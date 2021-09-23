Удивительно, но руководителю самой пролетарской страны мира приглянулся в свое время самый буржуазный и самый антисоветский по своей сути автомобиль из-за океана. Однако именно эта машина сработала куда лучше дипломатической риторики, на некоторое время помирив СССР и США в 70-х и способствовав «разрядке» и подписанию договоров о прекращении гонки вооружений…

Владелец – Арам Манукян, 50 лет, житель подмосковного города Пушкино.

Автомобиль – Lincoln Continental Mark IV, двухдверное купе 1974 года выпуска, третьего поколения, выпускавшегося с 1972 по 1976 годы. Куплен в 2019 году у первого владельца в России за 750 тысяч рублей.

История покупки

Арам Борисович рассказывает:

– В моем городе жил один дедок, бывший дипломатический работник, у которого дочь и внук давно проживали в США. Соответственно, он к ним туда частенько ездил, а обратно привозил машины и запчасти, которыми годами торговал где-то на Арбате – не для денег, с которыми, судя по всему, проблем не испытывал, а в качестве хобби. Увлекался он американским автопромом, разыскивал на тамошних разборках всякие редкости. Привез в разные годы и несколько автомобилей в сборе, причем, что весьма нетипично, с полной честной растаможкой! Этого деда неплохо знали в сообществе любителей американских авто московского региона, пару раз с ним доводилось беседовать и мне. Последнюю машину, как раз эту, Lincoln Continental третьего поколения, он привез в 2006 году, но на ней практически не ездил – разок посетил выставку «Автоэкзотика», и все. Затем машина была поставлена в гараж на реставрацию и частично разобрана. Поскольку она была у владельца не одна, он, видимо, не вполне рассчитал силы, и автомобиль завис в гараже без движения на тринадцать лет.

О его смерти я узнал неожиданно – когда наследник, не имеющий особой тяги к старым автомобилям, выставил на продажу редкое купе… Несмотря на то, что длительный простой в гараже без выезда подпортил кузов, я приобрел ее, не раздумывая – купе Continental этой генерации в нашей стране редки, едва ли наберется десяток. Плюс именно эта версия купе как раз была в свое время подарена президентом Никсоном генсеку Брежневу.

Когда мы приехали на осмотр машины, первое, что впечатлило – это быстрый и легкий запуск с привезенного мной аккумулятора. Было трудно поверить, что 13 лет простоявшая без движения машина, которой на тот момент вдобавок было 45 лет от роду, заведется вообще без какой-либо возни – лишь только свежий бензин наполнит бак и топливопроводы… Скажу больше: идеально работала и коробка, хотя возраст масла в ней страшно даже представить – ну, не менее 13 лет точно, а по факту, может, и существенно больше!

Насчет уплаченной цены – нынешний владелец считает этот Континенталь очень выгодной покупкой с учетом того факта, что автомобиль на 100% легален, ибо был официально ввезен и честно растаможен. У него полный комплект документов, включая таможенные бумаги, что редкость для старых «американцев», многие из которых, что не секрет, ввозятся под донорские документы от сгнивших в России аналогичных машин… Хотя кузовные работы по восстановлению обошлись приблизительно в стоимость самого автомобиля и длились порядка восьми месяцев самостоятельной работы (без участия сервиса). Никаких кузовных деталей не меняли, а на пару прогнивших мест отштамповали и подварили заплатки. И в финале – покраска.

Сегодня эта машина используется у Арама Манукяна в качестве автомобиля выходного дня и периодически участвует в киносъемках. Например, недавно она засветилась в третьем сезоне комедийного сериала «Старушки в бегах» и сериале «Сокровища».

