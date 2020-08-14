Правда ли, что Escalade в третьем поколении стал управляться как нормальный автомобиль, а не как грузовик? Правда ли, что мотор V8 у него почти такой же, как на древних Chevrolet из 60-х? Действительно ли расход топлива выше самых смелых ожиданий? Сегодня разберемся с мифами и правдой об этом харизматичном автомобиле на реальном примере.

История покупки

- История приобретения этого автомобиля достаточно банальна. Обошлось без продолжительных детективных поисков, заграничных заказов, долгих ожиданий и приключений с перегонами, как порой это происходит с не самыми массовыми машинами. Слово владельцу «Эскалейда» Роману:

– Этот Cadillac Escalade изначально продали в нашей стране новым в салоне официального дилера. Мне требовался комфортный и большой авто для дальних поездок и хозяйственно-бытовых нужд за умеренные деньги, и машина была элементарно найдена в Москве, у второго владельца. В полностью стоковом состоянии, в девятилетнем возрасте и с пробегом около 150 тысяч он обошелся в 1 250 000 рублей. Огромный рамный американский премиум по стоимости самых дешевых кроссоверов от Renault или Hyundai…

Сегодня многие привыкли, что на ста тысячах машинам требуется капремонт двигателя, а на ста пятидесяти они сыплются, во что ни ткни… Однако на вторичном рынке есть еще автомобили, которые не относятся к лютому олдскулу, но при этом еще заметно не пострадали от повсеместной практики «запрограммированного устаревания». Третье поколение «Эскалейда» – отличный тому пример. До его появления огромный Кадиллак был плохоуправляемым «грузовиком», а после получил непосредственный впрыск, кучу электроники в приводе и пошел, как я считаю, в неверном направлении – туда, куда идет весь современный автопром. К одноразовости и замене честного «железа» на гаджеты… А вот экземпляры 2007-2013 годов – очень сбалансированные по цене и качеству автомобили: нечастый пример, когда «много комфорта за малые деньги» можно купить без особых подвохов и без дальнейших больших и труднопредсказуемых вложений.

Снаружи

Монструозная внешность Cadillac Escalade полностью отвечает заложенному в него именем марки имиджу. Не люблю поминать навязший в зубах моветон про «уважение на дороге», однако факт есть факт: его этот черный слон черпает полной мерой, что весьма положительно сказывается на спокойствии и безопасности движения.



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Внутри

Несмотря на то, что комплектация этого Escalade – не «полный фарш», именуемый у Cadillac «Platinum», набор элементов комфорта впечатляет. В наличии натуральная кожа, трехзонный климат-контроль, вентиляция и обогрев сидений, обогрев руля, электрическая регулировка педального узла с памятью, электролюк, мультимедийный складной монитор в потолке, электропривод крышки багажника, три ряда кресел (складной и полностью съемный третий детский ряд + средний с электрическим приводом складывания для увеличения объема трюма), котел-нагреватель стеклоомывающей жидкости и еще масса разных электромелочей из разряда массовых, о которых и упоминать-то несолидно. Ну разве могут быть сомнения в наличии на такой машине, к примеру, электрорегулировок зеркал, парковочных радаров, выбора задержки работы «вежливого света», сенсорного дисплея, круиза или мультируля с регулировкой по высоте и вылету?



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Пассажирам второго ряда доступно управление климатом, подогревы, управление аудиосистемой и просмотр фильмов на потолочном мониторе в наушниках, когда водитель с передним пассажиром слушают радио. На монитор, кстати, можно не только выводить видео с DVD-диска, вставленного в чейнджер головного устройства на торпедо, но и подключать к AUX-видеовходу шнуром с «тюльпанами» игровую приставку или медиа-бокс на Андроиде с флешкой.



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Со снятым третьим рядом сидений (на фото его нет) и сложенным средним рядом объем багажника приближается к трем кубометрам!



Железо

Cadillac Escalade – полноразмерный рамный внедорожник с классическим восьмицилиндровым двигателем L92 на 6,2 литра, атмосферным, впрысковым, цепным, с фазовращателем на единственном распредвалу в развале блока цилиндров: 409 лошадиных сил при 5700 об/мин и 565 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Вопреки распространенному мнению, этот мотор имеет мало общих деталей с «тем самым» Small Block V8 из 50-х годов, хотя концептуально считается его наследником.



Он же, по сути, стоял и на предыдущем поколении Эскалейда, только без фазорегулятора. Кстати, в этой генерации Escalade на двигателях уже появилась система отключения части цилиндров (Active Fuel Management AFM), переводящая мотор из режима V8 в V4 – но не сразу, а с 2010 года, на моделях L94. На описываемой модификации AFM еще нет. А со следующего поколения и вовсе пошел непосредственный впрыск, и моторы отчасти лишились былой надежности – что укрепило поклонников третьего поколения Escalade в необходимости ценить и беречь машины, каких больше уже, видимо, не будет…

«Вэобразники» L92 ходят без капремонтов до полумиллиона и более километров, не требуя ничего существеннее замены свечей и масла. Как говорит владелец, имеющий значительный опыт владения американскими машинами, главное – менять масло строго раз в 5000 км! Ибо 6 литров в картере для столь мощного и объемного двигателя – маловато, и масло работает в тяжелых условиях, быстро исчерпывая ресурс присадок. По дилерской книжке интервал замены – 10 000 километров, но руководствоваться этим не стоит. Десять тысяч назначили уже в двухтысячных, явно в угоду современной теории запрограммированного устаревания. К примеру, на старых Tahoe 90-х годов, где стоял фактически тот же мотор (причем с существенно меньшей отдаваемой мощностью!), в свое время в мануалах по обслуживанию производитель честно писал – «5000 км между заменами масла»!



