Культовый ретромобиль можно не только холить и лелеять, выезжая лишь в теплые и сухие деньки, но и гонять его, как в молодые годы, по горным серпантинам и с тяжелым прицепом. И все это – без серьезного капремонта и после 20-летнего простоя в гараже!

Владелец – Юрий Дегтярев, 50 лет, г. Москва, работает в компании Ozon.

Автомобиль – Oldsmobile Custom Cruiser, фуллсайз универсал, 1983 год, 2 поколение (1977-1990).



Рассказывает Юрий:

– Этот автомобиль я приобрел года три назад после долгих поисков. Собственно, искалась не конкретная модель, а просто старый рамный «американец» в отличном состоянии за умеренные деньги. Поиски подзатянулись года на три, но в итоге искомое было обнаружено через сайт объявлений в Майкопе. У машины любопытная судьба. В 1991 году предыдущий хозяин купил ее в Финляндии. Автомобиль был приписан к тамошнему посольству США и, видимо, отслужив свой срок, оказался выставлен на продажу. Его привезли в Майкоп, однако от большого восхищения и уважения практически не стали эксплуатировать. Пару раз владелец с супругой ездил на нем на море, после чего заурядно пользовать такой авто показалось ему неправильным, и он… ездить на нем перестал вовсе! А в 1998 году даже снял с учета, чтобы налоги не платить.

Уже в наше время авто выставили на продажу внуки, причем в состоянии, как есть – из гаража, не запуская мотор. Я приехал на осмотр, убедился, что кузов и салон находятся в превосходном сохране для своих лет и тем более – по меркам московского климата! О состоянии машины говорили и родные колеса 80-х годов, и отсутствие потертостей на руле, рукоятке КПП, водительском сиденье – пробег в 47 000 миль был явно нескрученным. Просили 900 000 рублей, но сторговались на 750 000, и я забрал «Олдса», даже не заводя, сочтя, что с мотором и трансмиссией я запросто разберусь, ибо в таком возрасте главную ценность представляет кузов. А он не требовал никаких существенных вмешательств, кроме замены пары мелких пластмассок, которые просто рассыпались от жары, став хрупкими – все же южный регион, железный гараж…

В итоге машину на эвакуаторе довезли до Ростова-на-Дону, откуда она на автовозе отправилась в Москву.

Снаружи

Несмотря на колоссальные по современным меркам длину и массу, а также «по-катафалистому» приподнятую в задней части крышу, автомобиль не выглядит ни мрачным, ни бегемотисто-неповоротливым. Во втором поколении Oldsmobile Custom Cruiser стал несколько строже в линиях, избавившись от лишнего китча и от закрытых арок задних колес, которые ему совсем не шли.



В результате, даже несмотря на многочисленные рубленые грани и острые углы, машина смотрится легкой и «катучей» – ее гораздо легче представить в роли грантуризмо, с попутным ветром пересекающего Америку по Route 66, чем в качестве набитого визжащими детьми и мешками со жратвой из Walmart «сарая»... Впрочем, последнее все же имело место существенно чаще, ибо маркетинговая концепция универсалов в те годы подавала их в первую очередь как семейные машины, автомобили для домохозяек и предшественников минивэнов.



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Главная гордость этой модели – культовая «деревянная отделка» по бортам! Невероятное явление в автомобильном дизайне – нелепое, наивное, но удивительно милое! В нем – вся абсурдность моды, как в капле воды под микроскопом: сперва деревянные двери и крылья делали в силу невысокого уровня развития технологий на заре автомобилизма, потом это веяние удержали на плаву первая и вторая мировые войны с их дефицитом металла, затем дерево во внешней отделке стало признаком отдельных премиальных моделей (уже странно), ну и закончилось все модой массового масштаба с подменой природного материала на простенькую пленочную оклейку…



Кстати, это покрытие представляет собой ламинированную металлическую фольгу с нанесенным принтом, а не виниловую пленку, как многие думают!



Задняя дверь откидывается вниз, образуя мощную «лавку», поддерживаемую толстым стальным тросиком-оттяжкой. Удобно для того, чтобы порыться в каких-то сумках и баулах, что-то найти или, например, расставить примус, чашки, бутерброды и позавтракать в пути. Кто-то скажет, что такой откидной борт изрядно затрудняет приближение к дальней части багажника, чтобы подтащить к себе ту самую нужную сумку… Да, но в Oldsmobile Custom Cruiser дверь оснащена гибридными замками, позволяющими как откидывать ее вниз, так и открывать вбок! Первое делается с помощью внутренней ручки, второе – с помощью внешней.



