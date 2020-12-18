«Капсулой времени» в автомобильном сообществе принято называть машину, по каким-либо нетипичным причинам сохранившуюся в первозданном или близком к таковому состоянии спустя долгие годы. Разумеется, строгих канонов у этого весьма лиричного понятия нет, но как-то повелось считать, что «капсула» – это найденная тобой лично машина, когда своими плечами наваливаешься на скрипящие приржавевшие двери заброшенного гаража и своей ладонью стираешь с капота толстенный слой пыли, не позволяющий даже сходу разглядеть, что под ним… Купленная же чистенькой и отмытой у перекупщика за немалые деньги – это уже просто покупка, а вовсе не «капсула»…
«Капсулы времени» бывают разными – от коллекционных до вполне утилитарных, а также в виде множества промежуточных вариантов между двумя этими крайностями. Кто-то попадает в новости, наткнувшись на неизвестный автохронистам экземпляр сталинского ЗИСа со скелетом в полковничьих погонах на водительском сиденье, кому-то свезет на «дедушкину» «Волгу» или хотя бы «копейку», а кто-то мечтает за шапку сухарей купить простоявший где-нить лет десять без пробега «Логан» или даже ВАЗ-«девятку» и просто ездить на нем в повседневном режиме. И такое бывает, ага…
Вот только многие «капсульные мечтатели» заблуждаются насчет особенностей технического состояния «старой новой» машины. И объем времени и средств, необходимых для ее приведения к состоянию «годен к беспроблемной и безопасной езде», иногда оказывается неприятным сюрпризом. Безусловно, каждый конкретный случай индивидуален, однако на примере одной машины можно в целом представить картину, спроецировать и пересчитать фронт работ и запчастей на другой автомобиль и спрогнозировать свои силы и энтузиазм. И понять: стоит ли вам вообще в такую историю ввязываться? Наш читатель из подмосковной Электростали Алексей Кузьминский нашел свою «капсулу времени» в виде автомобиля ИЖ-2126, также известного под именем «Ода». Ту самую, мнимой оцинковкой кузова которой Леонид Якубович давным-давно дурачил с телеэкранов наивных провинциальных автолюбителей… Опыт владения такой машиной у Алексея был в прошлом, сейчас он ездит на Toyota Corolla, однако от случайно найденной практически новой «Оды» 2002 года выпуска и с пробегом 4900 километров (четыре тысячи девятьсот!) отказаться не смог. Поскольку за совершенно смешные 20 000 (двадцать тысяч) рублей, которые он за нее отдал, сейчас не взять даже нормальный велосипед!
Машина была куплена спонтанно, без четкого понимания цели приобретения. Собственно, 18-летний ИЖик в 2020 году уже может считаться честным янгтаймером и даже понемногу начинать участвовать в разного рода ретро-авто-фестивалях – не претендуя, впрочем, на шоустопперство. При этом автомобиль вполне утилитарен и полностью готов выполнять свое основное предназначение – как минимум в качестве подменного, дачного, учебного или иного вспомогательного. Нас же он интересует именно в плане оценки объема и стоимости работ, необходимых для приведения машины в полностью рабочее состояние.
Кузов
Собственно, кузов – это самое главное в любой машине. У этой «Оды» он был безупречен сверху и снизу, за исключением единственной небольшой и странной точки коррозии в углу заднего крыла. При покупке в 2002 году в автосалоне на машине была проведена основательная антикоррозионная обработка, что вкупе с минимальным пробегом позволило сохранить днище и пороги в безупречном состоянии. На карданном валу даже не растрепалась и не размокла бумажная наклейка производителя с известным всем охотникам логотипом ИжМеха «Байкал»!
… однако первое, что сделал новый владелец – отогнал машину на антикор повторно. Днище и все скрытые полости обработали канадским незастывающим составом на основе сверхпроникающего масла с ингибиторами коррозии, а также установили подкрылки, монтаж которых прежний хозяин почему-то не заказал.
Также потребовались нормальные боковые зеркала заднего вида. Родные одовские зеркала – жуткий суррогатный эрзац, пользоваться которыми сегодня без риска попасть в ДТП невозможно. К счастью, с минимальными переделками и неплохо вписываясь в дизайн подходят зеркала от Лада Гранта или Daewoo Nexia.
- Антикоррозионная обработка – 8000 рублей.
