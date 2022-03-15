Зверь от Haval: к дебюту готовится купеобразная версия

Выросший из концепта Haval XY паркетник Shenshou стартовал в родном Китае под конец прошлого года. Имя товарной модели, напомним, с китайского можно перевести как beast или monster – в общем, «зверь» по-нашему. Кросс считается самым продвинутым в линейке бренда. Теперь же выяснилось, что SUV предложат еще и в версии «купе»: патентные картинки растиражировали местные СМИ, среди которых оказалось и издание Cheshi. К слову, это будет третье «купе» в актуальном модельном ряду Хавейла в Поднебесной, оно присоединится к H6S и F7x (последний кросс доступен и в России).
У новой модификации, согласно жанру, довольно сильно наклоненное заднее стекло, плюс появился небольшой хвостик багажника. Передок на изображениях такой же, как у исходного Haval Shenshou: с ходовыми огнями в виде единой полоски (эта линия расположена под кромкой капота) и слившимися с радиаторной решеткой фарами. Также сохранят выдвижные ручки дверей и зеркала на отдельных ножках. Внутри купеобразный кросс тоже, скорее всего, повторит стандартную модель, разве что могут заменить материалы отделки.
Габариты «купе» пока неизвестны. Длина стандартного Haval Shenshou составляет 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2800 мм. Кроссовер построен на свежей платформе Lemon, которая лежит в основе всех последних Хавейлов.
Техника, видимо, будет такая же, как у обычного SUV. В Китае Shenshou сегодня предложен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 224 л.с. соответственно, оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод положен только самой дорогой комплектации с двухлитровым движком. Позже на рынок выйдет гибридный Haval Shenshou с установкой Lemon DHT (может работать в параллельном или последовательном режиме).
Официальную премьеру новое кросс-купе может справить уже в этом году.
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