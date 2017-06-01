Первое знакомство
Первое, что бросается в глаза при взгляде на свежеобутые шины – сочетание легкового рисунка протектора и слегка «зубастой» плечевой зоны. Второе, впрочем, до съезда с асфальта нас интересует мало, да и после съезда многого ожидать вряд ли стоит: даже самим производителем шины классифицированы как «дорожные», даром что «SUV». До внедорожных проб мы, впрочем, еще дойдем – а сперва рассмотрим покрышку повнимательнее.
Шина имеет симметричную ненаправленную конструкцию. Отчасти такой «консерватизм» можно обосновать пресловутым солидным рыночным стажем: линейка EfficientGrip SUV – далеко не новичок магазинных полок, присутствуя на них уже несколько лет. Однако в целом ненаправленность рисунка для этого класса шин, не претендующих на спортивность – норма, а не исключение, и уделять этому внимание абсолютно не стоит. А вот что небольшого внимания заслуживает, так это тонкие ламели в центральной части шины: если глубокие продольные канавки со вспомогательными «крючками» призваны эффективно отводить воду, то эти узкие «насечки», очевидно, отвечают за то самое «эффективное сцепление», смягчая структуру поверхности.
Еще одной интересной особенностью можно считать заявленную производителем «защиту дисков»: пузатая боковина условно прочна, что позволяет снизить риск повреждения диска о бордюры и прочие продольные препятствия. Подобные эксперименты, впрочем, впору проводить на имитирующем стенде, имея в запасе еще пару покрышек – мы же, ставя перед собой иные задачи, выезжаем на дорогу в погожий весенний день.
Ах да, и еще одна внешняя деталь, которая, несомненно, будет греть душу многим покупателям этих шин: штамп «Made in Germany». Несмотря на всеобщую стандартизацию качества и введение единых норм тестирования готовой продукции у крупных производителей вера в «зарубежное качество» у многих потребителей сильна, как и много лет назад. Иногда, надо признать, она и правда помогает, но мы виртуальных баллов за географию производства заочно добавлять не будем: пусть немецкое происхождение останется приятным бонусом для ценителей.
По воде аки посуху
Первые дни близкого знакомства подарили два основных впечатления: действительно хорошего сцепления и мягкости. Курсовая устойчивость на ровной дороге, пожалуй, близка к образцовой, а колейность заставляет лишь немного внимательней отнестись к рулежке. Быстрые повороты проходятся абсолютно без нервозности, хотя помнить о том, что резина не нацелена на очень активную езду, все же стоит.
Заставить шины буксовать на сухом асфальте непросто: они неохотно проскальзывают как при резких стартах, так и при мощных торможениях. Свою роль в этом играет и вышеупомянутая мягкость – несмотря на довольно низкий 55-процентный профиль, EfficientGrip SUV оказались терпимы к дорожной мелочи, не стремясь передать весь профиль дороги на тело водителя. Здесь же стоит упомянуть и о готовности покрышек к слегка «припесоченному» асфальту: пока асфальт оставался асфальтом, а не песчаной тропой с прогалинами, наша Q3 не проявляла склонности к сносу какой-либо оси.
Но когда весна напомнила о своей капризности и оросила город проливным дождем, подопытные Goodyear проявили, пожалуй, свое самое главное качество: хорошие сцепные свойства на мокром асфальте. Во-первых, шины оставляют сцепление сравнимым с «сухим» во всем диапазоне городских скоростей, а во-вторых, они до последнего не поддаются на провокации, не срываясь, а «сползая» в скольжение при перегрузке. Полноценно испытать склонность к аквапланированию во внеполигонных условиях, конечно, нельзя, но продолжительная городская эксплуатация «всплытий» не выявила – будем считать это логичным результатом.
