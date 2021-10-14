Mercedes-Benz G-Class доработан для бездорожья специалистами по ралли-рейдам

Компанию delta4x4 Geländesport und Zubehör Handels GmbH основал в 1980 году Йозеф Лодер со своими друзьями, любителями внедорожников и автогонок. Лодер сотоварищи несколько раз участвовал в ралли «Дакар» на доработанных собственными руками внедорожниках, а полученный в гонках опыт впоследствии использовался в разработке всевозможных тюнинг-пакетов для гражданский внедорожников, пикапов и кроссоверов. В 1985 году Лодер прошёл «Дакар» на G-классе в качестве «технички» для мотоциклетной команды BMW, а в 2013 году Африку на доработанном «гелике» пересёк его сын Максимилиан Лодер. Короче говоря, ребята из delta4x4 знают, как превратить стоковый внедорожник в раллийного монстра, и на этой неделе представили анонсированный весной комплект доработок для G-класса последнего поколения.

Доработки коснулись главным образом подвески: специально подобранный компоненты Bilstein и Eibach позволяют увеличить дорожный просвет на 80 мм в районе независимой передней подвески и на 50 мм под задним неразрезным мостом, а вдобавок увеличена колея, потребовавшая 80-миллиметровых расширителей колёсных арок. Углы въезда и съезда увеличилсь до 35 градусов. Габаритная высота автомобиля выросла на 215 мм, в том числе за счёт экспедиционного багажника на крыше со встроенными в передний торец светодиодным прожекторами.



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Кованые диски с бедлоками (18 либо 20 дюймов) идут в комплекте с «зубастыми» покрышками от Mickey Thompson, Cooper или Yokohama, но в качестве альтернативы предлагаются более гламурные 22- и 23-дюймовые «катки» для тех, кто не собирается прыгать на своём «гелике» по камням и буеракам. На передний бампер ставится защитная дуга (кенгурятник), на которую можно установить дополнительные приборы освещения.



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Понравившиеся компоненты можно приобрести по отдельности, но прайс-лист delta4x4 пока не обнародовала. В любом случае цены здесь на порядок ниже, чем у элитных тюнеров вроде Brabus, который порой перекраивает машину целиком, как в случае с пикапом Brabus 800 Adventure XLP на базе актуального G-класса.



Добавим, что сама компания Mercedes-Benz недавно представила так называемый профессиональный G-класс нового поколения для армии и экстренных служб с повышенным запасом прочности.

