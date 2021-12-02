Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло… Сегодня покупать этот автомобиль с практической точки зрения в 9 случаях из 10 нерационально, и охота ведется лишь за чудом сохранившимися экземплярами, количество которых с каждым годом стремительно уменьшается.

Владелец – Фарид, 32 года, житель Москвы, работает в IT в банковской сфере.

Автомобиль – в кузове универсал (индекс S124) 1993 года, переходная модель между дорестайлом и рестайлом. Куплен в 2020 году за 665 000 рублей.

Фарид рассказывает:

– Я люблю универсалы, считаю, что это лучший кузов, максимально удобный для большинства целей. Люблю и Mercedes W124 – одну из самых удачных моделей марки, о которой миллионы людей во всем мире до сих пор вспоминают как о машине, «которой больше не будет», как об автомобиле, сделанном с любовью и по стандартам мира, еще не ставшим одноразовыми. Я долго держал подписку на новые объявления о продаже этих штутгартских универсалов – несколько лет просматривал то, что всплывало, но ничего не нравилось: достойного не было. Либо скучные серые с серыми салонами, либо (что в разы чаще) – едва живые. Неожиданно в прошлом (2020-м) году в продаже появился ухоженный экземпляр в интересном цвете «crystal green» (нечастый для 124-й модели), да еще и с редким зеленым салоном и полным пакетом всех сопроводительных бумаг, выданных при покупке первому владельцу.

Я съездил посмотреть и в этот же день купил, хотя просили за машину весьма значительную сумму, если смотреть средние цены за сопоставимые годы и пробеги. Это высокая цена, но надо понимать, что рынок таких машин на 90% состоит из убитых годами и бесчисленным множеством владельцев экземпляров, так что тут не только была «цена не в рынке», но и сам экземпляр сильно выделялся своим техническим состоянием на фоне того, что продавалось. Плюс нечастые цвета кузова и салона – автомобиль предлагался, скажем так, ценителем для ценителей. Для понимания: тех же лет ухоженный седан на механике с пробегом около 120 тысяч в прошлом году ушел за примерно 1 200 000 рублей…

Mercedes был приобретен и используется в качестве машины выходного дня в теплый период года. В свободное время Фарид понемногу устраняет в нем какие-то мелкие несущественные недостатки, приближая состояние к идеальному. В повседневной же жизни, проживая в столице, ездит на каршеринге и машину на каждый день не держит – «понимаю, что выглядит это несколько странно, но в рамках моего образа жизни и графиков такой формат мне наиболее удобен!».

Снаружи

Скажем кощунственное: у W124/S124 настолько нигде не убавить, не прибавить, как говорится, она настолько пропорциональна и гармонична в очертаниях, что даже скучновата. Поэтому многие ее сегодня любят не за комплексный внешний вид, а за набор отдельных броских фирменных элементов, которые сами по себе давно стали основой локальных культов.

Каноничная решетка радиатора даже спустя четверть века внушает уважение. Вот хитрый стеклоочиститель с «прыгающей» щеткой, именуемый «бабочкой», вот знаменитые 15-дюймовые диски-«солнышки», вот огромные пластиковые молдинги в полдвери, известные как «листва». Автолюбительский фольклор едва ли не каждой запчасти 124-го дал жаргонное имя, что лучшим образом свидетельствует о признании и любви.



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Несмотря на некоторую «танковость» в очертаниях, 124-й в кузове «универсал» не выглядит обрюзгшим и неповоротливым. Да, в таком варианте автомобиль не обладает тем запасом престижности и некоторой агрессии, свойственной поджарым седанам (у которых к тому же имелась знаменитая версия «волчок» – W124 E500 с мотором V8 на 325 сил), не имеет изящества гламурным двухдверок с индексом C без центральной стойки. Зато весь его вид излучает непоколебимую надежность семейного крейсера, способного сберечь и довезти через любые невзгоды до дома всё, что вам дорого!



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Внутри​

Интерьер этого экземпляра весьма гармонирует с экстерьером. Этот старый «мерин» очень уютный и теплый в плане ощущений. В нем нет черноты и кожаной отделки, в нем явно никогда не возили людей в лес в багажнике и не орали о срывающихся контрактах и курсах акций в огромную трубку штатной Motorola International 1000, которую опционально устанавливали на специальных подиумах у левой ноги переднего пассажира. Благодаря нежно-зеленому кузову и темно-зеленой отделке салона в машине не чувствуется тяжелой ауры бандитского или бизнес-наследия. В прошлом в ней явно звучал детский смех, собачий лай и ворчание тещи. И это хорошо!



