Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сумму?

Взяв на тест Caddy пятого поколения в топовой комплектации Panamericana, я первым делом рванул к приятелю. По работе парню приходится возить по городу объемные грузы на личном транспорте. Покупать второй специально для семьи – не вариант: бюджет не выдержит содержания, мест для парковки тоже нет. Нужен один универсальный вариант. И с этим загвоздка!



Лада Ларгус слишком утилитарна, других по-настоящему вместительных «сараев» на нашем рынке не осталось. Кроссоверы С-класса навскидку солидны, но заглянешь в багажник и понимаешь – маловат. Большие паркетники фактически стоят от 4 миллионов, да и жалко их грузить: и подвеска не всегда рассчитана, и отделка «нежная». Микроавтобусы вроде Peugeot Traveller великоваты для города. Остаются каблуки – Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo. Цена приятная, все необходимые навороты есть, агрегаты надежные, предложены в том числе дизель и автомат. Но тут всего пять мест в салоне, а хочется семь. В итоге под специфические требования подходит только Volkswagen Caddy.

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Он у друга есть, уже немолодой, восьми лет от роду. Год назад, когда в Калуге стали собирать французские «каблучки», ездил к дилеру и собирался уже оформить покупку, но в апреле объявили о скором появлении у нас нового Caddy – решил подождать. Теперь кусает локти! Мол, знал бы, что так взлетят цены и будут такие дилерские накрутки, а Volkswagen затянет с доставкой «живых» машин, купил бы французско-немецкий каблук, плюнув на третий ряд. А раз уж время упущено, можно опять помечтать о новом Caddy.

Грузо-пассажирский

Интерьер машины приятеля незатейлив и аскетичен, особенно это чувствуется на фоне Caddy 2022 модельного года. Разнофактурные пластики и затейливая передняя панель однозначно смотрятся «дорого-богато», по-немецки отменно спрофилированы сиденья ErgoComfort с выдвижными ящиками, необычна и явно износостойка отделка в черно-коричневой гамме.

С конфигурацией цифровой приборки можно играть бесконечно, выводя вместо традиционных спидометра и тахометра данные борткомпьютера или же раскрыть на весь экран карту навигации. Впрочем, такие приборы по умолчанию идут лишь на Панамерикане, а в машинах попроще за них придется выложить полсотни тысяч, как влетит в копеечку и шикарная панорамная крыша с теплоизолирующим стеклом (68 тысяч рублей), и индукционная площадка беспроводной зарядки (плюс 34 тысячи рублей). Дорого? Зато машину можно собрать по своему усмотрению. Даже доступ в багажник на выбор либо с двумя задними распашными дверьми или одной подъемной.

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Минимум физических кнопок – это тренд. Здесь даже потолочный свет сенсорный! Значит ли это, что так удобнее? Мне однозначно понравилось лишь одно решение – слайдер громкости медиасистемы Discover Media с тачскрином диагональю 10 дюймов. Особенно спорным показалось управление климатом с «умным» режимом, требующим бороздить меню, даже чтобы просто уменьшить интенсивность обдува. Тачскрин после старта в холод долю секунды тормозит с откликом, да и на мокрые после очистки от снега руки реагирует не всегда. Поэтому периодически промахиваешься мимо нужного режима, например, при отключении подогрева сидений. С другой стороны, смотришь на всё это и понимаешь, за что переплачиваешь в сравнении с тем же «французами»!

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Новый Caddy предложен в России с короткой (2755 мм) и длинной колесной базой (2970 мм), и длиной кузова, соответственно, 4500 и 4853 мм. Места на втором ряду теперь больше, поскольку прибавка в колесной базе «короткой» машины относительного прошлого Caddy составляет 73 мм. Даже для такого Caddy можно заказать третий ряд и превратить ее в семиместную, но имейте в виду: места для багажа с ним практически не остается. При перевозке груза третий ряд можно не только сложить, но и довольно легко вытащить, благо сиденья облегчены по сравнению со старым Caddy. В двухместном варианте машина трансформируется в фургон с полезным объемом более 2,5 кубического метра.

