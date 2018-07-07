Его никогда не приглашали в нашу страну официально, но даже это не помешало ему стать звездой. Он улыбался нам с телеэкранов, вел активную светскую жизнь и был желанным гостем на любой свадьбе. Звезда кино и вечный нелегал – Lincoln Town Car III.

Снаружи

Третий Town Car начал жизнь в тени популярного Navigator, но лишь беглого взгляда на двух гигантов достаточно, чтобы понять кто тут босс. Округлые формы тоже могут выглядеть внушительно, особенно когда их носитель столь демонстративно нескромен в размерах. При этом, имея почти пять с половиной метров длины (и это короткая версия), Town Сar мастерски обходится без агрессии в облике.

Но скромностью тут и не пахнет. Огромная решетка радиатора стекает с капота на бампер, но не в силах потеснить массивные фары. Фирменные эмблемы в виде розы ветров по старой традиции Lincoln разбросаны по всему кузову. Обильно лоснящаяся хромом рамка под номерной знак сделала бы честь передней части какого-нибудь средних размеров «европейца». Что-то из этого уже встречалось на девятом Continental, но гармонично всё смотрится именно на Town Car, которому белый цвет особенно к лицу.

Внутри

За толстыми, широко распахивающимися тяжеленными дверями скрывается особый мир, поклоняющийся единственному богу — комфорту. Потому-то передней панели далеко до дизайнерских изысков, коими тешат себя европейцы. Линкольну это просто не нужно, а пассажирам, попавшим в гостеприимные объятия по-домашнему мягких электрифицированных кресел с широчайшим диапазоном регулировок, уже не интересно.

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Светлые тона отделки для Town Car строго обязательны — это усиливает ощущение простора и отвлекает от странностей оснащения. Климат-контроль в этих хоромах лишь однозонный, зато с управлением на руле. Стрелочная приборка хорошо читаема, но я скучаю по электронным изыскам предков. Зато унификация с Ford не сильно бросается в глаза, если не считать руля, постоянно маячащего перед глазами. У дверных карт оригинальная отделка с кожаными ручками и дорого выглядящей металлизированной фурнитурой. На втором ряду из удобств – только широкий подлокотник с непременными подстаканниками. Зато просторно даже для двухметрового верзилы, задумавшего сесть самому за собой. Пара таких же субъектов без проблем уместится в 585-литровом багажнике, хотя его форма так же далека от идеала, как задний номерной знак от хромированной решетки радиатора.

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В движении

Двигатель 4,6 л., 220 л.с.

Несмотря на просторный салон, Lincoln не скупится на учтивости: стоит вытащить ключ из замка зажигания – и Town Car отодвигает сиденье, дополнительно облегчая посадку-высадку. Регулировку руля только по углу наклона с лихвой компенсирует электропривод педалей. Сибаритские штучки в Линкольне органично сочетаются со старомодной техникой.

Двигатель — проверенная временем «восьмерка» Modular, перекочевавшая с предыдущего поколения со своими 4,6 литрами объема и двумя клапанами на цилиндр. С учётом тяги в 390 Нм мотор и не думает стесняться скромной мощности в 220 л.с. Ничуть не тушуется и классический четырехступенчатый автомат 4R70W, известный по целому выводку Ford 90-х годов. Передняя подвеска — независимая на сдвоенных поперечных рычагах, сзади же – неразрезной задний мост. Величественный кузов покоится на раме, закрепленный через массивные сайлентблоки.

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Стартует такой оплот автомобильного классицизма уверенно. Низкооборотный двигатель с легкостью тянет почти двухтонную махину. Низовой характер мотора без проблем обеспечивает Town Car мощный подхват на любой скорости, но торопыг Lincoln не любит. Отклик на газ происходит только спустя секунду после нажатия на педаль. Тормоза, достаточные в обычном режиме движения, в экстренных ситуациях требуют прикладывать нешуточное усилие. Стоит ли говорить, что габариты требуют привыкания и стратегического расчета – ширина кузова вплотную приближается к двум метрам, а электроскладывания зеркал «для крайних случаев» не предусмотрено.

Lincoln Town Car III

Заявленный расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 16 10 14

Руль лёгкий, но информации на нем – чуть. Ты просто задаёшь направление, а белый пароход плывёт, плавно покачиваясь, одинаково равнодушный ко всему. К ямам – благодаря подвеске, неустанно фильтрующей любые неровности. К нагрузке – из-за задних пневмобаллонов, помогающих держать стабильный клиренс, даже приняв на борт шесть человек с багажом. К любым звуковым раздражителям – за счет отменной шумоизоляции. У сидящих внутри только одна забота: выбрать себе подходящую роль. Отпетые гангстеры, финансовые воротилы, политики, селебрити или счастливые молодожены – старый хитрый Lincoln умеет очаровать любого.

История покупки

Белый Lincoln Town Car попал в Россию много лет назад. Битый в заднюю часть седан был ввезен из Финляндии и надолго поселился в Краснодаре у местного цыганского барона, который подарил его своей жене. Спустя некоторое время выкрашенный в белый перламутр Town Car переехал в Череповец, став для барона местной разъездной машиной. На обслуживание авто денег не жалели: заменили лобовое стекло, отреставрировали салон. Но деньги – это еще не все: качество сервиса, увы, хромало.