А вот небольшие замечания у нас появились в ходе оценки шумности покрышек. Все внутригородские скоростные лимиты сопровождаются вполне приемлемым шумовым фоном, но по мере приближения к первой «сотне» звук шин показался чуть более навязчивым, чем хотелось бы. Возможно, отчасти тому способствует «зубастая» плечевая часть шины. Дальнейший набор скорости, впрочем, не вызывает пропорционального увеличения шумности, оставляя ее в пределах комфортной зоны. Зато шлепки от прохождения стыков и дорожных дефектов приглушаются эффективно: тут мягкость резины идет ей на пользу. В плюсы запишем и вибрационный фон: никаких нареканий.
Никакого экстрима
Приставка «SUV» и выраженные «гребни» на кромках шины просто не могли оставить нас равнодушными к идее выезда на легкое бездорожье. Ведь что-то должно помогать реализовывать возможности полного привода quattro в нашей Audi Q3, и от кого как не от шин этого ждать? Сами шины, правда, нашего энтузиазма не разделили.
На сухом гравийно-грунтовом покрытии EfficientGrip SUV старались, как могли, и в принципе оправдали возложенные на них надежды. Любые попытки взобраться на холм или пройти небольшие препятствия «с места», правда, разбивались об «асфальтовую реальность»: грести подопытные Goodyear практически не умеют. Столь многообещающие «псевдогрунтозацепы» в плечевой зоне на деле, конечно, малоэффективны: основная площадь контакта приходится на гладкий центр с продольными ламелями, а крошечные поперечные насечки тут не работают.
Зато упомянутая выше мягкость все же имеет свои преимущества и здесь: ощущается, что шины не усугубляют, а борются с вибрационной нагрузкой от плохой дороги. Кроме того, пока автомобиль проходит возвышенности и препятствия ходом, колеса не срываются в букс по поводу и без, разрешая ехать «аккуратно, но сильно».
Ну а когда дороги без асфальтового панциря смачиваются дождем, Goodyear EfficientGrip SUV окончательно решают показать, что пора возвращаться в город. Двигаться по грунту можно и нужно равномерно и непрерывно – хотя это предложение, пожалуй, слишком очевидно в контексте тестирования чисто дорожных шин. Пробуксовки становятся частыми, ускорение неохотным, а торможение – непривычным после асфальтовых подвигов. В общем, «грязевые пробы» доказывают и без того ясный факт: съезжать с твердой дороги в дождливую погоду – значит щелкнуть выключателем «отличные показатели сцепления на мокром покрытии». EfficientGrip SUV – для асфальта и только для него.
Цена – качество
Еще одна характеристика, которую нельзя оценить без ресурсного теста – это износостойкость шин. Косвенно судить о ней можно по отзывам покупателей, и отдельные из них упоминают не самую высокую прочность как обратную сторону мягкости. Основная масса владельцев, впрочем, не жалуется на этот показатель – то ли имея более подходящий стиль вождения, то ли памятуя о высоких сцепных характеристиках. Сам производитель включает срок службы в число достоинств модели – однако нужно учитывать, что для активной езды в линейке Continental имеются Eagle F1, а EfficientGrip SUV при таком сценарии использования вряд ли будут максимально эффективны. Мы, впрочем, продолжаем эксплуатацию и держим руку на пульсе: если пробег окажется достаточным для того, чтобы считать тест ресурсным, мы расскажем о том, что изменилось со временем, и какова реальная износостойкость.
Последний вопрос, традиционно оставляемый напоследок – это цена. Беглый анализ показывает, что Goodyear EfficientGrip SUV остаются чуть дороже корейских и некоторых других коллег, и вопрос «стоит ли слегка доплатить за хорошее сцепление на мокрой дороге», разумеется, остается за покупателем. Однако сегодняшние шины – отнюдь не обитатели верхнего ценового диапазона в сегменте покрышек для кроссоверов: многие другие экземпляры в одинаковых популярных типоразмерах оказываются дороже. Возможно, это тоже один из «секретов долголетия» EfficientGrip SUV – хотя несколько недель эксплуатации явно говорят не только об этом.
История одного масложора: что не так с моторами VW 1.8 и 2.0 TSI и как их лечить
Не очень полный привод: муфта или дифференциал?
Можно ли велосипедистам ездить по дорогам, и за что их могут оштрафовать