Снаружи

Континенталь почти всегда считался гигантом даже для избалованного рынка Америки, начав скукоживаться лишь в скаредных 80-х. В этом поколении он имеет 5,8 метра в длину, 3,226 метра колесной базы и практически 2400 кг веса! Совершенно нескромное обаяние буржуазии, согласитесь! У советского человека той эпохи, пределом мечтаний которого был 3,7-метровый Запорожец или в лучшем случае – 4,25-метровый Москвич, подобный крейсер мог вызвать буквально культурно-технологический шок… Однако в свое время главный идеолог социализма, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич, увидев Continental Mark IV, ничуть не заморачиваясь, заявил – «хочу такую!» Будем же снисходительны к нему и честны перед собой: мало кто не позабыл бы о заветах Партии, сев с горящими глазами и дрожащими коленками в этот шедевр автомобилестроения…



Окраска этого экземпляра изначально была золотисто-коричневой, но новый владелец, готовясь к перекраске, нашел в каталоге доступных цветов Continental соответствующей генерации весьма близкую, но несколько более жизнерадостную масть под названием «Австралия», и выбрал именно её.



Фирменная и узнаваемая черта практически всех поколений Continental – выштамповка под запасное колесо в крышке багажника. Причем – фальшивая, декоративная. Запасного колеса под ней на самом деле нет…



Такое решение встречается на ряде автомобилей разных брендов, но поскольку популяризатором этой фишки (не родоначальником!) принято считать Lincoln Continental, именуют ее вне зависимости от модели и марки «Continental tire» или «Continental kit» (без связи с одноименным производителем резины). Изначально идея крепить запасное колесо снаружи багажника, вертикально на заднем бампере, пришла от старых европейских спортивных машин малого класса, где в «трюме» не было лишнего места. Затем идея перекочевала на Lincoln Continental 1939 года, где ее сделали элементом стиля, а не необходимости, защитив колесо красивым жестким чехлом в цвет кузова. Причем уже к следующему поколению реальное колесо с бампера убрали, перенеся в том же положении внутрь, но сделали выштамповку на крышке багажника. Решение настолько прижилось, что дальнейшие поколения Континенталей уже получали багажник с рудиментарным «горбиком» по умолчанию, хотя колесо под ним уже и не размещалось.

«Continental tire» принято считать каноничным элементом дизайна 50-60-х, и оно частенько упоминается в песнях хип-хоп-исполнителей, на жаргоне которых именуется «fifth wheels».



Еще одна культовая деталь, неразрывно ассоциируемая со старыми Континенталями, – «моргающие глазки». Фары головного света на заглушенном двигателе закрыты шарнирными щитками, окрашенными в цвет кузова, которые с помощью вакуумных приводов-«лягушек» автоматически открываются при запуске мотора и появлении вакуума во впускном коллекторе. Бессмыслица, по-большому счету, но неимоверно стильная и прикольная! Красивое баловство, которое такой авто мог себе запросто позволить.



А вот эти крошечные овальные окошки в задних стойках называются «opera windows». Расположены они как раз напротив лиц задних пассажиров. Подобными «иллюминаторами» снабжался второй ряд сидений в дорогих и мажорных фуллсайз-купе, где они служили некоторой отсылкой к старинным конным экипажам, в которых благородная публика могла, будучи практически невидимой снаружи, вполглаза наблюдать за пролетарской чернью, двигаясь «сквозь народ». Это дизайнерское решение часто встречалось в авто 60-70-х, а затем исчезло. В каноничном виде овалов «opera windows» применялись, помимо Continental, на Lincoln Town Car, Mercury Cougar. Их вертикально вытянутые версии встречались на Chevrolet Monte Carlo, Buick Riviera Coupe, Chrysler Cordoba и т.п.



Огромная решетка радиатора с вертикальными ребрами практически копировала таковую у появившегося в середине 60-х купе Rolls-Royce Silver Shadow, поскольку создатели Континенталя всерьез рассматривали британские премиальные авто в качестве прямых конкурентов. Хотя, изучив характеристики радикально более продвинутого Silver Shadow, любой скажет, что самоуверенности тогдашнему вице-президенту Ford Motor Ли Якокке было явно не занимать!



