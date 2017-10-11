Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом

Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом

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Разумеется, покупка машины с битой “мордой” – радость сомнительная. Во всяком случае, в большинстве случаев. Но вот найти признаки такого удара можно не всегда, особенно если с автомобилем поработал очень хороший жестянщик. И всё же это возможно, главное – смотреть не только снаружи, но и внутри. Ведь кроме восстановления “железа” такой машине многое пришлось делать и в моторном отсеке.

Что, если бит?

Фронтальный удар — один из самых неприятных. Ведь именно при нём страдает не только кузовное железо, но и агрегаты под капотом: почти всегда — элементы системы охлаждения, часто — навесное оборудование, иногда — коробка передач и сам двигатель. Конечно, можно встретить автомобили, которые были хорошо восстановлены и ездят так, будто ничего криминального не происходило. Но это — редкое и приятное исключение. Чаще сильные фронтальные удары не проходят бесследно.

В первую очередь, страдает кузов. Вполне очевидно, что вследствие деформации некоторые элементы (например, лонжероны) теряют изначальную жёсткость из-за нарушения геометрии профилей и рёбер. И как их ни восстанавливай, так, как было с завода, не получится.

Есть вообще радикальный метод: лонжероны могут срезать и вварить новые. И опять же: правильно обработать сварные швы могут не все. Хотя, конечно, и нормально варить умеют ещё реже. Зачастую такие швы начинают корродировать под щедрым слоем краски, причём намного раньше, чем все остальные, даже слабые, места кузова. То же самое относится и к переваренному “телевизору”, если, конечно, он не пластиковый. Вообще любой очаг коррозии, рано возникающий там, где его быть не должно (на площадке аккумулятора, кожухе выпускного коллектора, лонжеронах, “стаканах” и так далее) может свидетельствовать о том, что деталь выпрямляли. Может, хотя и не всегда.

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Второй момент — качество комплектующих, которые пришлось заменить во время ремонта. Не секрет, что мало кто ставит, например, оригинальный радиатор охлаждения — деталь эта часто дорогая, зато аналогов практически у всех радиаторов обычно много. Сколько и как будет работать “дешманский” аналог — вопрос очень интересный. Есть, конечно, и неплохие заменители, но если машину “скидывают” после ДТП, хорошие детали обычно не ставят. Главное — сделать дёшево и продать подороже. То же самое относится и к другим замененным запчастям.

Одним словом, удачная и притом битая “в морду” машина — такая же редкость для покупателя, как хороший фильм для Фёдора Бондарчука. Надеяться на это лучше не стоит. Поэтому давайте посмотрим, по каким признакам можно определить восстановленный после фронтального удара автомобиль, чтобы затем отказаться от его покупки.

Начинать осмотр надо, конечно, снаружи. Наружный осмотр — не совсем по теме сегодняшнего разговора, но давайте кратенько напомним, на что обратить внимание в нашем случае.

Перед тем как начать смотреть

Такое ответственное мероприятие, как осмотр бэушного автомобиля, нужно начинать с подготовки. Хорошее решение – найти заведомо небитую и максимально свежую машину, чтобы осмотреть её, отснять на телефон и затем использовать в качестве эталона.

Если машина, которую вы собрались покупать, всё ещё продаётся новой, решение напрашивается само собой: приходите в салон и снимаете. Если модель уже снята с производства, всё сложнее, но тоже выполнимо. Условие для успешного результата необязательное, но полезное. Далеко не всегда можно без эталона понять, что из швов и крепежа заводское, а что нет.

Осмотр снаружи

Начинаем смотреть как обычно: совпадает ли окраска на всех элементах. Смотреть под разными углами, так больше шансов заметить отличие в оттенках. И обязательно исследуем шагрень (рельеф ЛКП), покрытие должно быть везде одинаковым.

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Краска на металл и пластик ложится по-разному, поэтому иногда шагрень на бампере и крыльях (на железных) немного отличается. Это допустимо, но вот цвет отличаться не может. А бамперы придётся сравнить: на переднем и заднем краска должна лежать одинаково. Это в первую очередь относится к более-менее новым автомобилям, на “старичках” могут лежать уже два слоя краски, и сравнивать там что-то обычно бесполезно. И, конечно же, проверяем ЛКП толщиномером (при его наличии).

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Если покраска сомнений не вселила, смотрим дальше. В первую очередь нас интересуют зазоры: при сильном ударе выставить их в номинал обычно не удаётся. И если на ВАЗах эти зазоры могут быть любыми, то на приличных машинах исследуем их пристально. Что именно смотреть?

