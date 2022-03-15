Зверь от Haval: к дебюту готовится купеобразная версия

Выросший из концепта Haval XY паркетник Shenshou стартовал в родном Китае под конец прошлого года. Имя товарной модели, напомним, с китайского можно перевести как beast или monster – в общем, «зверь» по-нашему. Кросс считается самым продвинутым в линейке бренда. Теперь же выяснилось, что SUV предложат еще и в версии «купе»: патентные картинки растиражировали местные СМИ, среди которых оказалось и издание Cheshi. К слову, это будет третье «купе» в актуальном модельном ряду Хавейла в Поднебесной, оно присоединится к H6S и F7x (последний кросс доступен и в России).

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У новой модификации, согласно жанру, довольно сильно наклоненное заднее стекло, плюс появился небольшой хвостик багажника. Передок на изображениях такой же, как у исходного Haval Shenshou: с ходовыми огнями в виде единой полоски (эта линия расположена под кромкой капота) и слившимися с радиаторной решеткой фарами. Также сохранят выдвижные ручки дверей и зеркала на отдельных ножках. Внутри купеобразный кросс тоже, скорее всего, повторит стандартную модель, разве что могут заменить материалы отделки.



Купеобразный Haval Shenshou и стандартный кроссовер 1 / 2 Купеобразный Haval Shenshou и стандартный кроссовер 2 / 2

Габариты «купе» пока неизвестны. Длина стандартного Haval Shenshou составляет 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2800 мм. Кроссовер построен на свежей платформе Lemon, которая лежит в основе всех последних Хавейлов.



Стандартный Haval Shenshou 1 / 4 Стандартный Haval Shenshou 2 / 4 Стандартный Haval Shenshou 3 / 4 Стандартный Haval Shenshou 4 / 4

Техника, видимо, будет такая же, как у обычного SUV. В Китае Shenshou сегодня предложен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 224 л.с. соответственно, оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод положен только самой дорогой комплектации с двухлитровым движком. Позже на рынок выйдет гибридный Haval Shenshou с установкой Lemon DHT (может работать в параллельном или последовательном режиме).



Официальную премьеру новое кросс-купе может справить уже в этом году.