Конечно, коммерческие фургоны – это не автомобили мечты, а утилитарные инструменты. Но это не значит, что фургон должен выглядеть, как бульдозер после капремонта, а водитель все время за рулем должен заниматься тяжелым физическим трудом. Пример такого подхода – фургон Foton View.

Когда впервые живьем видишь Foton View, сразу возникает мысль: да ну, это правда коммерческая техника?. Лобастый фургон с его огромным, сильно наклоненным ветровым стеклом и безрамочной облицовкой радиатора, с планками в виде латинской буквы V выглядит на редкость футуристично. Может быть, дело в том, что изначально автомобиль задумывался как чисто электрический. Действительно, на китайском официальном сайте под именем View фигурирует LCV с солидной батареей под полом, электрической силовой установкой и очень похожим оформлением кабины. Но внешность у него другая. И только прорвавшись через дебри онлайн-перевода и китайского маркетинга, понимаешь, что на китайском рынке такой автомобиль тоже присутствует, но называется он Foton Toano Grand V.

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А брелок все-таки нужен

На самом деле я принимал автомобиль на тест с чувством легкой настороженности – все-таки мой опыт эксплуатации коммерческих фургонов не так уж велик. Но стоит подойти к автомобилю, как сразу понимаешь: разработчики постарались насытить машину многими функциями, которые ты привык видеть в легковых автомобилях. Начинается все с бесключевого доступа: ты просто подходишь к закрытой машине с ключ-брелоком в кармане, берешься за ручку водительской двери, нажимаешь на кнопку, и дверь послушно открывается. Правда, не всегда – иногда все-таки приходится достать брелок из кармана и нажать на соответствующую кнопку. Вероятно, это происходит из-за работы «глушилок».

Ладно, пора занять место за рулем и, как говорят на флоте, «осмотреться в отсеках». За дверью скрывается довольно широкая внутренняя подножка. И это правильно, потому что кресло водителя расположено довольно высоко. Оно достаточно удобное, с неплохим профилем и вполне развитой боковой поддержкой. Опять же оказалось, что рулевая колонка регулируется и по наклону, и по вылету – от коммерческой техники ты такого сервиса не ждешь.

Если поставить спинку кресла в более вертикальное положение, сразу становится лучше: во-первых, я вообще люблю такую посадку, а во-вторых, это позволило отодвинуть кресло еще на пару сантиметров назад, и колени заняли более правильное положение.

Почти как в легковушке

Если бы судьба определила меня работать водителем Foton View, я сразу купил бы на каком-нибудь маркетплейсе подушечку под шею, которая крепится на стойки подголовника – шея все-таки устает. И еще два момента. Первый: по словам специалистов дистрибьютора, в настоящее время прорабатывается вопрос о внедрении регулировки ремня по высоте, но пока – как есть. И второй момент: кресло водителя снабжено правым подлокотником. Он поднимается, механизм внутри щелкает, сообщая о фиксации подлокотника в горизонтальном положении, и сначала это положение кажется низковатым. Но, отрегулировав сиденье, понимаешь, что с точки зрения эргономики подлокотник спроектирован правильно: локоть расположен на нем, а кисть руки ложится ровно на селектор коробки передач.

Ну а в целом кабина View производит вполне «легковое» и, что уж греха таить, весьма приятное впечатление. Обивка сидений, естественно, практичная, тканевая, но комбинированная – с серым центром и черными боковинами. Внутренние панели – не только из жесткого софт-лука, хватает и мягкого пластика, причем кокетливого серо-голубого цвета. Комбинация приборов – с классическими аналоговыми приборами, с контрастными и хорошо читаемыми циферблатами, все пространство между которыми занимает цветной экран бортового компьютера. Даже обтянутый кожей руль со срезанным нижним сегментом кажется более соответствующим легковушке, нежели утилитарному коммерческому автомобилю. Тут даже контейнер для очков есть!

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Над передней панелью возвышается планшет с сенсорным информационным дисплеем. Слева от руля на панели есть заглушка, за которой прячется гнездо, где надежно фиксируется специальный кронштейн для телефона. Рядом – слот USB-C. Наверное, это удобно, но такой специальный кронштейн – это аксессуар, который нужно покупать отдельно. В тестовой машине его не было.

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К радости любого традиционалиста практически для всех функций автомобиля, включая режимы движения и управление климатом, предусмотрены отдельные физические органы контроля – клавиши, кнопки или «качалки». Центральный тачскрин нужен только для основных настроек.