Сдвижные боковые двери с электродоводчиками – это кайф! Особенно удобно при посадке в городской тесноте, да и габаритный груз через проем затащить не проблема.

Бензин без вариантов

Каюсь, я не освежил информацию по новому Caddy перед тем, как поехать за ним в пресс-парк, знаю только, что он теперь бывает только с бензиновым мотором. Поинтересовался у ребят на выдаче, сколько точно сил под капотом. «Ой, а мы не помним, надо по программе смотреть». Повертел свидетельство о регистрации – в нем с некоторых пор мощность тоже не указывают. Ну и ладно, тем интереснее будет угадать количество лошадок по ощущениям.

А поехала короткобазная Panamericana без загрузки неожиданно бодро. Мотор живет в среднем диапазоне, хотя и позволяет ускоряться с низов, не дергая лишний раз рычаг шестиступенчатой механики с отличной избирательностью. Сравнивая заочно с дизелем, тяги на низах не так много, зато и на верхах мотор не так быстро «скисает», и вибраций меньше. Весьма толково подобраны и передаточные числа, вопрос лишь к шестой передаче – она не годится для езды даже в небольшую горку.

В общем, в городе мощность ощущается как «достаточная», а вот на трассе становится понятно, что её впритык. Позже уточняю: да, тут всего 110 л.с. и 154 Нм, и это единственно доступный для Кэдди 1,6-литровый атмосферник CWVA. Коробка передач – только механика, привод – только передний.

В свое время я немало поездил на Caddy предыдущего поколения. Хорошая рабочая лошадка, но с явным грузовым привкусом. Не зря приятель, хоть и с нежностью в голосе, зовет ее автобусом. Полноприводный восьмилетний Caddy громко барабанит дизелем на холостом ходу, вздрагивает всем телом на крупных неровностях, полный привод в принципе не заточен под бездорожье, и даже с ним машина управляется неплохо, только с поправкой на рессорную заднюю подвеску.

У нового Caddy абсолютно легковой характер, поскольку в его основе – легковая платформа MQB (которую Кэдди делит, в том числе, с Golf VIII). Задняя подвеска – ура! – пружинная, усиленная и с увеличенным относительно европейских авто дорожным просветом (пусть и всего до 160 мм). Умеренно плотно, породисто машина отрабатывает среднекалиберные неровности и «лежачих полицейских». Но рессоры – это не только плавность хода, но и грузоподъемность. В данном случае формально она поменялась непринципиально: новая машина берет на борт максимум 776 кг (в грузовой версии) против 812 кг у «старушки».

Шумоизоляция пятого Caddy близка к идеалу. Рулится и тормозит машина великолепно даже по меркам обычной легковушки, кроме того, MQB – это по умолчанию электроусилитель руля, а значит, возможность привязать к нему многочисленные электронные помощники. В случае с тестовой Panamericana это парковочный автопилот Park Assist с 12 ультразвуковыми датчиками и ассистент движения в полосе Lane Assist. Работает вся эта кухня безупречно.

Берешь или нет?

Вылезать из Caddy приятелю явно не хотелось:

– Меня бы устроила вторая снизу пассажирская комплектация Life за 2,36 млн рублей. В ней есть двухзонный «климат», медиасистема с большим цветным дисплеем, электропакет, обогревы передних сидений и лобового стекла, автоматическое управление дальним светом, литые диски. Думаю, доплатил бы за третий ряд сидений 84 тысячи. Конечно, хотелось бы Maxi-версию, но это ещё 150 тысяч рублей сверху. С удовольствием взял бы какие-нибудь технологичные опции, но цены! Светодиодные фары – больше 113 тысяч, мультимедийка с «телевизором» на два дюйма больше базового 8-дюймового – сто тысяч. Даже от «металлика» откажусь, а то за него просят 61 тысячу. В общем, буду считать и крепко думать.

Что поделать, в наши непростые времена нелокализованные модели с претензией на рафинированность, мягко говоря, недешевы. Так что даже фанаты, готовые переплачивать за любимый бренд, вынуждены отказываться от любимых игрушек. Новый Caddy, увы, оказался заложником ситуации и рискует стать штучным товаром в России.

Volkswagen Caddy короткая версия (5 мест)