Обычно в рубрику «опыт владения» попадают относительно редкие или необычные машины, которые уже перешли в категорию хобби, а не просто средства передвижения. Но кто сказал, что серенький и неброский, но верный и надежный автомобиль не заслуживает своей порции внимания? Олдскульный Nissan Sunny, безупречно сохранившийся за 24 года весьма активной эксплуатации, как раз из таких!

– Этой машиной 2000 года выпуска, девятого поколения, в кузове B15 я обладаю не так давно, с 2023 года, – рассказывает Дмитрий, 32-летний айтишник из Москвы. – Приобретена она была, что называется, по случаю. Изначально автомобилем владел дедушка моей подруги – он жил в Хабаровске и купил его не то пяти-, не то шестилетним, что называется, из первых рук в порту Ванино сразу по прибытию из Японии. Машина не покидала одной семьи: спустя много лет эксплуатации дед отдал ее внучке, а когда та в 2021 году приехала в Москву, то привезла с собой и автомобиль. Я был хорошо знаком с этой машиной и восхищался ее состоянием для возраста в двадцать с гаком лет. Мне же в то время требовалась универсальная машина для повседневной езды. И когда подруга решила продавать Sunny, я, не долго думая, его выкупил. В 2023 году я отдал за Nissan с пробегом около 200 тысяч километров 280 тысяч рублей. Правый руль мне привычен, и с Sunny был мгновенно найден общий язык – как надежный и при этом недорогой автомобиль с бюджетным обслуживанием он для меня практически идеален!

Снаружи

Никакой изюминки, которую можно было бы зацепить взглядом или назвать фирменной фишкой модели, вы в Sunny не найдете. Но многим по душе именно подобная нейтральность и в хорошем смысле, хотя это и звучит странновато, безликость. Субъективно лучший ракурс этого автомобиля – именно в профиль. Сбоку машина выглядит эдаким пухлым крепышом-бодрячком за счет округлых линий, высокого контура крыши и сильно изогнутых переднего и заднего стекол, визуально выступающих за очертания кузова.

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В девятом поколении дизайн машины несущественно отличается от предшествующей генерации Sunny – восьмой, выпускавшейся с 1993 по 1998 годы. Диски-«паутинки» – это Yokohama Almex YMB в штатной 14-дюймовой размерности. Колеса 80-х годов старше, чем машина, но смотрятся стильно и вполне гармонично.

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Спереди из мало-мальски запоминающихся элементов можно назвать разве что радиаторную решетку с рисунком из тонких косых серебристых линий.



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А вот задние фонари поинтереснее. Они объединены светоотражающей вставкой в единую фигуру, напоминающую олдскульную телефонную трубку. Сегодня такая оптика (правда, светящаяся целиком, а не только по углам) встречается у каждого третьего «китайца», но Sunny щеголял стилем задолго до того, как это, как сейчас говорят, стало мейнстримом.



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Внутри

Комплектация Sunny называется «EX Saloon»: по опциональной насыщенности она считается средней. Имеются электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, центральный замок, радио с кассетником, антиблокировочная система, водительская подушка безопасности, ГУР, регулировка руля по высоте. Спокойный дух автомобиля подчеркивает приборная панель, на которой отсутствует тахометр – катайся себе, дескать, не заморачиваясь оборотами! Вместо них на приборке – огромный спидометр и лампочки со всеми режимами и передачами АКП.

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Салон – простой, но тактильно очень приятный и уютный. Качественный износостойкий велюр комфортен и в жару, и в холод. Сиденья никогда не видели чехлов, но сохранили практически заводское состояние текстиля и упругость набивки!

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На заднем диване будет тесновато всем, кто ростом и комплекцией чуть выше среднего. Присесть за водителем с прицелом на дальнюю дорогу можно, если и он некрупный, и пассажир не богатырь. Габариты салона соответствуют классу машины, да еще и умножены на «азиатский коэффициент» – сложно сказать, какой он, но точно меньше единицы. Хотя теплые пастельные оттенки обшивок и обивок делают салон визуально чуть-чуть более просторным, чем есть на самом деле.



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Центральная консоль с магнитолой, блоком климата, дефлекторами, клавишей «аварийки» и верхним лотком для мелочей сохранилась просто феноменально. Нигде нет потертостей пластика, затертостей кнопок, а ведь за четверть века избежать таких эксплуатационных следов удается редко.



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На задней полке – корпусная двухполосная акустика.



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Железо



Двигатель этого Sunny с индексом QG15DE – 1,5-литровый 105-сильный 16-клапанный атмосферник с двумя распредвалами в ГБЦ. Здесь чугунный блок, алюминиевая головка и цепной ГРМ без гидрокомпенсаторов. Агрегатирован мотор с четырехступенчатой гидротрансформаторной АКП. Подвеска спереди – МакФерсон, сзади – торсионная балка: проще не бывает! Тормоза дисковые спереди и барабанные сзади. Рулевое управление – с ГУР. С такими техническими характеристиками машину по сложности и требовательности к обслуживанию вполне корректно сравнить с массовыми и популярными у нас седанами Hyundai, Kia, Volkswagen, а то и с переднеприводными ВАЗами.

