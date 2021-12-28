Много лет тому вперед: новый Jeep Wrangler против Wrangler TJ 1997

В 2021 году легендарной американской марке стукнуло восемьдесят. На своем веку Jeep повидал и Вторую мировую войну, и расцвет классического американского автопрома, и топливный кризис, и новый расцвет, затем снова экономические проблемы… В итоге Jeep, как мы знаем, купил Fiat и заставил янки заговорить с итальянским акцентом. Теперь это совсем другие машины. А с учетом современных ценовых реалий – еще и недоступная роскошь. Стоит ли юбилейный Wrangler 80th Anniversary почти шесть миллионов? Жив ли дух приключений? А может, поискать аутентичную версию на вторичке и довести ее до совершенства?

Шикарный Jeep Wrangler 80th Anniversary в цвете хаки вызывает на стоянке Макдональдса неподдельный интерес. Вон как свернул шею парень на Мустанге! Но и владельцы «массмаркета», и просто зеваки посматривают на юбилейную машинку с интересом. А когда подкатывает еще и классическая красная трехдверка, народ уже в открытую пялится на дуэт.



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Ассоциации

Владелец красного Рэнглера 1997 года в кузове TJ – мой хороший друг и в недавнем прошлом коллега по цеху Миша Медведев – болен машинами не просто давно, но и серьезно. Первый ретро-проект в его гараже – классический Mercedes, желтый седан W123 1977 года. Как теперь признается хозяин, купил он его в эйфории, не зная, что ждет впереди. А довести машинку до конфетного состояния стоило дорогого. Дальше как с тату: начал – не остановишься.

Слово хозяину Рэнглера:

– Легковые модели Mercedes-Benz, особенно до начала 90-х – это прям моя любовь! А вот к G-классу всегда был равнодушен. При всем уважении. Из внедорожников мне ближе Land Rover и Jeep. Последний особенно. Из-за исторического контекста, наверное. Bantam BR, Willys MB и все такое...

Странная вещь – ассоциации. У Миши это – Виллис «и все такое», а я при упоминании марки Jeep вспоминаю жесточайшие удары рамой и рычагами подвесок об исполинские валуны легендарной внедорожной трассы Rubicon Trail в американских горах Сьерра Невада на тесте Wrangler Rubicon. Дело было десять лет назад. Тридцатикилометровый спуск в долину реки Рубикон занял у нас день, столько же выбирались оттуда. А перед вылетом домой вчетвером рванули по магазинам. Мягкий верх с пятидверного Рубикона мы опрометчиво скинули – на улице-то солнце, теплынь! Я хотел купить гитару, а друзья – каждый свое: оптический прицел, байкерскую куртку, хоккейную амуницию…

Закончился этот тяни-толкай-шоппинг ожидаемо. Мы ничего не нашли, солнце зашло, и температура упала с двадцати по Цельсию до нуля. Так и бились всю дорогу домой за место на первом ряду – сзади по машине гулял дикий ветер уже при 80 км/ч. Помню, как отчаянно топтал педаль газа, подгоняя древнюю шестерку 3,8 л мощностью 199 сил и чертыхался на четырехступенчатый автомат.

Почти трактор

Чего-то похожего в ездовом плане я ожидал и от машины образца 1997 года. Но тот Рубикон 2011 года в сравнении с ветераном серии TJ – космолет! Для старичка я бы ввел особую категорию в правах и отдельный экзамен. Вибрации сотрясают весь кузов, тяжелый руль рвется из рук. Довернешь чуть сильнее, и задняя ось стремится обогнать переднюю. И это на сухом асфальте! Атмосферная бензиновая «четверка» объемом 2,5 литра мощностью 122 л.с. более-менее тянет в узеньком диапазоне оборотов и надрывно жужжит уже на сотне километров в час. А еще надо справиться с тугой механической пятиступкой.

Возможно, отчасти дело в том, что машина уже не девочка. «Сейчас на одометре почти 200 тысяч, и если верить электронным базам данным, это правда. Пробег не скрученный, – говорит Миша. – В отличие от большинства Рэнглеров, которые сейчас есть в стране, мой – изначально российский. В расшифровке VIN есть отсылка на наш рынок, так что к нашим реалиям "Красному" не привыкать, он здесь с первого километра жизни».

В любом случае какой же кайф от этих железных ощущений! За это Миша готов прощать «Рэнгу» все неудобства:

– Машина конструктивно несовременная, небольшая, небыстрая. Тесный салон, микроскопический багажник, плохая шумо- и виброизоляция, очень скромная динамика и склонность к заносу – это все про него. По ездовым качествам «Рэнг» ближе к трактору, чем к легковому автомобилю. Скажу больше – Mercedes-Benz W123 1977 года на ходу воспринимается гораздо более совершенным автомобилем, нежели Wrangler 1997 года. Но вся затея с «Джипом» с самого начала была эмоциональной, а не рациональной. Так что все ок – я доволен. Решение о покупке Wrangler сформировалась где-то год назад. В январе 2021-го я попросил знакомого, который занимается подбором, потихонечку искать варианты. В идеале хотелось машину поколения TJ (1997-2007) c 4-литровой «шестеркой».

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Но выбор оказался практически никаким. «Рэнги» – товар специфический, и на рынке их мало. При этом российский рынок подержанных машин не подпитывается извне уже давно – слишком высокие таможенные пошлины. Вот и крутятся в объявлениях одни и те же тачки. Причем хорошие появляются редко и улетают в момент.