Текстильная отделка кресел, половое покрытие, винил на дверях и торпедо сохранились просто фантастически для 410 тысяч километров пробега! Хотел удержаться от сакраментальной банальности, но не могу, ибо она на 100% справедлива – «таких уже больше не делают!».



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Внутри – все то, что долгие годы было узнаваемыми чертами породы Mercedes. Благородная отделка под орех без сутенерского китча, трапециевидный козырек приборной панели, переключатель света с оранжевой точкой, аудиосистема Becker Grand Prix 2000 с фирменным колесиком регулятора громкости «перед/зад» на тоннеле рядом с рукояткой КПП. Магнитолы Mercedes – это, к слову, вообще отдельная религия – почитайте.



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Водительское сиденье максимально электрифицировано, включая управление подголовником, а вот пассажирское полностью ручное. Плюс у водителя есть даже отдельный пультик для подкачки спинного подпора и боковой поддержки:



На заднем ряду – простор и комфорт! Колени не упираются в спинки передних кресел, а бедра не провисают благодаря очень крупной подушке дивана. Для автопутешествий лучше не придумаешь!



Грузовой трюм огромен и потрясающе рационально организован.



Во-первых, под полом находятся две ниши-«рундука». В некоторых комплектациях в них прятался третий подъемный ряд сидений, на которых пассажиры сидели спиной в сторону движения, но тут – просто ниши для дорожных полезностей.



Во-вторых, это две боковые ниши – в левой прячется полноразмерная запаска, а в правой домкрат, знак аварийной остановки, аптечка и прочие мелочи:



Из рулонного тубуса за спинкой заднего дивана можно на выбор вытянуть как цельную горизонтальную шторку, закрывающую вещи в багажнике от посторонних взглядов, так и вертикальную собачью сетку:



Для увеличения объема багажника до совсем уж неприличного можно сложить задний ряд – причем при желании раздельно. Подушки сиденья поднимаются вперед и ставятся стоймя (кстати, под ними тоже скрываются ниши для мелких вещей), а спинки, наоборот, падают, образуя своими задними стенками ровный пол.



Кстати, в торцах подушек заднего дивана есть дополнительные отверстия для подголовников. Для того, чтобы сложить спинки, подголовники нужно вынуть из штатных мест. Но чтобы они не валялись где ни попадя, для них предусмотрены временные места в поднятых подушках дивана!



Железо​

124-й за годы производства прошел два рестайлинга – в 1989 и в 1993 году. Этот экземпляр 1993 года – переходный: в нем кое-что от второго рестайла, а кое-что не изменилось. Неизменными, в сущности, остались в основном экстерьерные нюансы – черные накладки на бамперах (на рестайле их стали красить в цвет кузова), капот и решетка радиатора «старого образца», и еще несколько таких же мелочей. Ну и отсутствие передней пассажирской подушки безопасности – если говорить о внутренностях. А вот из принципиальных обновлений от рестайла машина получила новый мотор.

Если прежде на бензиновых модификациях 124-х устанавливались моторы с карбюраторами и механическими системами впрыска типа KE-Jetronic (сложными и не слишком надежными), то последний рестайл, наконец, дал полноценный двигатель с распределенным инжекторным впрыском – M111 на 2,2 литра мощностью 150 сил.

Это один из самых удачных мерседесовских моторов – чугунный, с двумя распредвалами, гидрокомпенсаторами и цепью ГРМ, выпускавшийся с доработками аж вплоть до 2006 года и даже в вариантах с механическим нагнетателем. Мотор может подъедать масло, обильно потеть, слегка шумноват, но при этом серьезных проблем он не имеет и неожиданных сюрпризов не преподносит даже на больших пробегах. Если не к «миллионникам», то к «полумиллионникам» его можно относить смело.

АКП – Mercedes 722.4, очень надежная и простая 4-скоростная коробка, управляемая, по сути, практически только вакуумом и давлением масла. Способна при бережном отношении и своевременном обслуживании выхаживать по 300-500 тысяч километров. Быстрее признаков выхода коробки из строя появляется люфт в заднем мосту.

Передняя подвеска – МакФерсон, но не тот типичный, наиболее распространенный и всем знакомый в виде пружины вокруг амортизаторной стойки. У 124-го пружины – отдельно, стойки – отдельно, что улучшает управляемость, из минусов имея только увеличенные габариты, что на крупной машине роли не играет.

Задняя подвеска – многорычажная, и из интересных систем в ней стоит отметить механизм самовыравнивания: такой ставили на 124-е в кузовах универсал для поддержания положения кузова при большой загрузке багажника. Это автономно работающая система, представляющая собой особые амортизаторы с подкачкой, куда нагнетается гидравлическая жидкость от электронасоса со вспомогательными сферическими гидроаккумуляторами с газовым подпором. Работой системы управляет клапан, связанный тягой с рычагами подвески, поднимая или опуская кузов в зависимости от загрузки салона пассажирами, а трюма – поклажей.