Внутри​

Можно подумать, что внутри дорогущий Lincoln Continental обязан изобиловать разными инновационными для своего времени штучками, но нет. Какого-то феерично-необычного функционала в нем, по-большому счету, и не заметно... Из существенных опций – только климат-контроль, круиз и регулировка положения рулевого колеса. Тем не менее внутри просто безраздельно властвует концентрированная роскошь, которая выразительно ощущается даже спустя без малого полвека. Дизайн салона для самых дорогих версий Continental Mark IV разрабатывали известные модельеры и модные дома – были доступны версии от Givenchy, Cartier, Pucci, Bill Blass. В нашем случае это как раз отделка «Cartier Edition».

Расположившись в салоне, трудно сперва отделаться от ощущения, что ты самовольно уселся в кресло на экспозиции николаевского ампира в Эрмитаже, и вот-вот вбежит зазевавшаяся смотрительница, и раздастся возмущенный рёв: «да вы что же это творите, молодой человек?!!». Отделка под шпон, неимоверной ширины кресла и диван в двухцветной натуральной коже, монументальное торпедо, напоминающее шкаф-бюро в стилистике классицизма, – несмотря на возраст машины, внутри чувствуется бескомпромиссный хай-класс! Комфорт натурально президентский.

Салон автомобиля – полностью в оригинале (и даже современную магнитолу легко извлечь, вернув на место штатное радио с кассетником), за исключением белых вставок на сиденьях. Изначально белая кожа была повреждена на водительском кресле, но, чтобы не порождать диссонанса, белые элементы перетянули новой кожей во всем салоне.



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Торпедо – натуральное капище поклонения языческим детройтским богам… Есть даже специальная выдвижная иголка с автоматическим стерилизатором, чтобы извлечь из пальца каплю жертвенной крови! Шутка. Наверное, так себе...



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Кресла, зеркала и все стекла, разумеется, обильно электрифицированы. Задние пассажиры, кстати, могут не только опустить боковое стекло, но и горизонтально сдвинуть с помощью кнопочки своеобразную форточку, которую электропривод задвигает в широкую стойку крыши.



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Огромная дверь открывает комфортный проход на задний ряд, на котором пассажиры любого роста и комплекции могут запросто усесться полулёжа, вытянув ноги.



А вот, кстати, и багажник – несмотря на выштамповку в крышке, колесо тут вертикально никогда и не стояло. Штатное его положение – как в Волге 24/3110 – лежа у дальней стенки багажника. Там в оригинале для него имелись фиксаторы, хотя сейчас их нет. Зато лежит стопочка родных оригинальных «кама-сутр» по эксплуатации и обслуживанию, шедших в комплекте с машиной при покупке в салоне в далеком 1974-м…



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Если все же хочется каких-то необычных решений, то вот вам руль: на что нужно нажать, чтобы прозвучал звуковой сигнал? Думаем, что шансов угадать практически нет, поэтому сразу даем ответ.



«Кнопка» клаксона тут представляет собой сплошную резиновую полосу, образующую внутреннюю окружность обода! В толще резиновой ленты проходят две металлических полоски в непосредственной близости друг от друга, но не соприкасаясь. Поэтому посигналить можно, вообще не совершая для этого отдельных движений – просто посильнее сжав руль в том месте, где вы в данный момент его удерживаете!



Железо​

Кузов этого монстра, как и положено, стоит на лестничной раме. Привод, как и должно быть – на неразрезной задний мост. Двигатель 460 V8 – это 7,5-литровый 320-сильный мотор, самый большой двигатель для легковых автомобилей, который когда-либо производила компания Ford Motor. Тут он еще работает совместно с четырехкамерным карбюратором Motorcraft с автоматическим подсосом, хотя позже он оснащался и системой впрыска. Впервые 460-й V8 увидел свет в 1968 году в купе Lincoln Continental Mark III. От применения таких моторов на легковых авто в концерне Ford отказались в начале 80-х, но в коммерческих машинах и автодомах этот двигатель оставался до 1997 года. Мотор работает совместно с трехступенчатой АКПП C6 – простой коробкой без всякой электроники, управляемой лишь оборотами и давлением масла.

Подвеска – рессорная по кругу. Тормоза – спереди дисковые, с вакуумным усилителем, и барабанные – сзади, но с отдельным усилителем экстренного торможения на основе электронасоса, как у АБС, срабатывающего при резком и сильном нажатии на педаль.