Эта роскошь, к слову, на самом деле – полная ерунда по сравнению с задней дверью первого поколения «круизера», именуемой «clamshell»! Та дверь открывалась полностью электрическим приводом, причем гнутое стекло уезжало вверх, под потолочное покрытие, а нижняя металлическая створка опускалась вниз под бампер. Такие же были у Buick Estate Wagon, Pontiac Catalina Safari Wagon и некоторых других универсалов того времени. Погуглите GIF или видео, как это работает – будете шокированы технологиями начала 70-х…



Возвращаясь к нашему сегодняшнему экземпляру: в пятой двери у него установлено электрически опускаемое безрамочное стекло. Для езды с ветерком – никакой люк и рядом не стоял!



На задней части крыши расположен красивый алюминиевый багажник с интегрированным спойлером для защиты от грязи стекла задней двери, не имеющего «дворника»:



Внутри​

Торпедо, отделанное искусственным шпоном «а-ля орех», воистину монументально! Подобная консоль хорошо смотрелась бы в гигантском многотонном грузовике. Эдакий «зиккурат», с которого, увеличь его в размерах, можно перед толпами солдат объявлять мировую войну. Пустого места на торпедо – масса! С такими масштабами его нужно было либо оснащать более крупными ручками, кнопками и дефлекторами, либо просто увеличить вдвое их количество…



Штатная музыка с кассетным проигрывателем и пульт управления кондиционером:



Руль – с регулировкой по вертикали. Электрические приводы управляют всеми стеклами (включая уже упоминавшееся стекло пятой двери) и передними креслами. Вакуумная система – круизом и распределением потоков воздуха. Отдельная история – омыватель фар: он выполнен в виде ручного насоса, нагнетающего воду к четырем форсункам после интенсивного нажатия на рукоятку помпы. Источником воды служит мягкий (!) бурдюк-грелка под капотом, как у первых ВАЗ-2101. Давление в такой системе, конечно, низкое, и струйки воды способны сбить лишь свежую грязь или снежную кашу. Но в целом-то каков сервис для машины, разработанной в 1977-м, а?!



Отделка салона – велюр и винил:



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Oldsmobile Custom Cruiser – восьмиместный автомобиль. По три человека могут сесть на первом и втором рядах плюс два дополнительных сиденья прячутся под полом багажника. Если же опустить все сиденья, кроме переднего ряда, то сзади образуется просто нереальный по объему и длине грузовой отсек с ровным полом. Можно положить матрас и с комфортом спать (и не только спать...), а можно ехать втроем и перевозить запредельное для легкового автомобиля количество груза.



Железо​

Силовой агрегат этого «Олдса» – весьма скромный на фоне того, что в гамме его моторов были и 7,5-литровые... Тут он представляет собой комбинацию 5-литрового V8 на 140 л.с. с четырехкамерным карбюратором Rochester QuadraJet и 4-ступенчатой автоматической КПП THM-200-4R, сменившей в 1981 году 3-ступку от первого поколения «круизера». Самый слабый из доступных, этот двигатель тем не менее относится к собственному и весьма продвинутому олдсмобилевскому семейству моторов Rocket. Второе поколение Custom Cruiser, в общем-то, стало последним автомобилем, использующим собственные моторы Oldsmobile, – после него моторное подразделение марки было расформировано, и на дальнейшие модели уже ставились двигатели Chevrolet…

Привод, естественно, на неразрезной задний мост на пружинах. Передняя подвеска – классическая двухрычажка, тоже на пружинах. Тормоза по кругу дисковые. Рулевое управление – с червячным редуктором и ГУРом.



После доставки автомобиля до дома началась техническая ревизия, к счастью, завершившаяся достаточно быстро.



Юрий вспоминает:

– Тёк изо всех щелей карбюратор, но это оказалось единственной проблемой по двигателю. Ремкомплект для него купили сразу прямо в России, безо всяких заказов и ожидания, и мотор заработал. А вот коробка признаков жизни почти не подавала, масло в ней загустело до состояния мёда… В итоге свежеоткапиталенная аналогичная АКП была найдена в Санкт-Петербурге, куплена за 50 000 рублей и по-быстрому заменена. Помимо этих мероприятий в машине были сменены все рабочие жидкости, прокачаны тормоза с заменой колодок и почищена электрика – от многолетнего простоя сбоили дворники, мерцал свет, заикалась музыка. И, да, был еще поставлен фаркоп (о котором ниже) – без колхоза, старый американский – в штатные, изначально усиленные для его установки места.

В движении

Несмотря на то, что во втором поколении Custom Cruiser стал короче на 11 дюймов и по колесной базе, и по общей длине (что, в общем, не вполне типично – чаще бывало наоборот), он остался гигантом. Более 5,5 метра в длину с огромными свесами спереди и сзади – за его рулем ощущаешь себя пацаном, забравшимся без спросу в папкину тачку! Это же определяет и первые ощущения от вождения – сложность в определении габаритов, неуверенность из-за явно недостаточных по размеру боковых зеркал. При том что, когда осваиваешься, понимаешь, что машина довольно маневренная для такого крокодила: большой выворот колес и обильное остекление позволяют адаптироваться к ней достаточно быстро. В конце-концов, в 60-70-х на таких линкорах лихо катались американские домохозяйки без каких-то особенных затруднений – уж нам ли робеть?

