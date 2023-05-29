Зверский апгрейд для нового Volkswagen Amarok от немецкого ателье delta4x4

Тюнинг-ателье delta4x4 из баварской деревни Пфаффенхофен-ан-дер-Глонн представило комплект доработок для пикапа Volkswagen Amarok второго поколения, заметно улучшающий его проходимость и делающий облик более агрессивным.

Новый Volkswagen Amarok дебютировал летом прошлого года, а осенью того же года многоопытное ателье delta4x4 с более чем 40-летней историей анонсировало его хардкорную версию для тяжёлого бездорожья. Живую машину, получившую прозвище Beast (переводится с английского как «зверь»), баварцы показали в конце прошлой недели и уже принимают на неё заказы — точнее заказы на комплект деталей, превращающих обычный Amarok в «зверя».

Результат можно оценить по картинкам: как видно, Amarok сильно подрос и раздался в ширину. Специалисты delta4x4 увеличили ему дорожный просвет в несколько стадий: алюминиевые проставки между кузовом и рамой добавляют 100 мм, комплект новых деталей подвески — ещё 50 мм, 33-дюймовые шины BFGoodrich Mud Terrain, надетые на фирменные 18-дюймовые колёса Hanma delta4x4 с «утопленной» ступицей, — ещё около 20 мм. Итого выходит 170 мм, но можно и больше, поскольку комплект доработок рассчитан на установку 35-дюймовых шин.



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Расширенная колея потребовала расширителей колёсных арок, они прибавляют к ширине по 60 мм с каждой стороны и заметно меняют пропорции пикапа. Передок получил чёрную радиаторную решётку, бампер с окрашенными в ярко красный цвет толстыми буксирными петлями и дополнительные светодиодные фары PIAA, под порогами установлены новые подножки с противоскользящим покрытием.



Весь комплект обойдётся заказчику в 12 200 евро плюс установка, плюс покраска (по желанию) и, конечно же, сам автомобиль. В Германии цены на новый Amarok начинаются от 41 122 евро. Двигатели — только дизельные: 2,0-литровый мощностью 170 либо 205 л.с. и 3,0-литровый V6 мощностью 240 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» Ford. Напомним, что новый Amarok разработан в рамках альянса Ford и VW и является, по сути, клоном актуального Ford Ranger.



Между тем delta4x4 сегодня приспосабливает для езды по бездорожью не только разномастные SUV и пикапы, но и семейные минивэны, коммерческие фургоны и даже спорткары.