- Комплект подкрылков (которые в 2020 году очень непросто найти!) – 1400 рублей.
- Истерика мастера по поводу жуткого геморроя при монтаже кривых кооперативных подкрылков, изготовленных бог знает когда и не пойми каким подвальным кооперативом – 800 рублей.
- Пара боковых зеркал б/у – 2000 рублей.
- Щетки дворников – 300 рублей.
Салон
В салоне практически все пребывало в стоковом состоянии, и пришлось купить лишь комплект ковриков (лежали весьма приблизительно подходящие ковры с маркировкой ВАЗ-2110), а также заказать аж из Карелии одну из пластиковых деталей обшивки багажника – боковинку, на которую опирается задняя полка. Сегодня любой пластик на ИЖ-2126 в продаже отсутствует чуть более, чем полностью, поскольку давно не выпускается, а детали обшивки багажника трескаются первыми, и зачастую их нет даже у тех, кто продает машину в разбор… Также для закрытия зияющего отверстия в центре торпедо потребовалась простейшая сверхбюджетная автомагнитола.
- Комплект ковриков – 1050 рублей.
- Левая обшивка багажника с пересылом почтой – 600 рублей.
- Автомагнитола – 800 рублей.
Двигатель
Двигатель этой «Оды», к счастью, оказался 1,6-литровым мотором от вазовской «классики» (были и уфимские москвичёвские агрегаты, с запчастями на которые сегодня весьма туго). После без малого 18-летнего простоя мотор завелся практически сразу. Ну, как сразу – сперва не качал бензонасос, и его сняли для замены мембраны, которую заподозрили в рассыхании и растрескивании, однако родная мембрана оказалась живее всех живых и выглядела лучше новой, купленной в ремкомплекте. Ну а насос, оказавшись в руках, внезапно очнулся и начал качать – видимо, имело место западание клапаночка...
Карбюратор стабильно запускал мотор, держал холостые и работу под нагрузкой без провалов и иных взбрыков, но все же был на всякий случай разобран, промыт и продут. Несмотря на относительно приличное состояние свечей, старые отправились в утиль. Все же замена свечек в процессе оживления машины – это в некоторой степени ритуальное действо, отказаться от которого морально непросто… Компанию свечам составили и высоковольтные провода, те самые негнущиеся красные, которыми десятилетиями комплектовались все отечественные машины. Поскольку штатное зажигание – контактное, примитивное и нестабильное, на разборке был задешево приобретен комплект бесконтактного зажигания, и в ближайших планах – его монтаж. Ну и аккумулятор – напряжение на нем равнялось нулю, и реанимации он не подлежал. Пришлось купить новый, самый недорогой.
Конечно же, и 18-летнее масло назвать маслом язык не поворачивался. Вместо него залили недорогую отечественную полусинтетику 10W40, на которой двигатель проехал сотню, промылся и получил уже на постоянку опять же недорогую отечественную синтетику 5W40.
- Ремкомплект бензонасоса – 150 рублей.
- Топливные шланги и хомуты – 300 рублей.
- Топливный фильтр – 54 рубля.
- Комплект свечей – 200 рублей.
- Комплект высоковольтных проводов – 500 рублей.
- Комплект бесконтактного зажигания (трамблер и коммутатор) б/у – 500 рублей.
- Масло 10W40 4 литра полусинтетика – 800 рублей.
- Масло 5W40 4 литра синтетика – 1050 рублей.
- 2 масляных фильтра – 230 рублей.
- Аккумулятор – 2500 рублей.
Трансмиссия
В трансмиссии все ограничилось заменой масла на хорошую синтетику 75W90, поскольку прежний хозяин, видимо, после обкатки залил в коробку и в редуктор моста дешевую минералку 80W90, о чем свидетельствовала канистра с остатками в багажнике. Впрочем, это было бы понятно и без канистры, поскольку уже даже на легком морозце мотор реагировал сильной просадкой оборотов на отпускание выжатой для запуска педали сцепления. Нормальное масло эту проблему сняло.
- Масло 75W90 GL4/5 4 литра синтетика – 1600 рублей.