Трансмиссия автомобиля не предполагает регулярных выездов на серьезное бездорожье. Эскалейд – это, по сути, очень комфортный и просторный городской вэн, в котором полный привод – приятная опция для любых погодных условий, а не для проникновения в чащу леса или форсирования ручьев. Собственно, об этом же говорят и большие свесы крупных бамперов.



Система привода – постоянный полный через цепную раздатку, распределяющую мощность в соотношении 40:60 в пользу задней оси. Коробка передач – HydraMatic 6L80, гидротрансформаторная автоматическая шестиступка класса Heavy-duty. Универсальная для самых разных автомобилей концерна GM, крайне надежная и, в общем-то, нестарая – ее начали массово устанавливать на множество моделей GM c 2006 года. И способная при регулярной замене масла и более-менее спокойной езде откатать 250-300 тысяч до переборки. Межосевой дифференциал – открытый; понижающей передачи нет, однако в неразрезном заднем мосту имеется механический центробежный самоблок GovLock, смыкающий полуоси при разнице в скоростях правого и левого колес от пробуксовки в грязи или на льду.



В третьем поколении Escalade инженеры GM ушли от легендарной американской «скрепы» – торсионной подвески. У этого Эскалейда по кругу пружины, а амортизаторы – Magnetic Ride Control, с ферромагнитной жидкостью, которая меняет вязкость по команде от мощной катушки индуктивности. Вдобавок задние – еще и с пневмоподкачкой от электрокомпрессора, который включается по команде резистивного датчика, связывающего кузов и мост, и информирующего блок управления о степени загрузки сидений задних рядов и багажника.



«Магнетик Райд» обеспечивает упругость подвески при маневрах и комфорт на ухабах, а пневмоподкачка – постоянную горизонталь кузова и правильный угол свечения фар, не имеющих корректора. Однако «магнитные» амортизаторы, отслужив у нынешнего владельца всего лишь около 10 тысяч километров (правда, к этому надо приплюсовать 150 тысяч пробега прежних владельцев), приказали долго жить… В итоге проблема решилась знакомым многим владельцам подержанных автомобилей GM и иных марок с подвеской MRC методом – с целью экономии были приобретены четыре новых амортизатора классической конструкции, без ферромагнитной жидкости: два передних обычных, и два задних – с пневмоподкачкой. В комплекте с ними пришел и американский тюнинговый комплект заниженных на 50 миллиметров пружин, что в комплексе дало отличную управляемость для автомобиля с таким высоким центром тяжести. Снижение внедорожных качеств Романа не обеспокоило, поскольку Escalade используется им как машина для городских и изредка проселочных дорог, для которых оставшегося клиренса и полного привода хватает с избытком и зимой, и летом.



Сейчас пробег Escalade составляет 200 000 километров, из них в руках нынешнего хозяина автомобиль прошел 50 000. Помимо замены амортизаторов по кругу за это время был перебран капризничавший компрессор подкачки задней оси (обновлены резиновые уплотнители), на 170 тысячах заменена передняя ступица (вторая по-прежнему родная). Отказало охлаждение/обогрев кресел – окислился разъем под сиденьем, проблема устранена чисткой. Вообще машина весьма рационально скомпонована и удобна в ремонте – к примеру, на снятие и установку обратно поддона двигателя (замена прокладки – потела маслом) потребовалось всего лишь 40 минут. Снятие переднего моста потребовало 20 минут (начал подвывать, пришлось отрегулировать зазор в главной паре). Да, для замены ламп в фарах на Escalade приходится снимать передний бампер, что порой преподносят как апофеоз непродуманности конструкции, но на деле сдёргивается он за пять минут – 8 шурупов, и бампер в руках!

В движении

За рулем Escalade превосходный обзор и в окна, и в зеркала – парковка и любые маневры даются без труда, как в коробчонке типа «Смарта»! Руль, сиденья и педали оптимально подгоняются под любой рост и комплекцию. У диваноподобных кресел практически полностью отсутствует боковая поддержка, но при стиле езды, диктуемом этим автомобилем, недостаток совершенно неощутим.

