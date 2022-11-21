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  • Альтернативный Porsche 911 Dakar от тюнинг-ателье delta4x4: дешевле и сердитее

Альтернативный Porsche 911 Dakar от тюнинг-ателье delta4x4: дешевле и сердитее

21.11.2022 23 0 0

На прошлой неделе компания Porsche представила долгожданное кросс-купе 911 Dakar, на котором можно смело съезжать с асфальта, но тираж этой модели составит всего 2500 экземпляров. Тем, кому не достанется заводской экземпляр 911 Dakar, на помощь готовы прийти тюнеры — например, многоопытное ателье delta4x4.

 

Компания delta4x4 Geländesport und Zubehör Handels GmbH с более чем 40-летней историей специализируется в основном на пикапах и внедорожниках, но коль уж есть спрос на диковинные конверсии Porsche 911, то почему бы не применить имеющийся опыт и на этой изначально дорожной модели? Основатель delta4x4 Йозеф Лодер сам не раз проезжал ралли Дакар на доработанных им и его товарищами внедорожниках, так что философия стокового Porsche 911 Dakar ему близка и понятна. Более того, ателье delta4x4, зная, что Porsche разрабатывает кросс-купе, загодя, а именно в конце прошлого года, анонсировало свой Porsche 911 в ралли-рейдовом стиле, ну а вчера просто ещё раз о нём напомнило — мол, кому не хватило стоковой модели или просто есть желание отдать уже имеющий 911 поколения 992 на переделку, милости просим.

Если за основу заводского Porsche 911 Dakar было взято полноприводное дорожное купе 911 Carrera 4 GTS, у которого 3,0-литровая оппозитная «битурбошестёрка» выдаёт максимальные 480 л.с. и 570 Нм, то ателье delta4x4 подготовило комплект доработок для более простой версии Carrera 4S, где отдача того же двигателя составляет 450 л.с. и 530 Нм. Подвеска модифицирована для езды по плохим дорогам и бездорожью с помощью компонентов Bilstein и Eibach, клиренс увеличен на 50 мм, колея расширена на 50 мм, пластиковые вставки в колёсных арках увеличили ширину крыльев на 40 мм. Вседорожные шины Continental установлены на «телефонные» колёсные диски с бедлоками, которые выглядят даже круче, чем у заводского 911 Dakar.

На передок между фарами устанавливается массивный блок из четырёх дополнительных фар (у заводского 911 Dakar такой опции нет), а для крыши предлагается более массивный и вместительный, чем у 911 Dakar, экспедиционный багажник со встроенной светодиодной «люстрой». Над стилем своего кросс-купе delta4x4, конечно, могла бы ещё поработать (например, предложить защитный пластиковый обвес по всему нижнему периметру кузова), но в целом и так вышло неплохо.

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Цена комплекта доработок зависит от пожеланий и возможностей клиента, но выйдет в любом случае дешевле, чем 222 020 евро — столько просит за свой 911 Dakar компания Porsche. Исходное купе Porsche 911 Carrera 4S под конверсию delta4x4 в Германии стоит от 136 816 евро. Все доработки delta4x4 одобрены TÜV, так что на кросс-купе можно будет ездить по дорогам общего пользования, а не только по пескам, степям и лесным тропам.

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