Подвеска
Как показывает практика, длительный простой для деталей подвески автомобиля ничуть не лучше повседневной эксплуатации в течение того же времени. Начинают стучать амортизаторы, проседают пружины, теряют эластичность и трескаются сайлентблоки. Конкретно этот автомобиль не стал исключением из правил – амортизаторы подраскисли, хотя резинки все еще вполне живы. Осмотр передних стоек также выявил распавшиеся в труху гофрированные пыльники штоков Макферсона – даже при живых амортизаторах из-за такой мелочи стойки пришлось бы снимать и полностью разбирать для замены пыльников. Впрочем, у любого ИЖа это сделать превентивно в любом случае полезно – машина склонна к появлению трещин в стаканах кузова, в которых закреплены верхние опоры передних стоек, и в сообществе владельцев давно известно, что между кузовом и опорами крайне желательно установить самодельные дисковые проставки, увеличивающие площадь контакта чашки с опорой.
Также добавим в раздел подвески и колеса. За 18 лет шины автомобиля стали дубовыми, потрескавшимися и не вполне круглыми. По-хорошему любимой игрушке неплохо было бы подарить по комплекту летних и зимних колес на симпатичном «литье», тем более что в 13-дюймовой размерности и диски и шины недороги… Однако лишних денег у владельца на данный момент нет, и на первое время был куплен с рук подержанный комплект собранных и отбалансированных колес на почти новеньких штамповках с летней отечественной резиной 2018 года с износом процентов 20-30.
- 2 передние стойки – 5000 рублей.
- 2 задних амортизатора – 2000 рублей.
- 2 пружины – передние 1150 рублей.
- 2 пружины задние – 1250 рублей.
- 2 пыльника передних стоек – 200 рублей.
- Регулировка развала/схождения – 1000 рублей.
- Комплект колес б/у – 4000 рублей.
Тормоза
Вот тут усилий и затрат потребовалось побольше… 18-летняя тормозная система права на существование не имела – шланги задубели, цилиндры подзакисли. Требовался полный рефреш. Еще одной проблемой была ижовая сущность тормозов: несмотря на то что «Ода» во многом – микс из узлов Жигуля и Москвича, множество деталей тормозов были оригинальными и не заимствованными. Сегодня такая оригинальность вызывает проблему – выпуск компонентов либо прекращен, либо представлен каким-то одним невнятным производителем. В итоге было решено пойти по проверенному пути многих ИЖеводов и поменять тормозную систему на «жигулевско-классическую». Поскольку родные тормоза «Оды» – с двумя диагональными контурами и с регулятором тормозных сил на заднем мосту, вместо них была смонтирована система «перед-зад», а регулятор удален.
Штатные передние суппорты от ВАЗ-2108 перебраны, цилиндры поставлены новые, очищены и смазаны пальцы, заменены рассыпавшиеся от времени резиновые пыльники пальцев. Задние родные цилиндры барабанных тормозов заменены на цилиндры от ВАЗ-2101 с пересверливанием крепежных отверстий в тормозных щитах. Все трубки заменены на медные, а вместо родных шлангов встали шланги от Нивы.
- Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2101 – 914 рублей.
- Вакуумный усилитель ВАЗ- 2101 – 1410 рублей.
- 2 цилиндра тормозных передних ВАЗ-2109 – 800 рублей.
- 2 цилиндра тормозных задних ВАЗ-2105 – 576 рублей.
- 3 шланга тормозных передних ВАЗ-2123 – 810 рублей.
- 4 пыльника пальцев передних суппортов ВАЗ-2109 – 120 рублей.
- Трубки медные тормозных магистралей – 800 рублей.
- Тройник на задний мост ВАЗ-2101 – 157 рублей.
- Бачок тормозной с пробкой ВАЗ-2101 – 50 рублей.
- Жидкость тормозная, 1 литр – 300 рублей.
Сцепление
За без малого пять тысяч километров пробега у прежнего владельца корзина сцепления, ведомый диск и выжимной подшипник урона не понесли и не нуждались ни в замене, ни в ревизии. А вот гидравлика «подзасахарилась» – педаль нажималась туго, возвращалась обратно с трудом. В итоге родной главный цилиндр сцепления уступил место цилиндру от классического ВАЗа, а рабочий и так был вазовским – и сменился на аналогичный.
- Цилиндр сцепления главный ВАЗ-2101 – 435 рублей.
- Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2101 – 485 рублей.
- Трубка сцепления медная – 100 рублей.
- Шланг сцепления – 200 рублей.
- Бачок сцепления с пробкой – 70 рублей.