Escalade – настоящий медведь из мира автомобилей. В том смысле, что внешность его, как и у медведя, обманчива. Снаружи он напоминает медлительную и раскормленную тушу, от которой сложно ожидать прыти, но при желании водителя вулкан под капотом пробуждается мгновенно, и тяжеленная машина набирает сотню за 6,5 секунд! Причем по-паровозному прямолинейно, без задумчивости электронных дросселей! Нет, дроссель у машины, разумеется, уже управляется по проводам, а не тросиком, но перепрошивка убрала все штатные провалы, и реакция на педаль стала мгновенной – как будто между ногой и заслонкой натянута честная стальная струна, а не циркулируют экологические килобайты запрограммированных задержек…



Динамика разгона впечатляет – как вообще, так и с учетом такой массы и габаритов. Но вот с торможением у Эскалейда все не так весело… Диаметр дисков и размер суппортов стал чуть больше, чем на предыдущем поколении, однако это мало что дало… Суппорта хоть и двухпоршневые, но простейшей конструкции, с плавающей скобой, с цилиндрами с одной стороны (сзади и вовсе однопоршневые). В спокойном городском режиме и на незагруженном авто их можно считать безупречными – никаких проблем с ними нет. Но буквально несколько интенсивных нажатий на левую педаль на высокой скорости (тем более с пассажирами и багажом!), и они начинают плыть… Один раз так остановиться можно, а вот как следует разогнаться и снова затормозить – тут уже непередаваемые ощущения обеспечены! Если, конечно, впереди не километр пустой дороги…



А вот управляемость – не такая уж «желейная», как можно было бы представить. Именно в этом поколении Escalade получил нормальную пружинную подвеску и рулевую рейку, поэтому едет он именно туда, куда поворачивает водитель, без лодочной раскачки и задержек в реакции на руль, как у более ранних генераций. Плюс, как уже говорилось, амортизаторы стали жестче, а пружины – ниже. Безусловно, с без малого двумя метрами высоты физику не обмануть, и контроля дороги в поворотах на уровне седана высоченному внедорожнику не достигнуть. Но в целом по рулежке машина весьма близка к какому-нибудь европейскому кроссоверу выпуска последней пятилетки: руль избавлен от фирменной американской «размазанности» и не напрягает постоянным предвкушением отрыва колес разгруженной стороны от асфальта.

Прожорливость же автомобиля – вполне предсказуемая. Она велика сама по себе, но в проекции на массу и «кирпичную» аэродинамику может считаться вполне приемлемой платой за комфорт и простор. При спокойной езде по городу сгорает литров 17-18 на сто километров, по пробкам и зимой – литров 20, по трассе – литров 12-13 при скорости на круизе 100-110 км/ч. Жаль только, что бензин уже требуется 95-й, а не так любимый американоводами-олдскульщиками 92-й…

История модели

На фоне многочисленных и существующих по сей день на американском рынке моделей, чей возраст насчитывает пять-шесть десятков лет, Cadillac Escalade – просто представитель золотой молодежи: ему всего двадцать годиков! История его появления – классическая для заокеанского автопрома, ибо представляет собой очередной виток войны между Ford и GM. В 1998-м, спустя год после появления люксового внедорожника Lincoln Navigator, General Motors спешно презентовала свой ответ – первое поколение роскошного полноприводника, чье имя в переводе с французского означало «штурм крепостной стены». Стены, которую начал возводить Ford, очевидно…

Первое поколение Escalade было разработано в большой спешке и представляло собой фактически слегка перелицованный и слегка обогащенный дополнительными опциями полноприводный рамный внедорожник GMC Yukon в наиболее богатой комплектации «Denali». Автомобиль получился не слишком выразительным внешне и проигрывал «Навигатору» по мощности двигателя, однако тысяч восемьдесят экземпляров за три года все же нашли своих владельцев.

Второе поколение появилось в 2002 году и производилось до 2006-го. Оно оказалось самым успешным в плане продаж за всю историю модели. Именно к 2002 году «Эскалейд» стал тем, кем его ожидали увидеть, обретя в полной мере собственное лицо и индивидуальность. Мощность моторов выросла, однако при этом в пару к полноприводной появилась и более доступная заднеприводная модификация, и, что важнее, облик автомобиля успешно вписали в стилистику всей гаммы моделей Cadillac.

Кстати, любопытный факт: с 2002 года, когда вышел Cadillac CTS, компания перешла на трехбуквенную систему наименования всех своих моделей, однако Cadillac Escalade единственный оставили с именем, а не с буквосочетанием в названии!

Третье поколение (2007-2013) сохранило и развило стилистику облика, став еще более монументальным, увеличило мощность двигателя с 350 до 409 сил и получило самую современную на тот год 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию и возможность отключения части цилиндров двигателя на малых нагрузках. Четвертое поколение (2014-2020) характерно уже более продвинутой системой полного привода – от постоянного 4WD с распределением крутящего момента в соотношении 60 на 40 в пользу задней оси отказались, установив раздаточную коробку, позволяющую выбирать чисто задний привод, автоматическое распределение момента в зависимости от нагрузок и условий или режим жесткого соединения передней и задней осей.



Пятое поколение Escalade представили перед самым началом пандемии коронавируса в феврале 2020 года и планируют начать продавать осенью. Ключевая новинка – первый в истории модели дизельный двигатель.