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Зачем тут зеркало?

На самом деле о технических особенностях Foton View мы уже рассказали сразу после официальной презентации, и сделали это весьма подробно, но я кое-что напомню. Под капотом View (фургон имеет полукапотную компоновку) стоит двухлитровый турбодизель Aucan 4F20TC34 мощностью 159 л.с, способный выдавать 377 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 2800 оборотов. Дизель сертифицирован по стандарту Евро-5, и для уменьшения уровня выбросов в автомобиль нужно периодически заливать AdBlue. Заливная горловина раствора мочевины находится рядом с заправочной, лючок, закрывающий обе горловины, – рядом с водительской дверью, так что если вам что-то понадобилось в кабине во время заправки, выходить и забираться туда нужно с особой осторожностью либо с полностью открытой дверью, чтобы этот самый лючок не обломить. В паре с дизелем работает 8-ступенчатая гидромеханика ZF – сочетание, уже хорошо знакомое нам по пикапам Foton Tunland. Привод – задний. Ну что, селектор в Drive – поехали!

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Буквально после первых же километров понимаешь несколько вещей. Во-первых, View предоставляет водителю отменный обзор вперед и в стороны. Ситуация с обзором назад несколько сложней. Здоровенные боковые зеркала прекрасно показывают обстановку сзади и по сторонам, хотя, конечно, слепые зоны у них имеются. Но тут очень кстати оказывается система мониторинга слепых зон, которая, правда, не входит в стандартное оснащение и приобретается отдельно в пакете с системой кругового обзора. Стоит такое удовольствие 42 000 рублей, и я на нем точно не стал бы экономить. И есть конкретная проблема с возможностью отследить то, что происходит непосредственно за кормой машины. Тут ты по привычке смотришь в салонное зеркало, и оно, заметьте, есть на привычном месте, но видишь только стенку, отделяющую кабину от грузового отсека. Судя по всему, разработчики решили унифицировать комплектации, оставляя зеркало и в грузопассажирском фургоне, где оно может быть не столь необходимым, и в пассажирской версии, которая ожидается на рынке.

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Едем без каркаса

Foton View выпускается в трех вариантах полной массы: 2490, 3100 и 3490 кг. Наш автомобиль самый легкий, и это означает, что на него не распространяются ограничения грузового каркаса. Воспринимается фургон как очень шустрый! Даже в режиме Eco он не производит впечатления медлительной черепахи, а уж если переключиться в Sport, то он и вовсе демонстрирует неожиданный для коммерческого фургона темперамент. Если вам нужно первым уйти со светофора, чтобы затем перестроиться в нужный ряд, или просто требуются энергичные перестроения – тут режим Sport будет оптимален, тем более, что для его включения достаточно нажатия на кнопку. На трассе View прекрасно поддерживает скорость 100-110 км/ч, при этом на тахометре значатся 1700-1800 оборотов. Это означает, что автомобилю не нужны «грузовые» главные пары, а двигатель остается в режиме высокого момента даже на приличной скорости. В городском потоке за рулем View ты тоже не ощущаешь себя чужим на празднике жизни: фургон прекрасно «идет за педалью». Собственно, я всегда говорил, что в плане удобства управления тягой современный турбодизель и качественная гидромеханика – одно из самых приятных для водителя сочетаний. И рулится этот фургон по-легковому, я бы сказал – очень задорно. Хотя, конечно же, никто не будет покупать LCV ради фана и драйва.

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Кроме того, есть еще два обстоятельства, которые не дадут забыть, что вы за рулем грузовика. Первое – это шум в кабине. И звук работы двигателя слышен практически постоянно, хотя сытое мурчание дизеля меня, например, совершенно не раздражает, а скорее наоборот – успокаивает. Ну а второе обстоятельство – это жесткость подвески. Понятно, что это, как говорится, «не баг, а фича», что зависимая рессорная подвеска в целом рассчитана на то, что автомобиль должен быть готов принять сотни килограммов полезной нагрузки. Может быть, если действительно загрузить в кузов несколько центнеров, то машина начнет вести себя по-другому. Но с пустым грузовым отсеком ощущается проезд «лежачего полицейского», ямы в асфальте и даже стык на эстакаде.

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К работе готов!

