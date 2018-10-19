Но они держатся: тест-драйв обновленного Mitsubishi Outlander

Но они держатся: тест-драйв обновленного Mitsubishi Outlander

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«Денег нет, но вы держитесь» - это и про Mitsubishi Motors тоже. Вот сумели вывести на рынок Eclipse Cross и запустить сборку в Калуге нового Pajero Sport — и слава богу, а пятым Pajero пока что и не пахнет, да и следующему поколению Outlander пора бы уже появиться на свет... Но вместо него — обновление, причем в достаточной степени косметическое, не затрагивающиее силовые агрегаты - только подвеску.

Впрочем, всё не так уж и плохо. Mitsubishi сумели восстановить продажи почти до докризисного уровня. За три квартала 2018 года было реализовано 31 203 автомобиля с тремя бриллиантами на облицовке, что означает рост на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но если два года назад Outlander нес бремя «кормильца марки» практически в одиночку, и на его долю приходилось чуть ли не 80% реализованных автомобилей, то в этом году картина выглядит несколько иначе. На Outlander приходится порядка 55%, еще 20% обеспечивает “и.о. флагмана” в лице Pajero Sport, а вот все остальное примерно в равных долях делится между вернувшимся на наш рынок ASX, L200 и новичком Eclipse Cross. Ну а замыкает список отправленный в «действующий запас», но не в отставку Pajero IV. Бывший флагман все еще пользуется определенным спросом (за 9 месяцев 2018 года было продано 344 таких внедорожника), так что модель будет оставаться на нашем рынке до конца следующего года, то есть до тех пор, пока будет действовать сертификат одобрения типа транспортного средства без системы «Эра-ГЛОНАСС».

Mitsubishi Outlander сбоку белый

Mitsubishi Outlander спереди Mitsubishi Outlander сзади

В любом случае, становым хребтом линейки Mitsubishi в России был и остается Outlander. На сегодня он прописался в первой пятерке среднеразмерных кроссоверов зарубежных марок, уступая по продажам Toyota RAV4 и VW Tiguan, но опережая Nissan X-Trail и Mazda CX-5.

Очередное обновление. Что изменилось?

Образ автомобиля остался неизменным, но хромированные поперечные планки стали матовыми и приобрели более графичные очертания, а нижние накладки на бамперы стали массивнее. В итоге хрома стало даже больше, а вот блеска — меньше.


Но есть вещи и поважней макияжа. Например, вся головная светотехника, включая фары ближнего и дальнего света, стала полностью светодиодной, а это означает и больший срок службы источников, и свет, близкий по характеристикам к естественному. Правда, этой модной новинкой щеголяют только версии 2.4 Ultimate и 3.0 GT. На «младших» комплектациях все осталось по-прежнему.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander фары (2) Mitsubishi Outlander противотуманки Mitsubishi Outlander фары

Изменения в интерьере тоже не назовешь революционными, но, тем не менее, они достаточно важны. Во-первых, изменился профиль передних сидений: на их спинках появилась более развитая боковая поддержка. Во-вторых, конструкторы услышали, наконец, нарекания на отсутствие подсветки на многих кнопках, прежде всего — на ответственных за управление стеклоподъемниками, и исправили этот недостаток. Кроме того, все стеклоподъемники получили автоматический режим.

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Отдавая должное нынешней «цифровой реальности», конструкторы перенесли USB-разъем на переднюю панель и добавили еще один, для пассажиров второго ряда. Наконец, некогда больной для Mitsubishi вопрос о шумоизоляции. Понятно, что времена, когда про Outlander писали, что «шумоизоляции нет вообще», что « огромные панели дверей без ребер жесткости звенят, как пустое ведро», давно ушли в прошлое, и основные проблемы были решены еще в ходе рестайлинга 2015 года. Однако акустический комфорт повысили и в этой итерации, добавив “шумки” в задней части салона, что ощущалось даже при езде по асфальту на шипах (мы тестировали Аутлендер в Сибири, там уже почти зима).