При разборе мотора для замены пробитой прокладки ГБЦ, через которую уходил антифриз, была заодно проведена замена цепи ГРМ и притирка клапанов, но правильно все собрать «мастера» не смогли. Это вылилось в постоянно появляющуюся вибрацию на холостом ходу. В таком виде в 2014 году авто было продано Алексею, большому любителю американских авто, как раз искавшему игрушку выходного дня. Видя ряд очевидных проблем, он сумел сбить цену с начальных 500 000 до 400 000 рублей.

Ремонт

С указанной проблемой Алексей разбирался долго. Бортовой компьютер постоянно выдавал несколько ошибок, связанных с лямбда-зондом, датчиком EGR и прочим. Замена свечей и катушек зажигания ничего не дала. Мастера на специализированных СТО только разводили руками. Советы сводились к переборке или замене мотора. Только в одном месте Линкольну смогли поставить правильный диагноз. Все дело было в неправильной установке цепи ГРМ: метки были сбиты на два звена цепи. После очередной замены цепи ГРМ вместе с шестернями, гидронатяжителями, башмаками и успокоителями вибрация пропала.

Другим поводом к торгу был треск в выхлопной системе, который в итоге вылился в замену катализаторов и кислородных датчиков. Кроме них, замены требовал и впускной коллектор – было принято решение поменять стандартный узел на улучшенную версию, с силуминовым корпусом термостата. Попутно заменили подшипники генератора и свечи.

Когда появились масляные подтеки в районе поддона двигателя и коробки, заменили сальник гидротрансформатора и задний сальник коленчатого вала. Поскольку коробка была снята и появился свободный доступ к мотору, почистили датчик EGR.

В подвеске менялись передние амортизаторы и стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки и шаровые в передних верхних и нижних рычагах. Задние тормозные суппорты перебрали с заменой пыльников, направляющих и уплотнителей. После того как в какой-то момент перестал включаться моторчик печки, и воздух перестал поступать в салон, был заменен блок управления отопителем.

Во время рабочей командировки в Псков при запуске мотора задняя часть Линкольна вдруг стала опускаться, делая Town Car похожим на Приору в азербайджанском стиле. Алексей решил, что виной тому была подушка пневмоподвески, но ошибся: дело было в компрессоре, где оборвало шатун цилиндра. С этим, можно считать, повезло: мастер на местной СТО, имеющий опыт оживления «упавших на брюхо» машин, смог всё починить за 3 000 рублей.

Также Алексей модернизировал выхлоп с помощью компонентов Borla, провел антикоррозийную обработку днища и оживил штатную сигнализацию, купив к ней новый брелок. Вместо кассетной деки был смонтирован универсальный «радио-Bluetooth-USB-SD-AUX» модуль. Установка выполнена с сохранением заводского вида аудиосистемы и управления с руля.

Продажа

Как бы ни нравился Алексею Town Car, с которым они немало попутешествовали по России и Скандинавии, но в 2017 году им пришлось расстаться. Lincoln все чаще стал стоять без дела, а такие автомобили должны жить полной жизнью. Приведенный в порядок седан быстро нашел сначала одного хозяина в Москве, потом другого. Но в столице Town Car надолго не задержался. Спустя год он обрёл нового владельца – Вячеслава – и вернулся в ставший родным Петербург.

Для Вячеслава Town Car — автомобиль мечты. Он с детства любит американские «фулл-сайзы», особенно Lincoln. За этим конкретным экземпляром он охотился ещё когда Lincoln был у Алексея. Ради него Вячеслав продал любимый Mercedes-Benz S500 W220. Теперь они наконец-то вместе.

Эксплуатация

Вячеславу Town Car достался с пробегом в 244 000 км. На данный момент его личный пробег слегка превышает 4 000 км. Автомобиль он планирует эксплуатировать регулярно, в том числе и зимой, но максимально бережно – для ежедневных поездок у него есть другая машина.

На данный момент Вячеслав успел провести регулярное ТО, еще один полный антикор, включая скрытые полости, заменить маслосъемные колпачки и рулевые наконечники.

Расходы

Регулярное ТО с заменой масла и масляного фильтра — каждые 6 000 км

Расход топлива в городском цикле — 16 л/100 км

Расход топлива в по трассе — 10 л/100 км

Расход топлива в смешанном цикле — 14 л/100 км

Топливо — АИ-92

Планы

Несмотря на то, что машине почти 20 лет, планов немного: необходимо заменить потёртое лобовое стекло вместе с рассохшимися уплотнителями и задуматься над обновлением ЛКП. На данный момент Вячеслав активно готовит Town Car к летнему путешествию в Краснодар.

История модели

Исполинский кузов на раме, задний привод, мягкая подвеска, комфортный салон с обилием электроприводов и безальтернативный V8 (200-239 л.с.) в паре с четырёхскоростным автоматом — представленный в 1997 году третий Lincoln Town Car полностью повторял идеологию предшественников. В основе седана и его соплатформенников от Ford и Mercury лежала всё та же платформа Ford Panther. С 2000 года стала доступна удлиненная версия.

До 2007 года Town Car производился в США, после – в Канаде. Лицензионная версия Town Car собиралась в Китае под маркой Hongqi. Со снятием модели с производства в 2011 году рамные седаны от Lincoln окончательно ушли в историю.