Коммерческие автомобили редко привлекают внимание коллекционеров, но Nissan S-Cargo стал исключением из правил. Машинка, в которой эксцентричности во много раз больше, чем практичности, стала культовой, и за остатками её крошечного восьмитысячного тиража сегодня гоняются ценители ретротехники всего мира.

Владелец: Андрей, москвич, 43 года, экономист.

Автомобиль: Nissan S-Cargo 1989 года выпуска, первого и единственного поколения.

– Хотелось приобрести экстравагантный автомобиль для участия в выставках, чтобы на любом мероприятии я на 99,9% был единственным владельцем такой машины. И тут подвернулся Nissan S-Cargo, который, на мой взгляд, однозначно входит в десятку самых экстравагантных автомобилей всех времен и народов, – смеется Андрей.

– Купил я его в сентябре 2024 года в Москве. Nissan привезли с Дальнего Востока годом ранее, а перед этим машина лет двадцать жила в Хабаровске вместе с другим таким же S-Cargo, где эти автомобильчики с броской аэрографией на кузове работали развозными шоукарами у студии, занимавшейся инсталляцией и продажей автоакустики. История машин известна, поскольку хабаровская компания привозила их из Японии сама и почти все время была, по сути, единственным их владельцем в России. Отдал я за машину около 500 тысяч, и столько же еще было вложено в доведение ее до ума. В основном – в жестянку. Пришлось устранить массу накопленных за двадцать лет ссадинок и вмятинок, хотя в целом кузов при этом сохранился очень хорошо. Ну и не обошлось без вложений в малярные работы и шумоизоляцию.

Снаружи

Наверное, даже самый дорогой и штучный спорткар не способен так шокировать современного обывателя, как крошечный городской развозной фургончик Nissan S-Cargo. При взгляде на него кому-то может даже вспомниться незабвенная советская телепередача «Это вы можете», которую многие смотрели взапой в первую очередь из-за причудливо выглядящих самодельных автомобилей, созданных в гаражах креативными и рукастыми советскими гражданами.

S-Cargo входил в семейство машин Pike Cars, о которых более подробно мы расскажем чуть ниже. В 80-е эстетика этих машин породила вокруг них немыслимый ажиотаж. В те годы трендом был переход от углов и граней к плавным линиям и изгибам, и S-Cargo наряду с ниссановскими же моделями BE-1, PAO и Figaro стал истинной витриной, на которой новые тенденции были буквально гипертрофированно выпячены. Как бы сказали сегодня, в странностях дизайна был такой крутой перебор, что перебором он восприниматься сразу перестал и перешел в категорию автомобильного шок-арта. А затем – и желанной для коллекционеров авангардной классики.

Глядя на горбатый профиль машины с удивленно-выпученными глазками фар, нельзя не вспомнить еще разок игру слов в ее названии. С одной стороны, имя модели четко позиционирует развозную машину: cargo – это груз, и такое слово часто фигурирует в разных видах и вариациях в названиях коммерческого транспорта. «S» же можно расценивать как угодно, в том числе и как условную отсылку к морской должности supercargo – ответственного на судне за прием и выдачу грузов. Правда, скорее, с уклоном не в мореходство, а в «супер».

С другой стороны, в имени машины скрывается дань уважения французскому стилю первой половины ХХ века и культовой для французов модели Citroën 2CV, которую за характерный профиль называли «escargots» (эскаргО с ударением на О) – улиткой. А если точнее, то источником вдохновения для ниссановцев послужила грузовая версия 2CV 1951 года, известная под названиями Fourgonnette и Truckette.

Из не каноничных деталей у машины – 14-дюймовые колеса вместо оригинальных 13-дюймовых и цвет кузова, который, впрочем, ее не портит. С конвейера машины сходили в четырех цветах мягких пастельных оттенков, и все они были светлыми: молочно-белый, светло-сероватый, светло-коричневый и светло-болотный, а-ля нежный хаки. Синий S-Cargo выглядит не хуже, чем в любом из заводских оттенков.

Внутри

Интерьер машины не менее затейлив, чем экстерьер. Это и сегментарно опускающиеся стекла дверей, как у Subaru Alcyone, и невероятные круглые окна-иллюминаторы по бокам грузового отсека. Последние, к сожалению, были не у всех модификаций, и на нашей машине их нет. Зато есть все остальное: односпицевый руль, «выносная» приборная панель, напоминающая будильник, улитки в оформлении элементов салона…

Штатный тахометр в машине не предусмотрен, так что его роль выполняет установленный позже электронный индикатор оборотов в виде лежащего под приборкой плоского блока размером с видеокассету VHS. Шкала оборотов на нем – линейная, из дискретных светодиодов.