Привыкайте к вариатору

Поскольку линейка двигателей и коробок осталась неизменной, то и о динамических характеристиках обновленного Outlander я не могу сказать ровно ничего нового. Наиболее интересной остаётся версия GT с 3-литровым V6 и 6-ступенчатой гидромеханикой. Впрочем, и 2.4-литровый мотор в паре с вариатором тоже позволяет чувствовать себе весьма уверенно и в городе, и на трассе. При старте с места ускорение напористое и плавное. А вот поведение вариатора на обгонах поначалу кажется несколько непривычным: ты «открываешься», обороты растут, а вот скорость какое-то время остается прежней. Но затем автомобиль начинает быстро разгоняться, причем разгон продолжается даже пару секунд после того, как ты снял ногу с педали газа!

Mitsubishi Outlander на трассе

Mitsubishi Outlander
Заявленный расход на 100 км при 2.4 л CVT 164 л.с.
Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л
10 6,5 7,8

В плане управляемости Outlander тоже не преподнес никаких сюрпризов. Я в очередной раз убедился, что система S-AWC дает водителю комплектаций GT ряд существенных преимуществ по сравнению с другими версиями, оснащенными «обычной» системой полного привода, прежде всего — за счет контроля вектора тяги в поворотах. Происходит это так: в начальной фазе, при выходе на дугу, электроника подтормаживает внутреннее переднее колесо для создания разворачивающего момента. В апексе система начинает увеличивать момент на задней оси, а на выходе из поворота, когда вы уже распускаете руль, она еще и добавляет тяги на внешнее переднее колесо, не позволяя машине слишком распрямить траекторию.

Тут вам не там

В принципе, на управляемости могли бы сказаться и изменения в настройке подвески. Тем не менее, установка амортизаторов увеличенного диаметра должна была, прежде всего, улучшить демпфирование и обеспечить повышенный комфорт при движении по неровностям на малой скорости. Кроме того, чем больше диаметр амортизаторов, тем позднее они перегреются при высоких нагрузках, например, если вам придется «дубасить на все деньги» по «гребенке».

Mitsubishi Outlander три четверти

Возможно, если бы я, как это водится во время журналистских тестов, в основном находился либо за рулем, либо в «штурманском» правом переднем кресле, то я бы подтвердил: да, плавность хода несколько возросла, а вот траекторная устойчивость нисколечко не ухудшилась. Но так уж получилось, что нас в автомобиле было четверо, и значительную часть маршрута мне пришлось провести на заднем диване. В общем, могу утверждать абсолютно ответственно: ощущения на первом и на втором ряду различаются самым кардинальным образом!


Клиренс
215 мм

Садишься спереди — все отлично, автомобиль идет как по рельсам, вертикальные ускорения кажутся вполне нормальными для движения по не самому ровному асфальту. Пересаживаешься назад — и очень быстро начинаешь чувствовать раскачку, и в продольном, и в поперечном направлении. При этом модель действительно ориентирована на семейную эксплуатацию, и ни я (со своими 182 см), ни мои коллеги еще более высокого роста не ощущали недостатка пространства. Там вообще неплохо, на заднем диване, а детишки теперь в дороге еще и на планшете играть могут без ограничения времени — появившийся USB-слот это позволяет. Если, конечно, их не начнет укачивать — тогда им точно будет не до компьютерных игр. Словом, инженерам Mitsubishi стоит еще повозиться с настройкой подвески Outlander — автомобиль этого явно заслуживает.

Поговорим про котиков

Аутлендер любят за сравнительно просторный салон и большой багажник, а ещё — за возможность кормить рядные четверки 92-м безнзином на вполне легальных основаниях.

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Неплох и внедорожный потенциал. Да, из-за длинной колесной базы Outlander имеет довольно скромные показатели геометрической проходимости. Но в компании всегда обращают внимание на тот факт, что углы въезда, съезда и рампы равны между собой и составляют 21 градус. Специалисты Mitsubishi любят повторять, что Outlander — он как кот, если просунул куда-то голову, то и остальное тело пройдет. Применительно к автомобильной жизни это означает, что если вы проехали через препятствие и не оторвали передний бампер, то и на брюхо вы, скорее всего, не сядете, и задний бампер останется целым.

