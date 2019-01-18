Эх, ухнем: тест-драйв одного из 30 выпущенных ГАЗ-2304 «Бурлак»

Как в судьбе любого человека бывают падения и взлёты, так и в судьбе автозаводов бывают как годы процветания, так и время упадка. Но если слабый духом человек в момент кризиса вешается или идёт на панель, то автозаводы пытаются построить что-то странное, но перспективное. ГАЗ, например, построил модель “Бурлак”.

Какой ты нафиг… пикап?

Да, было время… На Волгах ездили только солидные дяди, жители кавказских республик, таксисты и, как пел Шевчук, мальчики-мажоры. А потом в страну хлынули иномарки. И люди узнали, что большие премиальные машины могут быть тихими, в них может быть хотя бы кондиционер, и они не всегда истекают маслом.

Но зато Волга стала дешёвой. Подержанные ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 стоили в начале 90-х уже не так уж много, да и новые ГАЗ-31029 на фоне “семёрки” BMW в кузове Е32 и Mercedes W124 казались вполне доступными. Но уже не престижными. А других козырей у этих машин почти не было: “крутыми” они выглядели только на фоне Москвича-2140 и ВАЗ-2106.

Спрос падал, легковой конвейер начинал простаивать. И тогда руководство тогда ещё АО «ГАЗ» решило загрузить его новой продукцией — грузопассажирским автомобилем новой серии.

Скорее всего, неполная загрузка конвейера сыграла некоторую роль в разработке общей концепции автомобиля. Предполагалось, что его нужно настолько унифицировать с легковыми автомобилями, чтобы запуск его производства на легковом конвейере стал максимально простым и дешёвым.

Первые попытки построить подобный пикап предприняли в 1992 году. Внешне автомобиль был очень похож на “Бурлака”, но на самом деле он был всего лишь переработанной “Волгой” ГАЗ-31029, отличающейся только наличием кузова вместо заднего ряда сидений и багажника. Ходовая часть, база в 2 800 мм — всё это было точно таким же, как и у обычного легкового автомобиля. Видимо, этот опыт признали неудачным — иначе не объяснить того, что от такого варианта отказались сразу, а за проектирование взялись всерьёз. И в 1994 году на свет появились первые настоящие “Бурлаки”.

Вторая попытка получилась удачнее. Правда, снаружи тут тоже торчат большие уши “Волги” — но если что-то получилось хорошо, зачем это менять?

А если говорить серьёзно, то ГАЗ-2304 (такой индекс получила новая модель) похож на “баржу” далеко не со всех сторон. И настоящий шок может вызвать рама этого автомобиля. Она тут “интегрированная”, а если по-русски — приварена к лонжеронам кабины, которая есть половина ГАЗ-31029. Эта трубчатая рама получилась очень массивной, хотя рассчитанная грузоподъёмность машины не такая уж большая — 700 кг. Но запас прочности, как кажется, тут есть: на ГАЗе всегда знали, какие изверги встречаются среди их клиентов. Уж если “баржеводы” в момент душевного помутнения в обычную Волгу могли запихнуть 600 кг, то загрузить в “Бурлак” тонну — дело святое.

Само собой, задняя подвеска тоже должна была быть новой. Тут некоторые отличия от ГАЗ-31029 видны невооружённым глазом.



А вот передняя подвеска досталась грузовику от обычной Волги. Как и мотор, коробка передач, сцепление и задний мост. Кстати, база этой машины больше, чем у 31029, на 30 см и достигает 3,1 м.

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Электрика тоже отличается только задней “косой”, которая могла быть немного разной в зависимости от надстройки. А надстроек предполагалось много. В нашем случае это изотермический фургон, а могли быть ещё грузовой фургон, грузопассажирский фургон на восемь человек и даже пикап с самосвальной платформой. Кроме того, рассматривали возможность постройки на базе “Бурлака” специальных машин для милиции и скорой помощи. Не могу ничего сказать про самосвальную платформу (вполне возможно, что такую модификацию делать не стали вообще), но вот остальные надстройки делали на самом ГАЗе, не обращаясь в сторонние компании.