Во всем же остальном этот «американец» – характерное дитя своего времени. Мощная тяга на низах, вращаемый пальцем руль без выраженной обратной связи, глотающие всё, не жуя, передние пружины и задние продольные рессоры, сильные клевки носом при торможениях и пугающая боковая раскачка. Из не вполне характерных деталей – отличные и совсем не ватные тормоза, ставящие машину буквально колом при уверенном нажатии, а также превосходная шумоизоляция толстенных дверей и подобного матрасу потолочного покрытия. Через них едва-едва пробивается вкусный рык младшей «ракеты», которая хотя и не может похвастаться объемом и силами на фоне остальных собратьев из всей доступной для «круизера» линейки моторов, но при этом является и остается честным V8 со всеми полагающимися ему «половыми признаками»!​ ​Интересно, что новый владелец этого дредноута не стал запирать его в унылом коллекционном гараже, балуя только редкими выездами на солнечные выходные, а дал практически полную волю. Так уж получилось, что основной круг общения Юрия по интересам к заокеанским машинам составила не отечественная тусовка американоводов, а коммьюнити крупнейшего белорусского клуба «АвтоАмерика». Благодаря их тесным связям с Европой Юрий был приглашен на ежегодную выставку Concursul de Eleganta Sinaia событие класса А в рамках календаря FIVA, главной авто-ретро-организации мира.

Это мероприятие, проводимое аж с 1934 года, проходит в Королевском дворце Пелеш под патронажем румынской королевской семьи. На него, правда, позвали не Oldsmobile, а еще одну машину из коллекции Юрия Дегтярева – Peugeot 203 1958 года. Ну а Custom Cruiser выполнил роль ездового слона – вез владельца и «пыжика» на прицепе. Собственно, для этого и был установлен фаркоп.

Путешествие проходило в том числе и по Трансфэгэрашскому шоссе – знаменитой серпантинной дороге в Карпатах, считающейся одной из самых красивых (если не самой) трасс Европы. Эта весьма непростая для водителей дорога проложена в довольно сложных условиях и трудна для управления авто, тем более тяжелого, длинного и с прицепом. Трансфэгэраш, ввиду особых условий, открыт для движения только с 30 июня по 1 ноября, но и летом колонна белорусских и российских путешественников, едущая на Concursul de Eleganta Sinaia, умудрилась попасть на ней в сильнейший ливень с потоками грязи с гор, весьма опасный на путаных изгибах горного шоссе. Но «круизер» не подвел: и довез, и сам успешно выступил вне зачета! А Peugeot 203 получил кубок за первое место в своей номинации.

История модели

В США кузов «универсал» традиционно был чрезвычайно популярен благодаря своей практичности и специфике активного заселения пригородов, из которых их обитатели с большими семьями регулярно выбирались в мегаполисы на шопинг и отдых. Редкая модель не имела такого кузова в ассортименте – в середине ХХ века на них приходилась пятая часть всех продаваемых в США автомобилей, что при тамошнем авто-буме тех времен не может не впечатлять! Расхожим названием таких машин было «station wagon», поскольку изначально подобный кузов использовался для такси, развозивших пассажиров от железнодорожных станций.

Как часто и случается в американском автопроме, Custom Cruiser сперва был премиальной комплектацией моделей Oldsmobile, а затем выделился в отдельную самостоятельную модель. Этот «универсал» всегда входил в первую тройку-пятерку самых крупных «стэйшн вагонов» американского автопрома, что неудивительно при длине в 231 дюйм (5,87 метра) и при весе 2400 кг (максимальные габариты первого поколения)! Автомобиль имел изрядный успех, поскольку стал первым полноразмерным универсалом Oldsmobile с 1964 года. Модель жила в течение трех поколений – весьма близких по дизайну первого (1971-1976) и второго (1977-1990), а также стоящего некоторым особняком третьего. В последней генерации автомобиль выглядел уже относительно современно – округло, аэродинамично и зализанно. Правда, именно она и лишила Custom Cruiser и успеха, и места в линейке…



Третье поколение выпускалась всего лишь один год – с 1990 по 1991. И хотя тогда машина получила инжектор, подушки безопасности и антиблокировочную систему тормозов, спасти ее уже ничего не могло. Было очевидно, что время огромных полноразмерных рамных машин, включая «универсалы», ушло, и спрос на последний Custom Cruiser оказался ничтожным. Компания переориентировалась на модные тренды, выпустив в 1992 году вместо «круизера» куда более актуальные минивэн Oldsmobile Silhouette и SUV Oldsmobile Bravada.

