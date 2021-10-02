«Бывает машина, а бывает Москвич».​

Любимая поговорка владельцев

Жигулей советских времён

С первым найденным Москвичом брату повезло: владелец передумал его продавать. Но такой поворот событий отнюдь не остановил энтузиаста, который начал искать Москвичи в интернете, но строго по месту дислокации (Львов и окрестности), заодно увеличив бюджет покупки до цены более нового айфона, то есть до 600-700 долларов. И не спешите улыбаться – за эти деньги здесь, оказывается, можно приобрести вполне живой, комплектный и аутентичный АЗЛК-2140, в отличие от Жигулей! Причина очень простая: полное отсутствие запчастей. И если в случае с Жигулями любой модели и даже пятидесятилетней давности достаточно иметь техпаспорт и моторный щит, чтобы за полчаса в ближайшем автомагазине набрать запчастей и собрать из них недостающую «классику», то с Москвичом этот номер не пройдёт в принципе.

Со второго раза Москвич купить все же удалось, и вскоре у брата на руках оказался не только желтый седан, но и свежеполученный техпаспорт.​

На фото всё выглядело достаточно неплохо 1 / 5 На фото всё выглядело достаточно неплохо 2 / 5 На фото всё выглядело достаточно неплохо 3 / 5 На фото всё выглядело достаточно неплохо 4 / 5 На фото всё выглядело достаточно неплохо 5 / 5

Благо, он всё-таки услышал мои отдельные ремарки и внял им, рассчитавшись за машину уже после того, как убедился, что у неё всё в порядке с регистрацией и её можно снять и (главное!) поставить на учёт. Именно это он и сделал, расставшись с 550 кровными «баксами».



Что же он получил за свои деньги? Ранний сороковой Москвич жизнерадостно-лимонного цвета и 1980 года рождения. Надо же, судя по записи в ПТС, он даже на месяц старше меня!



Олимпийский Цитрон – это название тут же приклеилось к машине с моей подачи. Итак, 41 полный год, из которых каких-то первых тридцать семь лет Москвич был в руках одного владельца и проехал в общей сложности около 130 тысяч километров. Это ли не удача?



Думаю, 40 лет назад наш Москвич выглядел примерно так. К слову, в разные годы их красили минимум в четыре оттенка желтого – Крон, Мимоза, Янтарь и Цитрон​

Второй владелец, впрочем, тоже оказался не «тюнером», а довольно грамотным человеком, который приобрел машину, как сейчас принято говорить, «для души» примерно по той же схеме, что и мой брат, но, похоже, уже наигрался. Именно поэтому машина имела свежие номера и легко меняла учёт, а также не была «подзаборной», то есть благодаря небольшим вливаниям сохранила способность к передвижению и предлагалась по сходной цене. Из явных плюсов можно отметить преимущественно родную краску, пусть и заметно тронутую... назовем это патиной времени. А увидев на фото колпаки на колёсах и родной салон (не считая врезанного медиаресивера вместо пепельницы), я понял, что братец-то не промах! Ведь за те деньги, которые он отдал, этот Москвич в принципе всегда можно продать. Наверное. Но это не точно.



Пепельницу за 300 рублей я нашел в интернете вместе с «бородой»



Изучение фото дало понять, что наш Цитрон обладает полным комплектом ранних москвичевских регалий-артефактов, о которых знал даже такой далёкий от Москвичей человек, как я. "Черная задница", форточки в передних дверях, шильдик "1500" под задним фонарём, надписи "MOSKVICH 1500" на передних крыльях, колпаки, ранние вентиляционные решетки на задних... В общем, это никак, далеко и совершенно не капсула времени, но довольно интересный аппарат! Особенно если ты автожурналист и к своему стыду и счастью одновременно за сорок лет жизни практически не имел дела с продукцией завода, аббревиатуру которого злые языки в советское время расшифровывали как Автомобиль, Заранее Лишенный Качества

Москвич не просто неплохо сохранился, он еще и аутентичен! 1 / 7 Москвич не просто неплохо сохранился, он еще и аутентичен! 2 / 7 Москвич не просто неплохо сохранился, он еще и аутентичен! 3 / 7 Москвич не просто неплохо сохранился, он еще и аутентичен! 4 / 7 Москвич не просто неплохо сохранился, он еще и аутентичен! 5 / 7 Москвич не просто неплохо сохранился, он еще и аутентичен! 6 / 7 Москвич не просто неплохо сохранился, он еще и аутентичен! 7 / 7

Немецкие фары FER – неужто родные?