Если присмотреться к машине внимательнее, то становится очевидным, что Волга тут заканчивается сразу за дверьми. На заводе не поленились сделать новые штампы для боковин, стоящих на месте центральной стойки седана, и задней стенки кабины. Эти детали сделаны исключительно для “Бурлака”, и на других машинах ГАЗа их нет. Как и небольших треугольничков кронштейнов зеркал. Зеркала тут от Газели, а вот кронштейны — оригинальные.

Ещё одно отличие кабин “Бурлака” и 31029 заметно на крыше. У “Бурлака” есть штатные отверстия с болтами, которыми крепился небольшой обтекатель, а позади него — багажник. У нас обтекателя и багажника нет, но в интернете найти фотографию машины с ними можно. Тем более, что фотографий “Бурлака” там не так уж и много в принципе.

Боковины имеют две интересные детали. Первая — штамповка с прорезями для вентиляции кабины. Согласитесь, таких “тёрок” на других Волгах нет. И вторая — горизонтальная выштамповка. Она не так заметна на изотермическом фургоне, а вот на бортовом “Бурлаке” эту линию продолжала выштамповка на грузовом кузове. Так что внимание к деталям всё-таки было, не надо тут гнать волну на Волгу!

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От Газели здесь и бензобак. Он стоит позади кабины, и его на нашей машине хорошо видно. Вообще-то его должны прикрывать инструментальные ящики под фургоном, но они не сохранились.

Ну уж коли речь зашла о сохранности, скажем пару слов о том, почему “Бурлак” выглядит несколько… потрёпанным. Если честно, объяснять тут нечего: это всё-таки практически Волга, а по-другому она в 22 года выглядеть не может.

Вообще судьба у нашего экземпляра странная. Эту машину 1996 года выпуска Леонид купил с завода. Причём так как в серию она не пошла, документов на неё не было. Точнее, не было ПТС, но был набор документов на кузов и мотор (вернее, справка-счёт). Но тогда, в 2004 году, выход был достаточно прост: была куплена списанная Волга ГАЗ-24-17 (такси с двигателем, работающим на сжиженном газе), которой были “заменены” эти самые кузов и мотор. И машину удалось легализовать, причём по правилам того времени — вполне законно.

Спустя год “Бурлак” был продан коммерсанту, который гонял его в хвост и гриву. Трудно сказать, сколько точно проехала машина, но по скромным подсчётам — более ста тысяч. В 2012 году машина встала, и в 2013 году Леонид выкупил её обратно. Даже не выкупил, а обменял на прицеп для легкового автомобиля. У “Бурлака” ещё есть будущее — его будут восстанавливать, но пока он такой, какой есть.

Итак, как я уже говорил, двигатель тут тот же, что и на 31029 — ЗМЗ-402. Это известный всем “волголюбам” четырёхцилиндровый агрегат объёмом 2,445 л, развивающий 100 л.с. Интересная особенность — штамп ГОН на вакуумном усилителе. Нет-нет, эту машину никто не угонял из Гаража Особого Назначения того, чьё имя нельзя называть. Просто так на ГАЗе в то время маркировали некоторые детали на опытных машинах.

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Ну, а в остальном — обычная Волга. Особенно это заметно внутри.

“Бурлак” в упряжке

Если не крутить головой и смотреть прямо перед собой, то увидеть можно только 29-ю Волгу. Панель, органы управления — всё, как на обычной “барже”. Вот только боковые зеркала здесь больше. Независимо от того, какая сзади стоит надстройка, в задней стенке кабины есть окошко. Мы через него видим только изотермическую будку, так что на нашей машине толку от него нет. Что ж, будем как настоящие водители грузовика ориентироваться только по боковым зеркалам.

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Звук 402-го мотора ласкает слух любого любителя олдскула. Да, он работает не слишком тихо, зато очень ровно. И его бормотание всё-таки приятнее жужжания современных полуторалитровых недоразумений внутреннего сгорания.