Знаменитая в свое время мерседесовская опция обогрева жидкости в бачке омывателя, прозванная в народе «кипятильником» – опущенная в бачок спираль из металлической трубки, через которую циркулирует горячий антифриз из рубашки охлаждения двигателя. Причем в этой системе даже есть свой отдельный крошечный термостат, перекрывающий ток антифриза при достижении определенной температуры – чтобы омывайка не закипела и не возник риск растрескивания лобового стекла в мороз.



Фарид осознанно покупал этот автомобиль ухоженным, в состоянии «из коллекции». По этой причине никаких вложений и заметных ремонтов в его руках у машины не было, да и в обозримом будущем не предполагается – тем более при его пробегах около 5000 км за лето. Работоспособно в машине все, включая заднюю гидроподвеску. Тем не менее некоторые работы проводятся – это, по сути, скорее удовольствие, нежели обуза. Менялся задний фонарь, передние поворотники, родная магнитола.



По ходовым запчастям на эту машину до сих пор никакого дефицита нет – наоборот, детали подвески, тормозной системы делает невероятное множество производителей, начиная с супербюджетных. Хотя некоторые специфические запчасти могут быть проблемой. К примеру, крепеж молдингов дверей – той самой «листвы»: их требуется очень много, они дорогие, а выбор крайне мал. Да и саму «листву», кстати, порой воруют. Или задний бампер для дорестайлингового универсала – с разборки с японской машины он может стоить 25-30 тысяч рублей, и не сразу найдешь.

В движении

К сожалению, 9 из 10 «сто двадцать четвертых» на сегодняшний день абсолютно непохожи на себя в период от рождения и до возраста лет пятнадцати. Покатавшись на них, можно удивиться: да как такой ужас мог делать Mercedes?! Увы, тут вина не Mercedes, а свойственного российской эксплуатации бесчисленного числа владельцев, неквалифицированного и недостаточного ухода и китайских запчастей по нижней ценовой планке. Из-за этого машины ощущаются совершенно неадекватными. Подвески перестают дарить комфорт и управляемость, а жигулевский карбюратор, прикрученный вместо сосущей не сколько бензин, сколько деньги системы KE-Jetronic, живет своей жизнью и чудит.

В данном экземпляре все плоть от плоти мерседесовское. И в этой 28-летней машине чувствуешь себя действительно владельцем Мерседес, со всем сопутствующим ему комфортом и качеством. Собственно, технические характеристики автомобиля не так уж впечатляют – 150-сильный мотор работает стабильно, обретя распределенный впрыск, но проявляет весьма спокойный характер на автомобиле значительной массы, и позажигать на нем едва ли удастся. Руль с червячным редуктором не слишком остр; коробка трогается со второй передачи, используя первую, только если дать педаль в пол. Но эта машина и не мотивирует к активному драйву – на ней даже отъявленный суетолог, привыкший к «турбожужжалкам», начинает ездить вальяжно, а когда приехал – не хочет вылезать из-за руля! Кресло водителя – суперкомфортное, шумоизоляция – достойнейшая, дисковые тормоза по кругу оптимально подогнаны под массу машины и динамику мотора, подвеска по-американски глотает всё, изолируя водителя и пассажиров от суровой реальности.

Маневры на парковке – просто кайф за счет фирменного мерседесовского «завала» передних колес: радиус разворота чрезвычайно мал для столь крупного авто, да и просто со стороны «выламывающиеся» колеса смотрятся завораживающе. Кстати, задняя гидроподвеска на универсалах по сути никак не сказывается на движении и управляемости – все то же самое, что и у седанов с обычными амортизаторами. Ее роль только в выравнивании кузова.

В салоне же вас не покидает то самое ощущение «так больше не делают» – добротность материалов и сборки современным машинам и не снилась. Ко всему хочется прикасаться и прикасаться – воистину изначально качественная вещь распознается в любом возрасте.

История модели

За 13 лет производства с 1984 по 1996 годы 124-е выпускались в кузовах седан, универсал, купе и кабриолет, на них появлялось огромное количество разнообразных опций, бензиновых и дизельных двигателей и трансмиссий. На 124-й семействе Mercedes впервые представил и сделал доступной сразу для всех кузовов систему полного привода 4matic, продвинутую для своих лет многорычажную подвеску, каталитические нейтрализаторы для дизелей, впервые в мире серийно внедрил 5-ступенчатую автоматическую коробку передач. Были удлиненные на 80 сантиметров версии Lang и «злые» версии с объемистыми двигателями V8. Всего с конвейера сошло 2,21 млн экземпляров.