Первое — ширина зазора между крыльями и передними дверьми. Если восстановление было, особенно не очень хорошее, выставить эти зазоры идеально практически невозможно. По всей длине зазор должен быть одинаковым. И самое главное — на торцах кузовных элементов (особенно дверей) не должно быть никаких дефектов (например, сколов). Они могут появиться только в случае удара крылом о дверь в результате сильного смещения первого во время ДТП.

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Второй момент — зазор капота. Конечно, его выставить проще. Но и это не всегда возможно. А если вам говорят про пробег в 50 тысяч км, то посмотрите на болты кронштейнов капота: их на этом пробеге никто трогать не должен. Если есть на них есть следы ключей — бегите оттуда, вас обманывают.

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И, конечно, никто не должен трогать запорное устройство капота. Оно стоит спереди и при сильном ударе часто выходит из строя. Если там что-то выпрямляли или меняли — тоже бегите.

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Третье — вклейка лобового стекла. Есть, конечно, вероятность, что история про камень в лоб и КАСКО — правда, но лучше проверить. Если стекло вклеено плохо, резинки перекошены, зазоры неровные, то работали явно не специалисты дилерского сервиса. После такой работы можно даже получить течь в салоне, что печально само по себе.

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Осмотр внутри

А теперь открываем капот и смотрим внутрь. Как приблизительно (без инструментов, на глаз) оценить состояние двигателя, расскажем чуть позже. Поэтому сейчас ищем следы ДТП.

Первые следы ищем на фарах. Тут всё просто: смотрим крепления, которые не должны быть сломанными. Если всё цело, опять же разглядываем болтики на предмет откручивания. Разумеется, признаков того, что их трогали, быть не должно.

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Теперь делаем умное лицо и разглядываем фары. Тут помимо умного лица желательно иметь знания о фарах, которые должны стоять на автомобиле. Они должны быть оригинальными. Если вы не знаете, что за фары перед вами, хотя бы сравните правую и левую. Если одна из них неродная, заметить это легко. В этом поможет и маркировка, которая обязательно есть. Если её нет на стекле, ищите её на корпусе.

Кстати, если есть установленные отдельно повторители указателей поворота, осмотрите и их. Особенно то, как они стоят: ровно, без зазоров, уплотнительная резинка (при её наличии) должна тоже стоять ровно.

Далее смотрим “железо” в моторном отсеке. Вся сварка должна быть заводской, краска внутри не должна отличаться по цвету от наружной. Малейший признак работы “полуавтоматом” и покраски кисточкой — повод отказаться от машины. Всё это часто видно плохо, поэтому не забудьте взять с собой фонарик.

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В случае серьёзного ДТП неизбежно гибнут те узлы и детали, которые стоят первыми по ходу движения. В первую очередь — радиаторы и вентиляторы системы охлаждения, радиаторы кондиционеров и АКПП (опять же — при их наличии в принципе). Таких автомобилей, которые требуют замены радиаторов на третий год жизни и пробеге 50 тысяч, просто нет на свете. Поэтому в идеале надо найти маркировку на радиаторе. Иногда её можно увидеть на бумажной наклейке на пластиковых деталях радиатора. Часто их во время ремонта не убирают, поэтому  есть смысл поискать эту наклейку. Или хотя бы след от неё: если он свежий, то есть вероятность, что машину только что восстановили и теперь пытаются “скинуть”. Если же бумажка есть, а на ней есть иероглифы или надпись типа «Лузар» или «Фенокс» (поставщики недорогих аналогов радиаторов), то тихонько отступайте из зоны видимости продавца.

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Если же определить природу радиатора невозможно, посмотрите на патрубки системы охлаждения. Слишком новые, а уж тем более с китайскими блестящими хомутиками с винтиками — это плохо.

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Иногда продавец может убеждать, что радиатор погиб от камешка с дороги. В принципе, если в машине нет кондиционера и радиатора АКПП, то это возможно (в противном случае радиатор системы охлаждения закрыт радиаторами кондиционера и АКПП). Но маловероятно.

Потом так же внимательно проверяем вентилятор. Слишком новый, без пыли и грязи, должен вызвать сомнения. Так же, как и иероглифы на его корпусе.

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После радиаторов и вентилятора смотрим наиболее хрупкие детали, стоящие после них. Часто такими могут быть бачок ГУРа, бачок стеклоомывателя, генератор или насос ГУРа. Тут не всегда можно заметить аналог, но недавно установленную деталь заметить можно, особенно пластиковую. Не всегда верьте крышке расширительного бачка: она может остаться оригинальной, но закрывать собой изделие сомнительного качества.

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На всякий случай посмотрите на аккумуляторную батарею: повредить её корпус при ударе легко, а если машина не старше четырёх-пяти лет, менять её никто не станет. Исключение — автомобили с системой старт-стоп, там АКБ иногда умирают за один год эксплуатации.