Несмотря на очевидные спартанские нотки в интерьере, машина для своих лет в целом оснащена неплохо: есть кондиционер, гидроусилитель руля, трехступенчатый автомат.

Кресла раздельные, но формируют единый диван. Профиль подушек и спинок – простейший, без намеков на боковую поддержку, анатомичность или оптимизацию под сколь-либо продолжительные поездки.

Посадка при этом достаточно высокая – под пассажирским сиденьем штатно размещается запасное колесо, да и под водительским можно пристроить что-то полезное и довольно объемное.

Грузоподъемность S-Cargo – 300-350 кг, чего явно недостаточно для работы с поддонами, загруженными стройматериалами, но вполне хватает для курьерских служб и сервисов доставки, для перевозки продуктов, готовой еды, разной бытовой техники, сборной мебели.

Просторный грузовой отсек не отделен от кабины, крышу усиливает дуга безопасности. Правда, в этом экземпляре еще сохранилось наследие прежних коммерческих владельцев: пол грузового отсека зачем-то завышен кустарно изготовленной «палубой». Возможно, для облегчения погрузки поддона – чтобы его не пришлось приподнимать над сужением дверного проема, образованного выступами задних фонарей. И еще удален второй ряд сидений. Да-да, вы не ослышались: у S-Cargo было два ряда сидений! За передними креслами штатно располагался складной второй ряд в виде крошечной и узенькой лавочки.

Железо

В основе S-Cargo лежит Nissan Sunny пятого поколения B11. Двигатель E15S – полуторалитровый карбюраторный, базовый мотор автомобилей Nissan компакт-класса того времени – Sunny, AD, Cherry, Langley. Этот агрегат имел и инжекторную версию, и даже версию с турбиной, но на S-Cargo использовался только его карбюраторный 75-сильный вариант. Двигатель с чугунным блоком и алюминиевой головкой, с ременным ГРМ, без гидрокомпенсаторов и «безвтыковый». Карбюратор – с автоподсосом. Агрегатировался мотор на S-Cargo с трехступенчатым гидроавтоматом F3 – ручные коробки передач ему не полагались. Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. ГУР у машинки есть, а вот ABS отсутствует.

Как ни странно, существенных ремонтов на долю нынешнего владельца не выпало. Прежние хозяева, видимо, неплохо следили за машиной в техническом плане, хотя и небрежно относились к кузову. Фактически ни по двигателю, ни по подвеске, ни по трансмиссии ничего серьезного делать не пришлось. Даже карбюратор не промывали и не обновляли – он отлично запускает мотор, держит холостые, уверенно работает автоподсос. И как считает Андрей, пока все в порядке, в него лучше не лезть.

Обслужили тормоза: колодки, ремкомплекты манжет и пыльников в продаже имеются. Переуплотнение двигателя с заменой прокладок в плане расходников тоже не вызывает сложностей. В общем, все, что подходит от Nissan Sunny, можно найти без особого труда. Сложнее дело обстоит, разумеется, с кузовщиной, салонными элементами и всякими аутентичными детальками, которых уже не отыскать даже в Японии. Например, пришлось заменить двигатели вентиляторов охлаждения, коих на машине два: на кондиционер и на основное охлаждение двигателя. Вентиляторы – свои, от Sunny не подходят. Спасло, что неплохо подошли по посадочным местам аналоги от Приоры.

В движении

Часто машины такого рода в драйверском плане относят к категории «как-то едет – и слава богу». Но тут-то в целом ездовая база не самая плохая! Nissan Sunny B11 – переднеприводная машина, весьма похожая на наши вазовские «зубила». Только сзади у нее еще пусть и простенькая, но независимая подвеска. Легкая переднеприводная машинка с ручной коробкой передач должна неплохо разгоняться по меркам своих лет и класса, неплохо рулиться. Но S-Cargo – это высокий грузовичок с автоматической 3-ступенчатой коробкой и грузовыми передаточными числами в трансмиссии. А задняя независимая подвеска у него не пружинная, а торсионная.

