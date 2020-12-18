«Капсулой времени» в автомобильном сообществе принято называть машину, по каким-либо нетипичным причинам сохранившуюся в первозданном или близком к таковому состоянии спустя долгие годы. Разумеется, строгих канонов у этого весьма лиричного понятия нет, но как-то повелось считать, что «капсула» – это найденная тобой лично машина, когда своими плечами наваливаешься на скрипящие приржавевшие двери заброшенного гаража и своей ладонью стираешь с капота толстенный слой пыли, не позволяющий даже сходу разглядеть, что под ним… Купленная же чистенькой и отмытой у перекупщика за немалые деньги – это уже просто покупка, а вовсе не «капсула»…

«Капсулы времени» бывают разными – от коллекционных до вполне утилитарных, а также в виде множества промежуточных вариантов между двумя этими крайностями. Кто-то попадает в новости, наткнувшись на неизвестный автохронистам экземпляр сталинского ЗИСа со скелетом в полковничьих погонах на водительском сиденье, кому-то свезет на «дедушкину» «Волгу» или хотя бы «копейку», а кто-то мечтает за шапку сухарей купить простоявший где-нить лет десять без пробега «Логан» или даже ВАЗ-«девятку» и просто ездить на нем в повседневном режиме. И такое бывает, ага…​

Вот только многие «капсульные мечтатели» заблуждаются насчет особенностей технического состояния «старой новой» машины. И объем времени и средств, необходимых для ее приведения к состоянию «годен к беспроблемной и безопасной езде», иногда оказывается неприятным сюрпризом. Безусловно, каждый конкретный случай индивидуален, однако на примере одной машины можно в целом представить картину, спроецировать и пересчитать фронт работ и запчастей на другой автомобиль и спрогнозировать свои силы и энтузиазм. И понять: стоит ли вам вообще в такую историю ввязываться? ​​Наш читатель из подмосковной Электростали Алексей Кузьминский нашел свою «капсулу времени» в виде автомобиля ИЖ-2126, также известного под именем «Ода». Ту самую, мнимой оцинковкой кузова которой Леонид Якубович давным-давно дурачил с телеэкранов наивных провинциальных автолюбителей… Опыт владения такой машиной у Алексея был в прошлом, сейчас он ездит на Toyota Corolla, однако от случайно найденной практически новой «Оды» 2002 года выпуска и с пробегом 4900 километров (четыре тысячи девятьсот!) отказаться не смог. Поскольку за совершенно смешные 20 000 (двадцать тысяч) рублей, которые он за нее отдал, сейчас не взять даже нормальный велосипед!



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Машина была куплена спонтанно, без четкого понимания цели приобретения. Собственно, 18-летний ИЖик в 2020 году уже может считаться честным янгтаймером и даже понемногу начинать участвовать в разного рода ретро-авто-фестивалях – не претендуя, впрочем, на шоустопперство. При этом автомобиль вполне утилитарен и полностью готов выполнять свое основное предназначение – как минимум в качестве подменного, дачного, учебного или иного вспомогательного. Нас же он интересует именно в плане оценки объема и стоимости работ, необходимых для приведения машины в полностью рабочее состояние.



Кузов

Собственно, кузов – это самое главное в любой машине. У этой «Оды» он был безупречен сверху и снизу, за исключением единственной небольшой и странной точки коррозии в углу заднего крыла. При покупке в 2002 году в автосалоне на машине была проведена основательная антикоррозионная обработка, что вкупе с минимальным пробегом позволило сохранить днище и пороги в безупречном состоянии. На карданном валу даже не растрепалась и не размокла бумажная наклейка производителя с известным всем охотникам логотипом ИжМеха «Байкал»!



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… однако первое, что сделал новый владелец – отогнал машину на антикор повторно. Днище и все скрытые полости обработали канадским незастывающим составом на основе сверхпроникающего масла с ингибиторами коррозии, а также установили подкрылки, монтаж которых прежний хозяин почему-то не заказал.



Также потребовались нормальные боковые зеркала заднего вида. Родные одовские зеркала – жуткий суррогатный эрзац, пользоваться которыми сегодня без риска попасть в ДТП невозможно. К счастью, с минимальными переделками и неплохо вписываясь в дизайн подходят зеркала от Лада Гранта или Daewoo Nexia.