«Экспортёр – В/О Автоэкспорт»

Итак, ответив себе на первый вопрос «Кто виноват?» (я и брат, вестимо), осталось ответить на вопрос, что делать со всем этим советским великолепием. Чинить его по месту покупки, во Львове – это слабоумная расточительность. Во-первых, без нужных знакомств затея обречена на провал: ездить по современным сервисам с просьбой починить сорокалетний Москвич так же перспективно, как искать для него запчасти в автомагазинах. Для полной объективности отмечу, что я это уже попробовал и выглядел довольно глупо. С таким же успехом можно было попробовать рассчитаться за них советскими рублями...



Единственная «запчасть», которую мне удалось купить на рынке – шильдик от «четыреста восьмого», который крепился на крышке «бардачка»

Остаётся один вариант – пригнать его ко мне, чтобы починить, точнее, профилактически перебрать у знакомого и проверенного мастера. Правда, он специализируется обычно на ВАГовских колесницах и редко берется за ремонт даже Самар с Жигулями, а тут Москвич... Выслушав лекцию о том, что это не машина, что он его не ремонтировал никогда и не будет покрывать свою любимую семью печатью позора, я всё же получил принципиальное «да». Остался сущий пустяк – чтобы автомобиль оказался здесь.



В этом месте я понял, что придётся поучаствовать в проекте и на чужой территории, то есть за перевалом, пригнав Москвич в родные края вместе с братом. Ведь, во-первых, мы в ответе за тех, кто в два раза младше нас и был при(р)учен к советским машинам с младенчества. Во-вторых, благодаря «жигулевскому» опыту все эти карбюраторы с трамблёрами известны мне не понаслышке, а у родственника руки заточены исключительно под клавиатуру для набора кода. В-третьих, я не уверен, что он умеет тормозить передачами и сможет добраться в Мукачево не только без поломок, но и без дорожных приключений. Наконец, я просто хочу! Ведь лет пятнадцать назад мне приходилось сотни раз участвовать в перегонах новых и очень дорогих автомобилей с границы на таможенный склад, что когда-то здорово щекотало нервы и будоражило душу. А чем Москвич хуже? Был еще один внутренний, мой личный довод: пару месяцев назад я едва спонтанно не сорвался на другой конец Украины за «Жигулями мечты», то есть «ноль одиннадцатой» в околозаводском состоянии, и только катастрофические проблемы с документами у той машины остановили меня от этого рискованно-привлекательного поступка. А история с Москвичом может стать своего рода «генеральной репетицией» собственной покупки. Тем более, что Львов – это не Донецк, не Киев и даже не Черновцы. По меркам Москвы и окрестностей – так, лёгкая прогулка на дачу.



Готовясь к поездке, я не терял времени даром. Во-первых, закупался специальной литературой – несмотря на явные библиографические замашки, по Москвичу у меня в технических архивах не было абсолютно ничего. За какую-то неделю я разжился и инструкцией по эксплуатации, и руководством по ремонту, и каталогом деталей. У владельца же от прежних хозяев также остались аналогичные книги, но об этом я узнал уже чуть позже.



Составив список, я уговорил (а точнее, заставил) брата закупиться самыми необходимыми эксплуатационными жидкостями и минимальными расходниками, которых должно было хватить не только на дорогу, но и на последующее ТО, а также аптечкой, огнетушителем и прочими тросами. Из явных неисправностей, уже известных мне заочно, было отсутствие ручника (о, это родовое проклятье Москвичей), неработающий фонарь заднего хода и, пожалуй, всё!



На фонаре заднего хода обнаружилось забавное самодельное «стёклышко» из оргалита. Оригинальная деталь при этом была в багажнике

Ах да, правая передняя дверь не открывалась ни снаружи, ни изнутри, но у нас же будет еще три? Потёки масла из КП за неисправность я не считаю – если из Москвича (как, собственно, и из Волги или УАЗа) не течёт масло, то оно закончилось. Правда, в первые же дни после покупки у брата пропали правые «поворотники», и замена реле ситуацию не исправила. Что ж, придётся ехать только налево, подумал я...



Постигая дзен, я вычитал в книжках, что у «сорокового» Москвича был жигулёвский замок зажигания с завода! Надо же, еще один плюс... А замки (зажигания, дверей и багажника) я хотел поменять по простой причине: ну принято было так делать после покупки и дома, и в машине. Тем более что цена вопроса – полторы тысячи рублей за всё про всё даже в случае, если это оригинальный ДААЗ... На секундочку, в случае с современными Volkswagen только сам ключ стоит тысяч 20-30.



«Он, как и я, восьмидесятого»​

И вот час настал. По ранее намеченному плану к полудню 25 сентября я должен был прибыть на вокзал Львова, который был точкой старта. Разумеется, я не мог прибыть без минимального набора инструментов (оставшихся еще от «восьмерки»), вольтметра и неиссякаемого запаса оптимизма, без которого участие в подобной авантюре было бы просто невозможным. Весь набор был при мне, а вот бегунка с крышкой трамблёра, которые я по старой памяти хотел купить и захватить в путь-дорогу, так и не оказалось в наличии, а заказывать в интернете желания не возникло. Видимо, я сильно верил в удачу. Или был слишком самонадеян?