В плане технического состояния на момент покупки машина (отслужившая 47 лет возраста и простоявшая последние 13 лет без движения) была по двигателю, трансмиссии, ходовой и прочим системам в состоянии «сел и поехал» – причем на полном серьезе, без иронии! Все те работы, которые с ней были проделаны, по сути, можно было и не делать, если не стремиться к перфекционализму… В ходовой заменили пару резинок – и все. В двигателе – прокладки головок, поддона и датчик уровня масла, где были легкие утечки и запотевания. Свечи, провода, масло – ну, это классика. И тем не менее даже мелкие работы ярко показывают, что в плане ремонта и эксплуатации владение подобным автомобилем и очень дешевое, и очень дорогое одновременно…



Практически все запчасти приходится заказывать из Штатов, с сайта «РокАвто» – известного всем любителям заокеанского автопрома американского аналога наших Экзистов-Емексов и т. п., агрегатора многих поставщиков. Детали стоят сущие копейки, но вот доставка их, увы, истинно золотая! Вот примерный список того, что заказывалось на этого «Марка», и цены.

Несмотря на исправный карбюратор, был превентивно куплен восстановленный в заводских условиях аналогичный – карбюратор на наши деньги обошелся в 6000 рублей, но доставка – в 18 000 рублей…

Шаровые опоры – по 8 долларов, крестовина – 2 доллара. Деталь в переводе на наши деньги стоит около 150 рублей, а ее доставка – 2800 рублей…

Куча запчастей в одном заказе: прокладки разные, подушка опоры КПП и т.п. Из крупного – маховик (нестабильно срабатывал стартер, изношены зубья венца), который стоит… 12 долларов! Весь набор – на 66 долларов, но доставка – 230…

Стартер новый – 40 долларов, а доставка – 200.

Виниловый верх на крышу – была найдена фабрика в США, которая уже полвека кроит и шьет «vinyl top» на классические американские машины из аутентичных материалов. В 15 тысяч рублей обошелся заказ, и в 30 тысяч – доставка.

В движении

В поездках на такой машине натурально ощущаешь себя Элвисом: поток позитивного внимания от окружающих – зашкаливающий. Все сигналят, улыбаются, показывают разные пальцы. Хотя доходит и до казусов: недавно, к примеру, на перекрестке одна девушка на соседней полосе настолько засмотрелась на Континенталь, что ударила впереди стоящую машину – к счастью, несильно… Хотя и самому расслабиться (во всяком случае, по первому времени) не удастся – к габаритам, безусловно, нужно усиленно привыкать. Поначалу крайне трудно контролировать огромный капот и нетипичную для современных машин ширину, да и обзор в наружные зеркала паршивый, несмотря на электрорегулировку, особенно в правое.

Второе по яркости ощущение после возможности представить себя рок-звездой – это невероятная тишина внутри. Буквально кажется, что едешь на электромобиле. Не утрирую и не преувеличиваю – реально! Не слышно двигателя, не слышно шума шин. Ничего не слышно. Подвеска проглатывает и растворяет во вселенной сто процентов дорожных неровностей вне зависимости от их размера, а акустические шумы напрочь вязнут в высококачественной (причем штатной, а не новоприобретенной) шумо- и виброизоляции, соответствующей премиальному уровню машины. Высокому классу автомобиля соответствует значительная толщина кузовного металла, качественная виброразвязка кузова от рамы, и даже стекла в Континентале необычные – не стеклопакеты, конечно, но увеличенной раза в полтора толщины по отношению к обычным стеклам массовых моделей. Благодаря тишине внутри, кстати, великолепно играет аудиосистема, хотя возраст ее динамиков на бумажном подвесе равен возрасту автомобиля. Звучание – концертного качества, особенно хорошо удаются рок и джаз.