Антикоррозионная обработка – 8000 рублей.

Комплект подкрылков (которые в 2020 году очень непросто найти!) – 1400 рублей.

Истерика мастера по поводу жуткого геморроя при монтаже кривых кооперативных подкрылков, изготовленных бог знает когда и не пойми каким подвальным кооперативом – 800 рублей.

Пара боковых зеркал б/у – 2000 рублей.

Щетки дворников – 300 рублей.

Салон

В салоне практически все пребывало в стоковом состоянии, и пришлось купить лишь комплект ковриков (лежали весьма приблизительно подходящие ковры с маркировкой ВАЗ-2110), а также заказать аж из Карелии одну из пластиковых деталей обшивки багажника – боковинку, на которую опирается задняя полка. Сегодня любой пластик на ИЖ-2126 в продаже отсутствует чуть более, чем полностью, поскольку давно не выпускается, а детали обшивки багажника трескаются первыми, и зачастую их нет даже у тех, кто продает машину в разбор… Также для закрытия зияющего отверстия в центре торпедо потребовалась простейшая сверхбюджетная автомагнитола.



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Комплект ковриков – 1050 рублей.

Левая обшивка багажника с пересылом почтой – 600 рублей.

Автомагнитола – 800 рублей.

Двигатель

Двигатель этой «Оды», к счастью, оказался 1,6-литровым мотором от вазовской «классики» (были и уфимские москвичёвские агрегаты, с запчастями на которые сегодня весьма туго). После без малого 18-летнего простоя мотор завелся практически сразу. Ну, как сразу – сперва не качал бензонасос, и его сняли для замены мембраны, которую заподозрили в рассыхании и растрескивании, однако родная мембрана оказалась живее всех живых и выглядела лучше новой, купленной в ремкомплекте. Ну а насос, оказавшись в руках, внезапно очнулся и начал качать – видимо, имело место западание клапаночка...



Карбюратор стабильно запускал мотор, держал холостые и работу под нагрузкой без провалов и иных взбрыков, но все же был на всякий случай разобран, промыт и продут. Несмотря на относительно приличное состояние свечей, старые отправились в утиль. Все же замена свечек в процессе оживления машины – это в некоторой степени ритуальное действо, отказаться от которого морально непросто… Компанию свечам составили и высоковольтные провода, те самые негнущиеся красные, которыми десятилетиями комплектовались все отечественные машины. Поскольку штатное зажигание – контактное, примитивное и нестабильное, на разборке был задешево приобретен комплект бесконтактного зажигания, и в ближайших планах – его монтаж. Ну и аккумулятор – напряжение на нем равнялось нулю, и реанимации он не подлежал. Пришлось купить новый, самый недорогой.



Конечно же, и 18-летнее масло назвать маслом язык не поворачивался. Вместо него залили недорогую отечественную полусинтетику 10W40, на которой двигатель проехал сотню, промылся и получил уже на постоянку опять же недорогую отечественную синтетику 5W40.

Ремкомплект бензонасоса – 150 рублей.

Топливные шланги и хомуты – 300 рублей.

Топливный фильтр – 54 рубля.

Комплект свечей – 200 рублей.

Комплект высоковольтных проводов – 500 рублей.

Комплект бесконтактного зажигания (трамблер и коммутатор) б/у – 500 рублей.

Масло 10W40 4 литра полусинтетика – 800 рублей.

Масло 5W40 4 литра синтетика – 1050 рублей.

2 масляных фильтра – 230 рублей.

Аккумулятор – 2500 рублей.

Трансмиссия

В трансмиссии все ограничилось заменой масла на хорошую синтетику 75W90, поскольку прежний хозяин, видимо, после обкатки залил в коробку и в редуктор моста дешевую минералку 80W90, о чем свидетельствовала канистра с остатками в багажнике. Впрочем, это было бы понятно и без канистры, поскольку уже даже на легком морозце мотор реагировал сильной просадкой оборотов на отпускание выжатой для запуска педали сцепления. Нормальное масло эту проблему сняло.

Масло 75W90 GL4/5 4 литра синтетика – 1600 рублей.

