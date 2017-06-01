Для паркетника без внедорожных амбиций: тест шин Goodyear EfficientGrip SUV

Для паркетника без внедорожных амбиций: тест шин Goodyear EfficientGrip SUV

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Шины для кроссоверов с солидным рыночным стажем, добротной репутацией, многообещающей страной изготовления и заявленным в названии «эффективным сцеплением» – какие они? По вышеперечисленным параметрам выходит, что называться они должны Goodyear EfficientGrip SUV, и здесь все верно. А вот как соблюдается условие «эффективного сцепления», и есть ли другие достоинства? Выясним это, обув в подопытные шины заслуженного представителя сегмента кроссоверов – Audi Q3.

Первое знакомство

Первое, что бросается в глаза при взгляде на свежеобутые шины – сочетание легкового рисунка протектора и слегка «зубастой» плечевой зоны. Второе, впрочем, до съезда с асфальта нас интересует мало, да и после съезда многого ожидать вряд ли стоит: даже самим производителем шины классифицированы как «дорожные», даром что «SUV». До внедорожных проб мы, впрочем, еще дойдем – а сперва рассмотрим покрышку повнимательнее.

Шина имеет симметричную ненаправленную конструкцию. Отчасти такой «консерватизм» можно обосновать пресловутым солидным рыночным стажем: линейка EfficientGrip SUV – далеко не новичок магазинных полок, присутствуя на них уже несколько лет. Однако в целом ненаправленность рисунка для этого класса шин, не претендующих на спортивность – норма, а не исключение, и уделять этому внимание абсолютно не стоит. А вот что небольшого внимания заслуживает, так это тонкие ламели в центральной части шины: если глубокие продольные канавки со вспомогательными «крючками» призваны эффективно отводить воду, то эти узкие «насечки», очевидно, отвечают за то самое «эффективное сцепление», смягчая структуру поверхности.

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Еще одной интересной особенностью можно считать заявленную производителем «защиту дисков»: пузатая боковина условно прочна, что позволяет снизить риск повреждения диска о бордюры и прочие продольные препятствия. Подобные эксперименты, впрочем, впору проводить на имитирующем стенде, имея в запасе еще пару покрышек – мы же, ставя перед собой иные задачи, выезжаем на дорогу в погожий весенний день.

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Ах да, и еще одна внешняя деталь, которая, несомненно, будет греть душу многим покупателям этих шин: штамп «Made in Germany». Несмотря на всеобщую стандартизацию качества и введение единых норм тестирования готовой продукции у крупных производителей вера в «зарубежное качество» у многих потребителей сильна, как и много лет назад. Иногда, надо признать, она и правда помогает, но мы виртуальных баллов за географию производства заочно добавлять не будем: пусть немецкое происхождение останется приятным бонусом для ценителей.

По воде аки посуху

Первые дни близкого знакомства подарили два основных впечатления: действительно хорошего сцепления и мягкости. Курсовая устойчивость на ровной дороге, пожалуй, близка к образцовой, а колейность заставляет лишь немного внимательней отнестись к рулежке. Быстрые повороты проходятся абсолютно без нервозности, хотя помнить о том, что резина не нацелена на очень активную езду, все же стоит.

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Заставить шины буксовать на сухом асфальте непросто: они неохотно проскальзывают как при резких стартах, так и при мощных торможениях. Свою роль в этом играет и вышеупомянутая мягкость – несмотря на довольно низкий 55-процентный профиль, EfficientGrip SUV оказались терпимы к дорожной мелочи, не стремясь передать весь профиль дороги на тело водителя. Здесь же стоит упомянуть и о готовности покрышек к слегка «припесоченному» асфальту: пока асфальт оставался асфальтом, а не песчаной тропой с прогалинами, наша Q3 не проявляла склонности к сносу какой-либо оси.

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Но когда весна напомнила о своей капризности и оросила город проливным дождем, подопытные Goodyear проявили, пожалуй, свое самое главное качество: хорошие сцепные свойства на мокром асфальте. Во-первых, шины оставляют сцепление сравнимым с «сухим» во всем диапазоне городских скоростей, а во-вторых, они до последнего не поддаются на провокации, не срываясь, а «сползая» в скольжение при перегрузке. Полноценно испытать склонность к аквапланированию во внеполигонных условиях, конечно, нельзя, но продолжительная городская эксплуатация «всплытий» не выявила – будем считать это логичным результатом.