Управляемость, конечно, пала жертвой комфортной подвески, габаритов и массы автомобиля – тут иначе никак, если только не применять в шасси воздушные или жидкостные системы… Руль крутится от упора до упора долгие четыре оборота, кузов клюет и кренится при любой возможности. Но на самом деле негатив в этом сегменте характеристик сильно преувеличен. На такой машине априори меняешь стиль езды на спокойно-вальяжный – в подобном режиме резким маневрам просто нет места, и от периодической раскачки даже получаешь удовольствие – прикольно же! Хотя на прямой без каких-либо усилий и компромиссов можно «дать копоти» с 7,5-литровым V8, и в светофорных гонках «Конти» продемонстрирует фирменную выштамповку на багажнике девяти из десятка соперников, случайно встреченных в городе и остро отреагировавших на провоцирующее рычание со стороны..

Еще один любопытный момент – работа автоматической трансмиссии. Вот хотите – верьте, хотите – нет: на наш тест-драйв Линкольн приехал с коробкой в том же состоянии, что и на момент покупки. Нынешний владелец до сих пор (уже два года!) не поменял в АКП масло и вообще ничего с ней не делал – а машине, повторюсь уже в третий раз, 47 лет, и 13 последних ее вообще не заводили… Не сомневаюсь, что скрупулезные технари сейчас пробурчат «пару ласковых» про подобную безответственность, но факт есть факт. Сделано же так было не от желания провести лихой эксперимент на выживание автомата, а по сочетанию двух моментов – во-первых, коробку все же планировалось в ближайшем будущем профилактически перебрать в любом случае, а во-вторых, она демонстрирует настолько безупречную работу, что в нее просто не хочется лезть даже для смены масла, и эта процедура как-то сама собой откладывается раз за разом…

Так вот, коробка работает не просто мягко и плавно, а буквально как вариатор или, опять же, как на электромобиле: крутящий момент на колеса подается очень линейно, а переключения почти неощутимы и трудноуловимы! Передач всего три: первая держится километров до 50-60, вторая – до 80, далее – третья. Максимально комфортная скорость для длительных вояжей – 90-110 км/ч. На съемках в Ялте владельцу не раз доводилось ездить по крымским серпантинам, которые машина преодолевает вообще без напряга, не переходя даже на вторую половину хода правой педали и не меняя тональности мотора. Что прямо, что в крутую гору – без разницы совершенно! Разгон до 165 по GPS (больше не получилось, хотя потенциал был) – запросто. Старт со шлифовкой – элементарно, и, опять же, даже не требуется давить до пола. Тормоза неплохие, в том числе и за счет дополнительного насоса экстренного торможения для задней оси. Хотя с учетом такой массы приходится держать повышенные дистанции с попутными. Ну и расход, в конечном итоге, конечно, изрядный: по городу – 22-25 литров, по трассе на скорости около сотни – 13-14. Бензин, ясное дело, 92-й.

История модели

Традиционно купе Continental серии «Mark» делили платформу с идеологически близкими Ford Thunderbird и Mercury Cougar. Ну и, конечно, с седаном Lincoln Continental. Модельный ряд линейки Continental Mark относится к сегменту премиальных представительских авто в кузовах с двумя дверями, в которых владелец чаще сидит за рулем, а не на заднем сиденье. Если в обычном «Континентале» в кузове седан автомобилем априори управлял личный шофер, то модификации с приставкой «Марк» предназначались для удовольствия самого хозяина. Сочетание контроля над рулем без посредников и немыслимой роскоши стало причиной любви к таким машинам, скажем так, специфической публики – от хип-хоп-исполнителей и сутенеров до диктаторов банановых республик. Ближайшая и понятная многим аналогия – знаменитый «шестисотый мерседес» в России девяностых…

Шикарные купе в их каноничном и ортодоксальном виде производились с 1956 по 1998 год, начавшись с Mark II (поскольку имела места традиционная путаница с перетеканием названия комплектации в самостоятельную модель, как часто бывает) и сменив семь генераций. Путаницы добавляет тот факт, что номер, следующий после слова «Mark», не означает поколение. Поэтому этот Continental Mark IV относится к третьему, а не к четвертому, как можно подумать.

