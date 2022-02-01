Обновлённые Haval F7 и F7x для России: изменений больше, чем предполагалось

Паркетники преобразились не только снаружи, но и внутри. Кроме того, расширен список доступного оборудования. А вот техника прежняя.

Неделю назад российский офис Haval объявил о старте производства на тульском заводе рестайлингового кроссовера F7 и его купеобразной версии F7x. Тогда раскрыли лишь облик машин, обновленному экстерьеру и был посвящен тот релиз, так что мы предположили, будто подправленной внешностью все и ограничится (оба паркетника обзавелись иными радиаторной решеткой, противотуманками и бамперами). Теперь же кроссы полностью рассекречены, и выяснилось, что обновок гораздо больше.

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Салон тоже переделали – тачскрин мультимедийной системы отныне возвышается над передней панелью, а не встроен в нее. Вдобавок дисплей стал больше: 12,3 дюйма, тогда как дореформенным кроссам положен 9-дюймовый. Увеличен и приборный экран (те же 12,3” вместо 7”). Саму переднюю панель модернизировали – другими сделали дефлекторы обдува, плюс новые накладки. Климат-контроль теперь двухзонный (был однозонный). Ну и еще добавлены новые варианты отделки интерьера (красные вставки – эксклюзив для «купе»). Кроме того, увеличен объем бачка для стеклоомывающей жидкости (4,5 вместо 2,7 л).



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Среди нового оборудования – вентиляция водительского кресла, обогрев всей поверхности лобового стекла (у дорестайлинговых кроссоверов обогревается лишь зона покоя щеток стеклоочистителей), автопарковщик и система предотвращения столкновений при проезде перекрестков.



Двигатели прежние: Haval F7 и F7x у нас доступны с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно, обе сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод передний или полный.

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Продажи рестайлинговых паркетников начнутся в феврале, цены еще не объявлены. Дореформенный Haval F7 сегодня стоит от 1 809 000 рублей, кросс-купе F7x обойдется минимум в 1 859 000 рублей.



Отметим, кроссоверы пока обновились только в России – даже в родном Китае такие SUV официально не анонсированы.

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Между тем Haval готовит еще одну премьеру для нашего рынка: по предварительным данным, уже в нынешнем году местная линейка марки пополнится паркетником Dargo с брутальным обликом.