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Проверяем прокладку патрубков и электрических жгутов. Все они должны проходить по штатным местам и обязательно быть закреплены заводским способом.

Напоследок ещё раз осматриваем все крепёжные элементы. Подозрительными могут быть любые болты и гайки, имеющие следы от инструментов (кроме тех, которые надо откручивать при проведении ТО, например, крышки корпуса воздушного фильтра, кожуха ремня ГРМ и тому подобных), хомуты разных типов на одном патрубке, следы, оставленные старыми крепёжными элементами (пустые отверстия для болтов, следы под головками болтов от шайб без шайб, отметки от хомутов на шлангах и патрубках).

Вместо заключения

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Если на автомобиле есть целая совокупность торможения “лицом в препятствие”, от него лучше отказаться. Особенно если он ещё в молодом возрасте. Тут очень велика вероятность, что от него хочет избавиться владелец или перекупщик, восстановивший его, как говорится, с помощью фекалий и палок. Такая машина обычно полна сюрпризов, причём если часть ещё как-то можно исправить, то ушедшую геометрию восстановить будет практически невозможно.

Редкое исключение — действительно качественно восстановленные машины, которые ремонтировали “для себя”, а потом ещё долго и счастливо ездили. С таким автомобилем проблем будет гораздо меньше. Ровно до тех пор, пока не придёт время его продавать. Вот тут возникнут сложности: найти для такой машины нового владельца будет тяжело, да и стоимость её может оказаться гораздо ниже той, за которую вы её планировали продать. Тем временем хороший ремонт после лобового ДТП — вещь дорогая, поэтому отдавать такую машину за копейки тоже хотят редко.

Исходя из всего этого, я бы сделал один единственный вывод: сильно битую машину лучше обойти стороной. Проблем с ней будет много. И только если удастся очень хорошо сбить цену при покупке, а потом — найти слепого покупателя, то история будет иметь счастливый финал. Но это не точно.

***

PS: в этом деле очень важно оставаться в границах разумного. Машины в возрасте старше 10 лет биты почти все. Вопрос – насколько сильно. Если просто поменяны оптика и бампер, это вовсе не значит, что машина хлам и вот-вот развалится. Поэтому если у вас есть сомнения, а автомобиль достаточно возрастной, и общее его состояние достаточно приличное, проконсультируйтесь с мастерами, имеющими большой опыт ремонта и обслуживания таких машин. Возможно, всё не так уж плохо.

Теги: Практика
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8 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Kirill

В целом статья информативная, но автор сильно перегибает - с таким подходом можно и в автосалоне среди новья найти причину придраться (и я говорю об иномарках). К примеру видимо у автора лампочки в фарах стоят вечные или он меняет всю блок-фару целиком, умудрившись не раскручивать болты крепления? Далее, даже в условиях Краснодарского края (а есть места и "потеплее"), вентилятор системы охлаждения - вообще расходник, через 5 лет скорее всего придется менять - причем здесь авария? АКБ... ну да, старт-стоп убьет её примерно за 1-2 года. А эксплуатация автомобиля и без этой системы в условиях почти постоянных 7-9 бальных пробок, как думаете, за сколько? Ну и в завершение хочется вспомнить особенно "рукастых" сервисников даже на официальных сто, которые умудряются во время проведения регламентного ТО отломать или поцарапать что-то - тоже результат лобового?))

Андрей Чепелев

Ну, возможно мы недостаточно явно написали, что окончательный вывод нужно делать по совокупности признаков. Одно, другое, третье и так далее. Когда всё вместе совпадает - подозрительно, не так ли? 🙂

diver alex

Если же бумажка есть, а на ней есть иероглифы или надпись типа «Лузар» или «Фенокс» (поставщики недорогих аналогов радиаторов), то тихонько отступайте из зоны видимости продавца.

Аффтар не прав. Например если перед вами Ланос, основная масса которых была сделана на ЗАЗе, то радиаторы и вентиляторы Лузар это штатные железки на машинах после 2007 года. Так же как и моторчик стеклоочистителя от 2108. Локализация мать ее... 🙁

Андрей Чепелев

Полагаю, ЗАЗом список OEM-потребителей Лузара и исчерпывается 🙂 Но замечание ценное, спасибо!

Владимир Бублик

Один перекуп рассказывал, что при лобовом ударе часто появляются еще вмятины на крыше над средними стойками.

Андрей Чепелев

И такое бывает. Но это прям если совсем сильно.

secureshell89

А когда это у нас ВАЗы стали неприличными? Не слишком ли сильное заявление для ресурса, где ещё пару лет назад каждая вторая статья восхваляла Ладу, а на заднем фоне сайта висели вазовские логотипы?

Андрей Чепелев

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции 😉 Мы им многое позволяем, этим авторам.

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