Больше трех месяцев я ждал, что появится 4-литровая машина, но в итоге устал и взял базу. Вариант был неплохой, но неидеальный. Машина была окрашена раптором (плохой знак), салон рваный и затертый, софт-топ в предобморочном состоянии. Но железо при этом крепкое.

За двадцатилетнюю машину в марте 2021-го просили 670 тысяч и торговаться не хотели. Я уже устал ждать «единорога» – идеального варианта на сленге автоподборщиков – и решился на покупку. План был простой: полностью разобрать Wrangler, убрать богомерзкий раптор, подготовить и перекрасить полностью. Плюс перешить салон.

Все получилось. Пескоструйка (45 тысяч), разборка-подготовка-покраска-сборка (180 тысяч), перешив кресел экокожей (60 тысяч) и новый ковер (40 тысяч). На круг получилось около миллиона.

С нынешними сложностями в ГИБДД постановка на учет – это целая история. На машине стоят силовые бамперы и светодиодные фары. Для осмотра пришлось ставить стоковые. Сюрпризом стала редкость некоторых деталей. Большинство расходников легко достать, предложений много. Но некоторые позиции просто шокируют. Например, найти на рынке дверные карты на Wrangler TJ почти невозможно. Причем не только в России. На ebay за пару невзрачных пластмассок (причем не в идеальном состоянии) просят $500. И это без учета доставки. Прям на вес золота! Мои карты были изуродованы предыдущим владельцем – в них пропилили отверстия под колонки. Но в итоге я решил не покупать новые, а обтянуть мои той же кожей, что и на сиденьях. Потом при случае поменяю.

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Не надо грязи

– Ты говорил, что не любишь месить грязь. Но Wrangler скорее про это и уж точно не про асфальт. Чем привлекает тебя такой формат?

– Многие, да что многие – почти все удивляются, что мой Wrangler и близко не видел оффроуда. Если честно, всю эту внедорожную романтику я на дух не переношу. Мой Jeep нравится мне прежде всего дизайном – автомобилей с такой харизмой сейчас просто не осталось.

Понятно, что с таким подходом Мишу в серьезную колею было не затащить ни за какие коврижки. Хотя его машинка способна на многое – тут и прекрасная геометрия, и «железный» подключаемый полный привод Command-Trac 4WD.

В сравнении с большинством внедорожников новый Wrangler – это по-прежнему лютая сила. Недетское усилие на рычаге раздатки – первый непрозрачный намек. Здесь настоящая рама, неразрезные мосты Dana и 25 см дорожного просвета. Да, у юбилейного Джипа полный привод реализован уже не по честной схеме fulltime с межосевым дифференциалом, а посредством пакета фрикционов с электро-механическим приводом подключения передних колес (версия с трансмиссией Rock-Trac и понижайкой 4,0:1 и блокировкой обоих мостов Tru-Lock с электроприводом есть на модификации Rubicon). На скользком ровном покрытии – однозначный плюс, хотя на суперсерьезном бездорожье этот привод уже не «трушный» на все сто.

Впрочем, лезть в хляби на пятидверном Рэнглере с длинной колесной базой и невеликим углом рампы, оттопыренной губой переднего бампера и на обычных дорожных шинах – это утопия в прямом смысле слова. Да и турбомотор, хотя и с отличной моментной характеристикой и минимальной турбоямой, все же недолюбливает езды внатяг.

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И, как это ни парадоксально, современные Wrangler многие покупают, как и Миша, скорее, за классическую внешность. Надо отдать должное – харизмы в новой машине масса. Это и съемные панели крыши, и откидывающееся ветровое стекло, и встроенные в фары стилизованные под светомаскировку дневные ходовые огни. Тканевые ограничители дверей, выставленные напоказ болты на передней панели и прикрученная на заднюю дверь изнутри табличка с горделивым «made in USA» – класс, класс, класс!

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При этом в салоне – все прелести наших дней: навигация Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным экраном, Apple CarPlay и Android Auto, 7-дюймовый TFT-дисплей и рок-н-ролльная аудиосистема Alpine с девятью динамиками и сабвуфером мощностью 552 Вт.

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Миша перепрыгивает в юбилейную машину и едет следующие сто километров:



– Да, современный Wrangler на шоссе – другая песня. В нем можно отправиться в дальнюю дорогу, не задумываясь – на старом «Рэнге» я бы не решился поехать, скажем, в Питер.

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В новой машине тихо и спокойно – почти как в легковушке. Придерживаешь руль одной рукой (спасибо электрогидравлическому усилителю) и плывешь себе под активный круиз-контроль. А хочешь поддать газу – держите меня четверо! Двухлитровый турбомотор мощностью 272 силы легко уносит здоровенный внедорожник, и он объезжает старичка, как стоячего, разменивая сотню за восемь секунд. Автомат от ZF шустро и незаметно листает восемь передач. Расход при этом укладывается в 12 л против 15+ на старой машине. И с управляемостью тут дела на порядок лучше.

– Это уже и близко не трактор, но в том-то и фокус: электроники в нем больше, чем железа…

– Купил бы себе такую игрушку за шесть миллионов?

– Если только в короткобазной версии! И не с 2-литровым турбомотором, а других в России теперь нет. Так что остаюсь со своим Рэнглером, благо обошелся он мне в разы дешевле и продолжает дорожать с каждым годом.