Система охлаждения
Система охлаждения – слабое место любого возрастного автомобиля, а отечественного – в особенности. Чтобы не ловить регулярно мелкие утечки антифриза и не гадать, когда какой-нибудь шланг внезапно «рванет» как следует, необходимо вложиться в «реновацию», благо на жигулевском моторе это не слишком обременительно по финансам и трудам. Для этого был приобретен комплект патрубков на радиатор и термостат, а также пара метров шлангов на метраж для радиатора печки и, разумеется, свежие червячные хомуты. Дабы не возвращаться к теме охлаждения подольше, превентивно заменили и помпу, чтоб дважды не лазить.
- Антифриз 10 литров – 1070 рублей.
- Помпа – 704 рублей.
- Шланги – 1000 рублей.
- Хомуты – 300 рублей.
Итого
Для начала оценим сумму, за которую приобретена машина: 20 000 рублей – реально смешная цифра для автомобиля (тоже, впрочем, достаточно смешного) с пробегом 5000 километров и с состоянием, вполне соответствующим этому пробегу. Это действительно удачная находка, поскольку на популярных интернет-площадках продаж подержанных авто за ИЖи в аналогичном состоянии просят 60-100 тысяч рублей. (Покупают их за такие деньги или нет – вопрос, но тем не менее просят).
Теперь к затратам на «реновацию» машины. Все вышеперечисленное в сумме дает 47 735 рублей. В принципе, что-то еще, вероятно, всплывет по-мелочи, так что не будет большой ошибкой округлить цифру до 50 000 рублей, что вместе со стоимостью самой машины превращается в 70 000 рублей.
Владелец этой «капсулы времени» выполнял все работы по автомобилю самостоятельно, в личном гараже, но если бы он обращался бы с этими работами хотя бы в небольшие гаражные сервисы, то сумма на ремонт как минимум увеличилась бы раза в полтора. То есть возросла до 75 000 рублей, что вместе со стоимостью самой машины превращается в 95 000 рублей.
А если добавить (что очень хотелось бы!) еще два новых комплекта легкосплавных дисков и два комплекта новой недорогой отечественной резины (приблизительно 8х2500 рублей на диски + приблизительно 8х2000 рублей на летние и зимние шины), то получится 130 000 рублей… И это еще без учета перерегистрации и страховки...
Так как оценить эти цифры? Оценивать их нужно в зависимости от того, что мы хотим в конечном итоге от нашей «капсулы» – «утилитарности» или «коллекционности».
В первом случае за 75-130 тысяч рублей лучше было бы поискать ухоженную «девятку» или «десятку», которые в повседневной эксплуатации будут все же гораздо комфортнее ИЖа. А если бы машина покупалась не за 20, а за, скажем, 80 тысяч рублей (это как раз средняя рыночная цена за «Оды» в аналогичном состоянии тех же лет), то итоговая сумма в максимальном варианте составила чуть более 200 000 рублей. А сколько не плати за ИЖа начала 2000-х годов, весь проделанный список работ, по-хорошему, все равно пришлось бы проделать – в силу его возраста и изначально заложенного невысокого качества... В этом случае, если рассматривать машину как чисто утилитарную и покупаемую, чтобы просто ездить на ней, такое приобретение выглядит уже совсем непривлекательным. В конечном итоге мы получаем технически примитивный и непрестижный автомобиль за сумму, которой бы хватило на весьма живенькую Гранту года эдак 2013-го, а она в сравнении с «Одой», будем уж говорить честно, просто «Мерседес»… Даже при пробеге в 150 000 против 5000 километров…
Но если же мы обзаводимся такой «капсулой» для души, в качестве бюджетного янгтаймера, то в принципе эти затраты вполне оправданы. Тем более что их можно сколь угодно растягивать во времени, да еще и экономить, получая удовольствие от ремонта своими руками. Да, пока «Ода» – не слишком впечатляющий янгтаймер, но лет через пять все ее утилитарные сородичи догниют, исчезнут с дорог, и останутся лишь редкие ухоженные экземпляры вроде этого. Интерес к ним возрастет, и можно будет гораздо эффективнее тешить свое тщеславие, отвечая на вопросы любопытных на ретро-фестивалях…
– Скажите, это Феррари?
– Нет, это «Ода»…
– Никогда не слышала! (с)
Для комментирования вам необходимо авторизоваться