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А вот небольшие замечания у нас появились в ходе оценки шумности покрышек. Все внутригородские скоростные лимиты сопровождаются вполне приемлемым шумовым фоном, но по мере приближения к первой «сотне» звук шин показался чуть более навязчивым, чем хотелось бы. Возможно, отчасти тому способствует «зубастая» плечевая часть шины. Дальнейший набор скорости, впрочем, не вызывает пропорционального увеличения шумности, оставляя ее в пределах комфортной зоны. Зато шлепки от прохождения стыков и дорожных дефектов приглушаются эффективно: тут мягкость резины идет ей на пользу. В плюсы запишем и вибрационный фон: никаких нареканий.

Никакого экстрима

Приставка «SUV» и выраженные «гребни» на кромках шины просто не могли оставить нас равнодушными к идее выезда на легкое бездорожье. Ведь что-то должно помогать реализовывать возможности полного привода quattro в нашей Audi Q3, и от кого как не от шин этого ждать? Сами шины, правда, нашего энтузиазма не разделили.

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На сухом гравийно-грунтовом покрытии EfficientGrip SUV старались, как могли, и в принципе оправдали возложенные на них надежды. Любые попытки взобраться на холм или пройти небольшие препятствия «с места», правда, разбивались об «асфальтовую реальность»: грести подопытные Goodyear практически не умеют. Столь многообещающие «псевдогрунтозацепы» в плечевой зоне на деле, конечно, малоэффективны: основная площадь контакта приходится на гладкий центр с продольными ламелями, а крошечные поперечные насечки тут не работают.

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Зато упомянутая выше мягкость все же имеет свои преимущества и здесь: ощущается, что шины не усугубляют, а борются с вибрационной нагрузкой от плохой дороги. Кроме того, пока автомобиль проходит возвышенности и препятствия ходом, колеса не срываются в букс по поводу и без, разрешая ехать «аккуратно, но сильно».

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Ну а когда дороги без асфальтового панциря смачиваются дождем, Goodyear EfficientGrip SUV окончательно решают показать, что пора возвращаться в город. Двигаться по грунту можно и нужно равномерно и непрерывно – хотя это предложение, пожалуй, слишком очевидно в контексте тестирования чисто дорожных шин. Пробуксовки становятся частыми, ускорение неохотным, а торможение – непривычным после асфальтовых подвигов. В общем, «грязевые пробы» доказывают и без того ясный факт: съезжать с твердой дороги в дождливую погоду – значит щелкнуть выключателем «отличные показатели сцепления на мокром покрытии». EfficientGrip SUV – для асфальта и только для него.

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Цена – качество

Еще одна характеристика, которую нельзя оценить без ресурсного теста – это износостойкость шин. Косвенно судить о ней можно по отзывам покупателей, и отдельные из них упоминают не самую высокую прочность как обратную сторону мягкости. Основная масса владельцев, впрочем, не жалуется на этот показатель – то ли имея более подходящий стиль вождения, то ли памятуя о высоких сцепных характеристиках. Сам производитель включает срок службы в число достоинств модели – однако нужно учитывать, что для активной езды в линейке Continental имеются Eagle F1, а EfficientGrip SUV при таком сценарии использования вряд ли будут максимально эффективны. Мы, впрочем, продолжаем эксплуатацию и держим руку на пульсе: если пробег окажется достаточным для того, чтобы считать тест ресурсным, мы расскажем о том, что изменилось со временем, и какова реальная износостойкость.

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Последний вопрос, традиционно оставляемый напоследок – это цена. Беглый анализ показывает, что Goodyear EfficientGrip SUV остаются чуть дороже корейских и некоторых других коллег, и вопрос «стоит ли слегка доплатить за хорошее сцепление на мокрой дороге», разумеется, остается за покупателем. Однако сегодняшние шины – отнюдь не обитатели верхнего ценового диапазона в сегменте покрышек для кроссоверов: многие другие экземпляры в одинаковых популярных типоразмерах оказываются дороже. Возможно, это тоже один из «секретов долголетия» EfficientGrip SUV – хотя несколько недель эксплуатации явно говорят не только об этом.

Теги: Шины и диски , летние шины
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