Будучи пустым, S-Cargo «козлит» из-за жесткой торсионной подвески, оптимально ведущей себя, лишь когда кузов загружен хотя бы полутора сотнями килограммов. Характер трансмиссии – откровенно тяговый, передачи короткие. Все это оптимально подходило для коротких поездок по светофорному городу, где во время доставки бесконечно приходилось останавливаться и трогаться с места, но на трассе S-Cargo сегодня делать откровенно нечего. Несмотря на размеченный аж до 160 км/ч спидометр, сто километров в час – фактически предел. До сотни машина разгоняется нехотя, секунд за 18-20, от возмущенных сигналов спасает только комичный облик. Чувствуется, что для двигателя и трансмиссии такие поездки – уже перебор, и «улитке» нужно возвращаться в городскую среду обитания, в камыши светофоров, для которых S-Cargo и создавали.

История модели

Историю S-Cargo невозможно рассказать в отрыве от истории еще трех автомобилей Nissan, с которыми эта милая «улитка» составляла компанию под общим названием Pike Cars. Pike Cars – концептуальный проект малосерийных микроавтомобилей, дизайн которых называли постмодернистским, ретро-футуристичным и… Да как их только не характеризовали, ибо шума в автомобильном мире они наделали немало. Дословный же перевод слова pike, наконечник копья, означал надежды на лидерство компании в передовом дизайне.

Японская экономика в период с 50-х по начало 70-х переживала феноменальный рост, известный как «японское экономическое чудо», который затормозился из-за глобального нефтяного кризиса в 1973 году. А в 1985 году были подписаны так называемые «Плаза-соглашения» с США, что сильно ударило по японскому экспорту. Чрезмерное укрепление доллара в то время привело к снижению конкурентоспособности американской экономики, что вынудило правительство Штатов надавить на всех своих ключевых вассалов, включая Японию, заставив повысить курсы своих валют относительно доллара. США от «Плаза-соглашений» получили экономический рост и низкий уровень инфляции, а Япония – резкое снижение конкурентоспособности своих товаров на зарубежных рынках.

Так что Pike Cars в 80-х стали своего рода пиром во время чумы: когда многие крупные японские компании начали замораживать свои экспериментальные и имиджевые проекты, направляя все силы на сугубо практические направления производства, Nissan решил не архивировать неординарную и явно не массовую затею. А наоборот, усилить и акцентировать её, поскольку ориентирована она была в первую очередь на внутренний рынок. Распространилась даже не вполне верная, но часто всплывающая и по сей день информация, что для этого даже построили новый завод Nissan Pike Factory. Хотя на самом деле никакого спецзавода не было – выпуск Pike Cars осуществлялся на фабрике Aichi Machine Industry, субподрядчика Nissan, делавшего для них модель March.

В проект Pike входили четыре модели: Be-1, PAO, Figaro и S-Cargo. Двухдверный хэтчбек с брезентовым верхом Be-1, показанный в виде концепта на Токийском автосалоне в 1985 году, выпускался с 1987 по 1988 годы. Два года спустя на следующем автосалоне показали трехдверный хэтчбек PAO, стоявший на конвейере с 1989 по 1991 годы. В 1989 году представили коммерческий фургончик S-Cargo, которые производился с 1989 по 1991 годы, а в 1991 году появился родстер-кабриолет Figaro, выпускавшийся в течение всего лишь одного года.

Успех автомобилей превзошел самые оптимистичные ожидания создателей. 10-тысячный тираж Be-1 оказался полностью раскуплен ещё на стадии предзаказа, после чего выстроилась очередь из ждущих возможности купить отказной экземпляр. После такого фурора хэтчбек PAO был анонсирован тиражом уже в 50 тысяч штук, но и его распродали за три месяца до схода с конвейера первой машины. Более дорогой и престижный Figaro все же удержали на уровне 20 тысяч штук, а наиболее экстравагантный из всей четверки, коммерческий фургончик S-Cargo, и вовсе оказался самым редким, доставшись лишь примерно восьми тысячам владельцев. Интересно, что Be-1, PAO и Figaro строились на платформе March/Micro первого поколения, а вот S-Cargo базируется на шасси Nissan Sunny пятого поколения.

S-Cargo был ориентирован на коммерческие перевозки и позволял грузить в кузов через заднюю дверь высотой 48 дюймов 350 килограммов груза. Это было оптимальным решением для компаний, которые стремились поддерживать экстравагантный имидж. Тем не менее производитель в своих рекламных кампаниях подчеркивал, что автомобиль хорош также и для хобби, перевозки спортинвентаря и просто веселого времяпрепровождения. Сегодня S-Cargo – большая редкость и цель для многих коллекционеров. Во многих странах мира существуют клубы поклонников четверки Pike Cars, хотя отдельные экземпляры все еще успешно ездят в качестве коммерческих автомобилей, выполняя свои прямые задачи.