А вот чем Волга радовала всегда, так это педальным узлом и чёткостью КП. В ногах места много, и ноги в ботинках 45-го размера в педалях не путаются. Выжимаем сцепление, включаем первую и… попёрли! Да, ехать на этой машине трудно. На ней надо переть.

К тому же вынужден признаться, что нормального тест-драйва не получилось: в Питере, как назло, повалил снег, а наша машина обута в летние шины, к тому же “лысые”. И если по прямой хотя бы как-то ехать можно, то в любом повороте тяжёлый заднеприводный автомобиль норовил развернуться задом наперёд. Лики с образов на торпедо смотрели на этот невольный дрифт крайне скорбно и осуждающе, поэтому педалью газа приходилось работать аккуратно.

Что отличает эту машину — так это очень мягкая подвеска. “Бурлак” плывёт над дорогой, и понять, какое там покрытие под колёсами, сложно. Всё кажется ровным, и только лёгкая раскачка кузова говорит о том, что какой-то рельеф под колёсами есть.

Тонкие боковые стойки и довольно крупные зеркала делают обзор даже лучше, чем на многих современных машинах. И хорошо, что с водительского места виден край капота: “морда” у Волги всё-таки длинная. Да и увеличенная база тоже несколько усложняет маневрирование в стеснённых условиях. Волга и так не отличается способностью крутиться на пятачке, а когда её база длиннее на 30 см, она и вовсе неповоротлива. Чтобы не быть голословным, приведу пример. Колёсная база восьмиместного микроавтобуса ГАЗ-3221 — 2 900 мм. А это на целых 20 см меньше, чем у “Бурлака”! Хотя, конечно, у длинной базы есть и свои преимущества. Например, “Бурлак” хорошо идёт по прямой. Если получится его разогнать.

Как я уже говорил, проверить некоторые особенности поведения машины на дороге не позволила погода. Но даже на снегу стало очевидным, что тормоза эффективностью не отличаются. Да и работают они как-то невнятно: вроде, на педаль давишь, машина замедляется, но не совсем понятно, отчего: то ли тормоза работают, то ли просто куда-то сама по себе пропадает кинетическая энергия. И у меня есть большие сомнения по поводу эффективности тормозов на гружёной машине.

Тяжкая доля “Бурлака”

ГАЗ-2304 так и не стал серийной машиной, хотя планы на него были большие: установка более современного мотора ЗМЗ-406 на 150 л.с., а ещё дизеля и полноприводной трансмиссии. Выпуск планировали в сравнительно больших по меркам того времени тиражах. Президент АО «ГАЗ» Николай Пугин в 1994 году говорил, что количество всех выпущенных Волг в 1995 году (а “Бурлак”, который должен был стоять на легковом конвейере, он относил к “Волгам”) должен составить 150 тысяч экземпляров, из которых 110 тысяч — это собственно Волги, а 40 тысяч машин — “Бурлаки”.

Но в 1996-м ГАЗ-2304 так и оставался опытной машиной, которую таскали по всяким выставкам в надеждах заинтересовать потенциальных покупателей. В целом интерес к этой машине был, но… Но использование рамы так и не позволило легко наладить пуск производства на легковом конвейере. Да и сама политика завода изменилась: там продолжили в три смены собирать ГАЗ-31029, а коммерческий успех Газели отбил всё желание заниматься “Бурлаками”.

И всё же эта тема “заглохла” не сразу. Есть ещё одна очень похожая машина — 17310 «Трофим». Правда, сам завод ГАЗ к ним руку приложил не сильно: эти машины строил ЗАО «Завод Гидропривод» в Кимовске Тульской области. За основу брали ГАЗ 3110, иногда — 3102. Правда, эти машины заметно отличались от “Бурлака”, у них были не только другие кабины, но и рамы. Зато они стали вполне серийными и даже почти популярными: одно время их делали по 20 штук в месяц. А вот “Бурлаков” всего сделали не больше 30.

Впрочем, “Трофим” — это уже совсем другая история. Которая, правда, тоже уже давно закончилась: последний “Трофим” появился на свет в 2006 году.