На часах – 10:59. Поезд прибыл минута в минуту, а Львов встретил нас хмурой прохладой осени, на фоне которой ярким во всех смыслах пятном выделялся наш Москвич.



Ну привет, Львов



Обычный для российского глаза Логан (пусть и с эмблемой Дачии) органично смотрится в роли таксомотора, но возле «Ашана» мы увидели совершенно чумовое такси – ВАЗ-21013 со старыми львовскими номерами и 80-летним владельцем за рулём. Жаль, сфотографировать не получилось

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Наш Москвич по цвету один в один совпадал со львовским общественным транспортом. На заднем фоне – автобус сорокового (!) маршрута

Правда, мне сразу бросилось в глаза немного странное положение заднего левого колеса, которое могло быть связано с отгнившим креплением рессоры… Но прочь шальные мысли! Загружаюсь на правое переднее сиденье через водительскую дверь, поскольку пассажирская не открывается ни снаружи, ни изнутри.



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Что ж, так и будем выбираться из львовских каменных джунглей в сторону родного Мукачева. Трафик во Львове по-московски плотный, а водители играют в шашечки ничуть не хуже, чем в бывшей столице страны Советов! При этом машины все сплошь новые и мощные, из-за чего они появляются «просто из ниоткуда». Еще находясь на месте штурмана, посматриваю на приборы: температура стоит как вкопанная на отметке «90», а вот стрелка указателя давления масла постепенно падает на ноль, немного поднимаясь с ростом оборотов. Спрашиваю новоиспеченного владельца, когда он в последний раз проверял уровень масла в двигателе, и получаю ошеломляющий ответ – «пару недель назад». То есть только сразу после покупки.



В общем, на парковке первым делом проверяю уровень масла – на минимуме. В два прихода доливаю около литра «минералки», попутно заглядывая в расширительный бачок. Антифриза тоже маловато, поэтому доливаем и его.



Подкрепившись, выдвигаемся в сторону Закарпатья, ориентируясь по указателям на Чоп, до которого 280 км. Нам же нужно проехать чуть меньше – около 230 километров, преодолев несколько довольно крутых перевалов.



Я не смог удержаться, чтобы не купить во Львове машину и себе. Первую модельку фирмы Matchbox отец приобрёл мне в Венгрии весной 1989 года – и, представьте себе, она до сих пор жива!

Жигуль мне люб, но истина дороже​

Останавливаемся на шелловской заправке, чтобы поменяться местами. До этого я имел дело с автомобилями московского автозавода всего пару раз и почти двадцать лет назад – это был «кастом» на базе «четыреста первого» с мотором от Москвича-408 и достаточно убитый ижевский «каблучок», в котором задняя передача из-за раздолбанной кулисы включалась где-то под приборной панелью.



Разница между человеком и автомобилем на фото – без малого 20 лет

В багажнике не бардак, а стратегические запасы для приведения Москвича в порядок. Хорошо заметны новые советские подкрылки, которые мы купили за 1000 рублей

В общем, мои сегодняшние впечатления от «сорокового» сорокалетней давности будут чистыми и честными, невзирая на давнюю любовь к Жигулям первых моделей.



Адидасовская «олимпийка» и часы Casio F-91W соответствуют стилю и эпохе «сорокового»

Как на духу: по эргономике рабочего места, то есть удобству посадки водителя и взаимному расположению руля, педалей и сиденья этот Москвич на голову выше любой вазовской «классики»! Лично мне посадка напомнила первую «трёшку» BMW с индексом Е21 или «сто двадцать третий» Mercedes.



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Словом, вполне на уровне европейских ровесников, чего не скажешь про Жигули с их фирменной «раскорякой», когда по рукам сидишь ближе, чем хочется, а ноги всегда согнуты в коленях больше, чем нужно, как ни пытайся отодвинуться назад. Да и по компоновке и архитектуре приборной панели «сороковой», пожалуй, лучше и современнее «единички», с которой его роднит разве что замок зажигания и рычажки управления светом и поворотниками.



Правда, в левое наружное зеркало почти ничего не видно из-за его своеобразного положения, а правого нет вовсе… Не беда: по трассе с такой обзорностью можно смириться, ведь обгоны и перестроения нам всё равно не светят.



Двигатель запустился с пол-оборота, а москвичевская коробка передач удивила четкостью переключения. Конечно, ходы больше, чем на Жигулях, но не настолько, чтобы это мешало. Да, коробка заметно подвывает на третьей передаче, но при переходе на четвёртую звук трансмиссии стихает, чего не скажешь о двигателе. Мотор показался не просто громким, а очень громким, хотя несколько десятков километров спустя уши, видимо, привыкли.