Подвеска



Как показывает практика, длительный простой для деталей подвески автомобиля ничуть не лучше повседневной эксплуатации в течение того же времени. Начинают стучать амортизаторы, проседают пружины, теряют эластичность и трескаются сайлентблоки. Конкретно этот автомобиль не стал исключением из правил – амортизаторы подраскисли, хотя резинки все еще вполне живы. Осмотр передних стоек также выявил распавшиеся в труху гофрированные пыльники штоков Макферсона – даже при живых амортизаторах из-за такой мелочи стойки пришлось бы снимать и полностью разбирать для замены пыльников. Впрочем, у любого ИЖа это сделать превентивно в любом случае полезно – машина склонна к появлению трещин в стаканах кузова, в которых закреплены верхние опоры передних стоек, и в сообществе владельцев давно известно, что между кузовом и опорами крайне желательно установить самодельные дисковые проставки, увеличивающие площадь контакта чашки с опорой.

Также добавим в раздел подвески и колеса. За 18 лет шины автомобиля стали дубовыми, потрескавшимися и не вполне круглыми. По-хорошему любимой игрушке неплохо было бы подарить по комплекту летних и зимних колес на симпатичном «литье», тем более что в 13-дюймовой размерности и диски и шины недороги… Однако лишних денег у владельца на данный момент нет, и на первое время был куплен с рук подержанный комплект собранных и отбалансированных колес на почти новеньких штамповках с летней отечественной резиной 2018 года с износом процентов 20-30.

2 передние стойки – 5000 рублей.

2 задних амортизатора – 2000 рублей.

2 пружины – передние 1150 рублей.

2 пружины задние – 1250 рублей.

2 пыльника передних стоек – 200 рублей.

Регулировка развала/схождения – 1000 рублей.

Комплект колес б/у – 4000 рублей.

Тормоза



Вот тут усилий и затрат потребовалось побольше… 18-летняя тормозная система права на существование не имела – шланги задубели, цилиндры подзакисли. Требовался полный рефреш. Еще одной проблемой была ижовая сущность тормозов: несмотря на то что «Ода» во многом – микс из узлов Жигуля и Москвича, множество деталей тормозов были оригинальными и не заимствованными. Сегодня такая оригинальность вызывает проблему – выпуск компонентов либо прекращен, либо представлен каким-то одним невнятным производителем. В итоге было решено пойти по проверенному пути многих ИЖеводов и поменять тормозную систему на «жигулевско-классическую». Поскольку родные тормоза «Оды» – с двумя диагональными контурами и с регулятором тормозных сил на заднем мосту, вместо них была смонтирована система «перед-зад», а регулятор удален.

Штатные передние суппорты от ВАЗ-2108 перебраны, цилиндры поставлены новые, очищены и смазаны пальцы, заменены рассыпавшиеся от времени резиновые пыльники пальцев. Задние родные цилиндры барабанных тормозов заменены на цилиндры от ВАЗ-2101 с пересверливанием крепежных отверстий в тормозных щитах. Все трубки заменены на медные, а вместо родных шлангов встали шланги от Нивы.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2101 – 914 рублей.

Вакуумный усилитель ВАЗ- 2101 – 1410 рублей.

2 цилиндра тормозных передних ВАЗ-2109 – 800 рублей.

2 цилиндра тормозных задних ВАЗ-2105 – 576 рублей.

3 шланга тормозных передних ВАЗ-2123 – 810 рублей.

4 пыльника пальцев передних суппортов ВАЗ-2109 – 120 рублей.

Трубки медные тормозных магистралей – 800 рублей.

Тройник на задний мост ВАЗ-2101 – 157 рублей.

Бачок тормозной с пробкой ВАЗ-2101 – 50 рублей.

Жидкость тормозная, 1 литр – 300 рублей.

Сцепление



За без малого пять тысяч километров пробега у прежнего владельца корзина сцепления, ведомый диск и выжимной подшипник урона не понесли и не нуждались ни в замене, ни в ревизии. А вот гидравлика «подзасахарилась» – педаль нажималась туго, возвращалась обратно с трудом. В итоге родной главный цилиндр сцепления уступил место цилиндру от классического ВАЗа, а рабочий и так был вазовским – и сменился на аналогичный.

Цилиндр сцепления главный ВАЗ-2101 – 435 рублей.

Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2101 – 485 рублей.

Трубка сцепления медная – 100 рублей.

Шланг сцепления – 200 рублей.

Бачок сцепления с пробкой – 70 рублей.