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Благодаря гаражному хранению автомобиль Дмитрию достался в весьма достойном состоянии по железу, без следов коррозии и нужды в каких-либо малярно-кузовных работах. Разве что «украшенный» нелепым народным «стайлингом», популярным в 2000-х. На багажнике красовался спойлер-«скамейка», повсюду были «хромированные» накладки на двустороннем скотче, «мухобойка» на капоте и тому подобное кощунство. Все это новый хозяин аккуратно демонтировал для приведения машины в исходный заводской вид.



После приобретения автомобиля было проведено большое ТО: заменено многое в подвеске (стойки, сайлентблоки, шаровые), проведен ребилд рулевой рейки и так далее. Работы вылились в сумму около 50 тысяч рублей, отложенную заранее. С запчастями проблем не возникло – многое по-прежнему доступно благодаря хорошей унификации и массовости модели и стоит недорого. В плане же надежности и отказоустойчивости современным ВАЗам и «китайцам» поучиться бы у 24-летнего бюджетного «япончика». За примерно 30 тысяч пробега у Sunny был заменен потекший радиатор (еще заводской!) и одна из катушек зажигания – больше никаких проблем автомобиль пока не доставил. И это с учетом не только возраста, но и пробега, и в целом не самой легкой жизни: в дальневосточный период на машине накатали немало, к тому же частенько ездили по трассе Хабаровск – Ванино, где достаточно тяжелая дорога шла в те годы через горы почти без асфальта.

В движении

Стойки у машины уже были заменены, и новые газовые амортизаторы сделали ее жестковатой. Это заставляет сильнее, чем на стоке, притормаживать на неровностях, но в обмен дарит весьма приятную для «рабочей лошадки» рулежку. Не спорт, безусловно, и даже не «около», но машина не ощущается размазанно-никакой, а кажется вполне собранной в маневрах, насколько это в принципе возможно с простейшим МакФерсоном и задней полузависимой балкой. От упора до упора рулевого колеса – каноничные 3 оборота, но выворот колес хорош для переднеприводника: развороты в узких городских пространствах не напрягают лишними приемами. Шасси хорошо держит и магистраль, не страдая от порывов ветра и колейности.

Двигатель со скромными 105 лошадиными силами является в определенной степени шаблоном для миллионных тиражей недорогого и экономичного B-сегмента, и машины такой мощности по сей день выпускаются многими производителями. Крутящий момент у Sunny также невелик – 135 Нм, а достигается на типичных для атмосферных «полторашек» четырех тысячах оборотов. Так что скромную динамику машина компенсирует в основном за счет возможности отключения кнопочкой на набалдашнике рукоятки КП высшей, четвертой передачи. В «трехступенчатом варианте» Sunny становится вполне живеньким и отзывчивым на педаль, не имеющую электронных задержек благодаря классическому тросовому приводу. В городской среде и на типичных скоростях до 60-70 км/ч машина без труда держится на равных со многими современными полуторалитровыми «турбокитайцами», чьи моторы, дополненные вялыми электронными педалями газа, малоэффективны на низких оборотах.

Расход по трассе – не более 8 литров, если ехать быстро. В городе – около 10, если, опять же, ездить активно. Бензин двигатель готов есть как 95-й, так и 92-й, но на последнем машина вяловата.

История модели

Принято считать, что у Nissan Sunny было 9 поколений, захватывающих период с 1966 по 2004 годы. Последнее, девятое поколение выпускалось с 1998 по 2004, после чего полноценную хронологию модели можно назвать прервавшейся, поскольку условная десятая генерация уже носила имя Sunny только для китайского рынка, а во всем остальном мире была более известна как Versa или Almera. В Японии же на смену Sunny пришли Nissan Tiida и Bluebird Sylphy, что ознаменовало конец 38-летнего периода производства.

Традиционно Sunny был ниссановским вариантом самой массовой модели Toyota – Corolla, соответствуя ей в плане компоновки, габаритов, агрегатной и опциональной насыщенности. И Sunny, и Corolla с пятого поколения из заднеприводных стали переднеприводными. Правда, Sunny сделал это на два года раньше Toyota – в 1981, и оставался таковым до конца. Практически во всех последних поколениях Nissan Sunny был представлен исключительно в виде четырехдверного седана. Универсалы и купе существовали на разных рынках и в разных поколениях, но их старались обособлять от основной линии Sunny в плане нейминга и дизайна экстерьера, хотя в целом это были одинаковые автомобили.

Строившийся на массовых и недорогих платформах, Sunny не хватал звезд с неба, но уверенно выполнял роль простой недорогой машины, за что и ценился. Например, седьмое поколение, снятое с конвейера в Японии в 1993 году, успешно производилось в Мексике аж до 2017 года, будучи нарасхват у небогатой публики вообще и таксистов в частности благодаря надежности, неприхотливости и дешевизне обслуживания.