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Естественно, кроссовер никоим образом не рассчитан на участие в трофи-рейдах, но с справиться раскисшей грунтовкой он вполне способен, и даже влетев в какую-то засаду, он может выбраться из нее самостоятельно, без помощи буксирного троса и народных методов типа «раз, два, взяли!». Главное — не забыть, где расположена кнопка отключения ESP — с водительского места ее практически не видно.

Mitsubishi Outlander (2.4 CVT)
Краткие технические характеристики
Габариты (Д х Ш х В), мм:
4 695 x 1 810 x 1 703
Мощность:
167 л.с.
Максимальная скорость:
198 км/ч
Разгон до 100 км/ч:
10,5 сек
Трансмиссия:
вариатор
Привод:
полный
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Ну и наконец, самый болезненный вопрос — вопрос о цене. Увы, автомобили у нас медленно, но верно дорожают, и Outlander не стал исключением. Все комплектации, от начальной Inform 2WD с двухлитровым мотором до топовой GT с двигателем объемомV6 подросли в цене ровно на 50 000 рублей, то есть самый дешевый Outlander теперь можно приобрести за 1 639 000 руб, а самый дорогой — за кругленькие 2 400 000. Но судя по темпам продаж, покупателей это не останавливает…

Из истории

Первый кроссовер с таким названием появился в 2001 году (у себя на родине он носил имя Airtrek). Второе поколение модели, получившее через какое-то время добавку XL к своему имени, выпускалось с 2005 по 2012 год, набрало серьезную популярность как у нас в стране, так и во всем мире, и послужило основой для двух моделей-близнецов, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Дело доходило до того, что очередь ожидания растягивалась у на на 3-4 месяца, и в 2010 году в Калуге была организована крупноузловая сборка.

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Mitsubishi Airtrek '2001–05
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Mitsubishi Outlander '2003–06
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Mitsubishi Outlander '2005–12

Наконец, в 2012-м настало время появиться на свет третьему поколению модели. В апреле началось ее производство в Японии, в августе автомобиль был официально представлен в России, и уже в ноябре на заводе ПМСМА Рус в Калуге стартовало производство полного цикла. Локальная сборка позволила предлагать автомобиль по весьма привлекательным ценам, а это, в сочетании с отменными потребительскими качествами кроссовера, предопределило его популярность. Автомобиль предлагался с тремя вариантами двигателя. Двухлитровый 4B11 (146 л.с., 196 нМ) и 2.4 — литровый 4B12 (167 л.с., 222 нМ), агрегатировалнные с бесступенчатой трансмиссией Jatco CVT 8) выступали в роли ну «хлеба с маслом», а в роли флагмана линейки, а заодно и ложечки икры, выступал Outlander GT с трехлитровым V6 6В31 (227 л.с., 291 нм) и шестиступенчатой гидромеханикой.

Mitsubishi Outlander Worldwide '06.2012–14

Mitsubishi Outlander ‘2012–14

В 2014 прошло небольшое обновление, а в 2015-м внешность автомобиля изменилась весьма радикально. Дизайн третьего Outlander всегда поругивали за некую безликость и одутловатость, и злые языки даже прилепили автомобилю кличку «грустный самурай». Но в 2014-м передняя часть машины получила агрессивное оформление в корпоративном стиле Dynamic Shield, с характерными хромированными «жвалами», а флагманские комплектации GT — еще и новейшую систему полного привода S-AWC, которая не только имела дополнительный режим «Снег», но и обеспечивала управление вектором тяги.

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Mitsubishi Outlander '2014–15
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Mitsubishi Outlander '2001–н.в.

Наконец, в 2016-м на автомобилях российской сборки появился причитающийся кроссоверам этого класса набор электронных средств обеспечения активной безопасности, включая системы контроля за полосой движения, слепых зон, а также адаптивный круиз-контроль.

Mitsubishi Outlander

Теги: Новые авто , Новые авто , Одиночные , внедорожник , внедорожники , городские кроссоверы , кроссоверы , японские автомобили , японские внедорожники , японские кроссоверы , Mitsubishi , Outlander
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