер гонки, команда ГАЗ Рейд Спорт тщательно подготовила свои боевые болиды и полностью готова к борьбе.

Второй этап чемпионата страны, который пройдёт в Астрахани, – это знаковое событие. Летняя гонка по степям и пустынным участкам, такой настоящий ралли-рейд! Наша команда готова показать всё своё мастерство. Наши машины ГАЗЕЛЬ NN и ГАЗ САДКО NN созданы именно для таких соревнований. На бахе «Россия-Северный лес» мы уже победили, но там ставка была на навыки наших раллистов, а они одни из лучших в стране. В этот раз сможем продемонстрировать возможности наших автомобилей. Мы тщательно подготовились к гонке: настроили новые амортизаторы, поработали над задней подвеской, которая требовала особого внимания, а также перенастроили переднюю подвеску, особенно в ГАЗЕЛЬ NN с независимой подвеской. В некоторых местах мы изменили углы установки передних колёс, и я уверен, что эти изменения позволят нашим машинам лучше управляться на быстрых степных участках, а скорость должна значительно вырасти. Не остались в стороне и наши грузовики. Они стали ещё быстрее и надёжнее благодаря использованию новых элементов в трансмиссиях — коробках передач и раздаточных коробках. Кроме того, мы облегчили автомобили, сократив их массу. Эти новые решения делают грузовики легче в управлении, а значит, значительно вырастет и их маневренность. Для нашей команды такие серьёзные соревнования и целых четыре гоночных дня — это прекрасная подготовка к «Шелковому пути». Помимо этого, это ещё и настоящая проверка надёжности наших автомобилей. Разработанные нами узлы и агрегаты, которые выдержат такие высокие гоночные нагрузки, смогут попасть и в серийное производство. В этом году заявлено почти 40 спортсменов, и соревноваться среди такого количества участников — значит, повышать своё мастерство. Мы надеемся показать хороший результат. Мы уже занимали высокие позиции и хотим удержать их, хотя это будет непросто. Соперники действительно грозные и интересные, и мы с удовольствием вступим с ними в борьбу! Вячеслав Субботин спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт

Уже сегодня, 16 апреля, состоится официальная тренировка, где на относительно небольшом участке в Наримановском районе участники могут в полной мере вспомнить все астраханские «вкусняшки» – протрясти машину на кочкарнике, немного вспомнить про трехмерные степные дорожки и даже пощупать песочек. C 17 апреля после традиционного открытия, которое пройдет рядом с Астраханским кремлем, гонка начнет набирать обороты. Уже в четверг спортсмены проедут пролог около 20 км, после которого вечером пройдет брифинг с выбором стартовых позиций для 10-ки самых быстрых экипажей. Затем в пятницу, во второй день, дистанция увеличится до 350 км, на третий день в меню гонки 295 км, а в заключительный четвертый день, в воскресенье, экипажи проедут 250 км. И завершится соревнование чествованием победителей традиционно возле отеля «Азимут». Всего за четыре дня участников ждет примерно 915 км спецучастков, а общий маршрут гонки с лиазонами составит около 1330 км.

Партнёрский материал