Система охлаждения



Система охлаждения – слабое место любого возрастного автомобиля, а отечественного – в особенности. Чтобы не ловить регулярно мелкие утечки антифриза и не гадать, когда какой-нибудь шланг внезапно «рванет» как следует, необходимо вложиться в «реновацию», благо на жигулевском моторе это не слишком обременительно по финансам и трудам. Для этого был приобретен комплект патрубков на радиатор и термостат, а также пара метров шлангов на метраж для радиатора печки и, разумеется, свежие червячные хомуты. Дабы не возвращаться к теме охлаждения подольше, превентивно заменили и помпу, чтоб дважды не лазить.

Антифриз 10 литров – 1070 рублей.

Помпа – 704 рублей.

Шланги – 1000 рублей.

Хомуты – 300 рублей.

Итого

Для начала оценим сумму, за которую приобретена машина: 20 000 рублей – реально смешная цифра для автомобиля (тоже, впрочем, достаточно смешного) с пробегом 5000 километров и с состоянием, вполне соответствующим этому пробегу. Это действительно удачная находка, поскольку на популярных интернет-площадках продаж подержанных авто за ИЖи в аналогичном состоянии просят 60-100 тысяч рублей. (Покупают их за такие деньги или нет – вопрос, но тем не менее просят).

Теперь к затратам на «реновацию» машины. Все вышеперечисленное в сумме дает 47 735 рублей. В принципе, что-то еще, вероятно, всплывет по-мелочи, так что не будет большой ошибкой округлить цифру до 50 000 рублей, что вместе со стоимостью самой машины превращается в 70 000 рублей.

Владелец этой «капсулы времени» выполнял все работы по автомобилю самостоятельно, в личном гараже, но если бы он обращался бы с этими работами хотя бы в небольшие гаражные сервисы, то сумма на ремонт как минимум увеличилась бы раза в полтора. То есть возросла до 75 000 рублей, что вместе со стоимостью самой машины превращается в 95 000 рублей.

А если добавить (что очень хотелось бы!) еще два новых комплекта легкосплавных дисков и два комплекта новой недорогой отечественной резины (приблизительно 8х2500 рублей на диски + приблизительно 8х2000 рублей на летние и зимние шины), то получится 130 000 рублей… И это еще без учета перерегистрации и страховки...



Так как оценить эти цифры? Оценивать их нужно в зависимости от того, что мы хотим в конечном итоге от нашей «капсулы» – «утилитарности» или «коллекционности».

В первом случае за 75-130 тысяч рублей лучше было бы поискать ухоженную «девятку» или «десятку», которые в повседневной эксплуатации будут все же гораздо комфортнее ИЖа. А если бы машина покупалась не за 20, а за, скажем, 80 тысяч рублей (это как раз средняя рыночная цена за «Оды» в аналогичном состоянии тех же лет), то итоговая сумма в максимальном варианте составила чуть более 200 000 рублей. А сколько не плати за ИЖа начала 2000-х годов, весь проделанный список работ, по-хорошему, все равно пришлось бы проделать – в силу его возраста и изначально заложенного невысокого качества... В этом случае, если рассматривать машину как чисто утилитарную и покупаемую, чтобы просто ездить на ней, такое приобретение выглядит уже совсем непривлекательным. В конечном итоге мы получаем технически примитивный и непрестижный автомобиль за сумму, которой бы хватило на весьма живенькую Гранту года эдак 2013-го, а она в сравнении с «Одой», будем уж говорить честно, просто «Мерседес»… Даже при пробеге в 150 000 против 5000 километров…

Но если же мы обзаводимся такой «капсулой» для души, в качестве бюджетного янгтаймера, то в принципе эти затраты вполне оправданы. Тем более что их можно сколь угодно растягивать во времени, да еще и экономить, получая удовольствие от ремонта своими руками. Да, пока «Ода» – не слишком впечатляющий янгтаймер, но лет через пять все ее утилитарные сородичи догниют, исчезнут с дорог, и останутся лишь редкие ухоженные экземпляры вроде этого. Интерес к ним возрастет, и можно будет гораздо эффективнее тешить свое тщеславие, отвечая на вопросы любопытных на ретро-фестивалях…

– Скажите, это Феррари?

– Нет, это «Ода»…

– Никогда не слышала! (с)