Держу свои 70-80 километров в час, изредка разгоняясь до 90, судя по пляшущей стрелке спидометра. Ей вторит указатель топлива, трепыхающийся на максимальной отметке. Напряженно всматриваюсь в «приборку», мониторя два самых важных в этом случае прибора – указатели давления масла и температуры.



Если стрелка последнего словно приклеилась к отметке 90, то стрелка давления периодически отклоняется от «двойки» влево. Однако проверив еще дважды уровень масла во время остановок, я успокаиваюсь. Мотор действительно не греется и не стучит, а утробно ворчит, весело разгоняя Цитрона до крейсерски-олимпийских восьмидесяти. Правда, вопреки советским стереотипам, УЗАМ-412 совершенно «по-бээмвэшному» любит обороты, вынуждая всё время переключаться с третьей на четвёртую и наоборот. Ведь дорога мало того, что изобилует подъемами и спусками –впереди перевалы и серпантины!



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Позади первая сотня километров. С удивлением обнаруживаю, что, не считая уровня шума от двигателя, «сороковой» вполне комфортен для «дальняка», насколько это вообще возможно для автомобиля, выпущенного сорок один год назад. Удивительно, но ни на руле, ни на остальных органах нет и намёка на вибрации, которых я так боялся. Да и архаичное рулевое управление с «маятником» напрягает гораздо меньше, чем ожидалось. Спустя два часа после старта я понимаю, что Москвич требует от меня гораздо меньше внимания и каких-то особых навыков – точнее, он ведёт себя, как обычный автомобиль. Причем, повторюсь, куда более удобный для водителя автомобиль, чем «Жигули мечты».



Увы, на Цитроне тоже есть пятна, и я вовсе не про те точки ржавчины, которые вы можете рассмотреть на фото. С первых же километров в салоне ощущался знакомый по старым машинам запах картерных газов – не такой явный, как горелого масла, но от этого не менее неприятный. Видимо, предыдущий владелец по старой, но не доброй советской традиции бросил патрубок системы вентиляции под двигатель, превратив систему из закрытой в открытую, и газы теперь проникают в салон. Это, конечно, пока лишь мои догадки. Чтобы немного избавиться от эффекта «газенвагена», открываю боковое стекло, попутно обнаруживая, что его механический привод работает просто безупречно.



На ста тридцати километрах от Львова встречный Логан начинает мигать дальним, то ли предупреждая о полиции, то ли приветствуя нас. Ба, да это же моя машина! Родственники не выдержали и, явно не веря в успешный исход нашей авантюры, отправились навстречу.



Ни гвоздя, ни жезла​

Уже в виде мини-колонны приближаемся к перевалам и границе Львовской и Закарпатской областей. Дорога становится всё интереснее и страшнее одновременно, изобилуя бесконечными поворотами, подъемами и спусками – точь-в-точь, как этап «Альпы» в самом первом NFS. Чем круче подъемы, тем чаще приходится переходить на третью передачу, утапливая местами педаль газа в пол. Тем не менее Москвич не греется, не дёргается, а вполне нормально тянет в гору, не вынуждая переходить на вторую. В поворотах, конечно, кузов довольно сильно кренится, но ничуть не плавает.



Типичная для Львовщины ситуация: Мерседес на прибалтийских «бляхах» нарушает все возможные пункты ПДД и внаглую втискивается перед отбойником, подрезая нас

Удивляет, что, несмотря на обилие полицейских постов, которых по пути встретилось почти с десяток, нас никто и нигде не остановил – видны были лишь добродушные улыбки при виде лимонно-желтого кузова. К слову, за эту поездку мы поймали не одну одобрительную улыбку и от прохожих, которые даже поднимали палец вверх.



Словом, как я ни настраивал себя на худшее, набивая рюкзак гаечными ключами и отвёртками, Москвич за все 250 километров даже ни разу не чихнул, вызвав к себе под конец поездки заслуженное уважение. Ведь для неизвестно когда, кем и как обслуженной сорокалетней машины за 550 долларов, которую я сегодня впервые увидел, он показал себя настоящим молодцом. Если говорить начистоту, то вся непосредственная подготовка машины к пробегу свелась к тому, что я лишь проверил уровень и долил немного моторного масла.



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P.S. Уже на родной улице Репина я вылез из-за руля и понял, что, несмотря на две с лишним сотни километров, я отнюдь не вывалился из салона, а спокойно вышел и даже практически не устал! А поездка оказалась приятной и даже немножечко скучной – в хорошем смысле этого слова, конечно.