Foton View предназначен для перевозки всякого и разного, а это значит, что его водителю нужно не просто искать места, где можно запарковаться, а подбираться как можно ближе к месту погрузки и разгрузки этого самого всякого и разного. Прямо скажем, маневрировать в стесненных условиях на автомобиле длиной 5,5 метра с 3,5-метровой колесной базой очень и очень непросто, особенно водителю, который привык к существенно меньшим габаритам. И тут очень помогает система кругового обзора, которая дает достаточно четкое изображение и позволяет протискиваться между препятствиями с миллиметровой точностью. Опять же, в крупных боковых зеркалах есть нерегулируемые нижние секции, которые направлены на задние колеса. Но габариты никуда не деваются, и для того, чтобы вписать машину между двумя другими при перпендикулярной парковке, мне, как правило, требовалось 5-6 приемов.

А вот к тому, как Foton View приспособлен к исполнению своего основного предназначения, то есть к перевозке грузов, у меня вообще нет никаких вопросов. Площадь пола позволяет разместить в грузовом отсеке три поддона европейского стандарта (800×1200 мм), а объем грузового отделения зависит от высоты крыши фургона. Есть три варианта исполнения с высотой 1990, 2195 и 2400 мм, и в зависимости от этого в кузов могу поместиться 6,8, 7,7 и даже 9 кубических метров поклажи.

Погрузка – через сдвижную боковую дверь или распашную заднюю. Тут весьма важно, что открытая сдвижная дверь не занимает места около автомобиля по определению, а вот створки задней двери могут открываться на 90, 180 или 247 градусов, фиксируясь в этих положениях. Это значит, что проем, через который идет погрузка, можно подогнать вплотную к грузу даже в тех случаях, когда предварительно нужно протиснуться в узком месте.

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Ручная погрузка не вызывает никаких проблем: проемы – огромные, погрузочная высота – на уровне середины бедра взрослого человека, или, как говорил незабвенный старшина Васьков из «А зори здесь тихие», «вам по пояс будет». Внутри хватает проушин для крепления груза ремнями или веревками, если это нужно. Единственное, что-то делать внутри грузового отсека автомобиля версии H1, то есть с низкой крышей, не слишком удобно. Приходится действовать либо согнувшись, либо перемещаясь «гусиным шагом».

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Единственный с автоматом

Обычно рассказ об автомобиле завершается обсуждением цен и конкурентов. Такой автомобиль стоит по каталогу 3 250 000 рублей, а при покупке в лизинг вообще 3 100 000 рублей. Мне достался на тест фургон с низкой крышей и автоматом за 3 600 000 рублей. В данном случае низкая крыша – это важно, такой автомобиль может заехать в «двухметровые» подземные парковки и гаражи.

Если говорить о концепции, то ближе всех к Foton View окажется парочка почти близнецов Citroen Jumpy и Peugeot Expert, но на сегодняшний день официально их на рынке нет. А что есть?

Есть недавно появившийся в линейке АВТОВАЗа фургон SKM M7, в оригинале – SRM Jinhaishi. Он несколько меньше: длина кузова – 4890 мм, колесная база – 3185 мм. Меньше и габариты грузового отсека – 2510×1475×1350 мм. Бензиновый двигатель объемом два литра имеет меньшую мощность (137 л.с) и, что еще важней, существенно меньший крутящий момент, до 194 Нм. Но и стоит такой переднеприводный фургон дешевле – 2 858 000 рублей.

Еще один конкурент – Sollers SF1, в девичестве Jac Refine M3. Он чуть крупней SKM (длина кузова – 5115 мм, колесная база 3080 мм), но все равно меньше, чем Foton View. Грузовой отсек – 2600×1530×1295, то есть тоже меньше, чем у View. Двигатель – бензиновый турбомотор, мощность – 136 л.с., крутящий момент – 175 Нм. А вот цена весьма привлекательная – 2 150 000 рублей.

Ну и, конечно же, нельзя обойти нижегородские Газели и Соболи. В этом ряду можно найти все что угодно, в том числе – полноприводные версии. Но прямым конкурентом, пожалуй, будет заднеприводный Соболь NN. Его габариты – 5110×2068×2445, колесная база – 2760 мм, а 150-сильный 2,5-литровый дизель выдает 420 Нм крутящего момента. Из недостатков – достаточно большая габаритная высота, да и стоит такой автомобиль недешево – 3 677 000 рублей по каталогу. Правда, система скидок может довести эту цену до 2 810 000 руб. Но самое главное: и Sollers, и SKM, и Соболь оснащаются исключительно механическими коробками. В этом плане у Foton View пока что конкурентов нет.